《麥卡的難題》推薦序：文學若是某種生命的解藥，它就是當下的最佳良方

文：譚光磊（國際版權經紀人）

【推薦序】版權的難題

去（2020）年四月，歐美疫情剛爆發不久，台灣的生活雖一切如常，可是每天看到國際新聞，心情實在平靜不下來。就在那樣混亂的時節，我讀到安・泰勒（Anne Tyler）的新作《麥卡的難題》。不到兩百頁的篇幅，輕巧優雅、溫暖又幽默，我一天聽完英文有聲書，覺得深深被療癒了。

如果你原本就是安・泰勒的粉絲，自然知曉她平實雋永的文學魅力，大可跳過這篇文章，直接讀小說。但如果你和我一樣是「新讀者」，那麼我很願意多說幾句，關於作家、關於這本書，還有中文版背後的故事。

不如先從官方數據開始：安・泰勒出生於一九四一年，今（2021）年將滿八十歲。她二十三歲出版第一部小說，中間除了照顧女兒，「暫停」五年，始終筆耕不輟。出道超過半個世紀以來，已發表二十三部長篇小說，銷量超過一千萬冊，曾獲普立茲獎和國家書評人大獎，深受幾個世代的讀者和作家喜愛，茱迪・皮考特和尼克・宏比都是她的忠實書迷。

對於年紀足以當她孫子的我來說，安・泰勒屬於那種「聞名已久，但始終未讀」的大作家。小時候，聽說過威廉赫特主演的電影《意外的旅客》，改編自她一九八五年的同名小說。八○年代是泰勒創作的高峰期，連續三本小說提名普立茲獎，最終以《生命課程》（Breathing Lessons）拿下這項文壇殊榮。彼時台灣還沒加入《伯恩公約》，國外流行什麼，買一本書回來翻譯就能出版，泰勒的暢銷代表作《鄉愁小館的晚餐》（Dinner at the Homesick Restaurant,當年的譯本叫《思鄉餐廳》）自然也沒漏掉。九○年代後，即便出翻譯書要買版權，出版社仍然爭相引進她的作品，包括《補綴的星球》和《昨日當我們盛年》。

到了新世紀初，我大學畢業，進了出版界，書市已經幾乎看不到她的作品了，卻經常從編輯或譯者前輩口中聽到安・泰勒的名字，而他們個個都是大粉絲。

二○一一年，泰勒的經紀公司老闆想退休，手下三位經紀人自組新公司，其中也包括多年來打理她出版業務的潔西卡・薩奇（Jesseca Salky）。那年十月，就在法蘭克福書展前幾天，我收到潔西卡的電子郵件，探詢中文代理的合作可能。正好書展後，我會在紐約待一個星期，便約好去他們辦公室拜訪。

那時我剛創業三年，還記得公司成立時的種種酸甜苦辣，因此和潔西卡相談甚歡，當場就敲定了合作事宜，而且回台後就和天下文化談成新書《學著說再見》和重出經典的《歲月之梯》。

等到中文版出來，已經是二○一三年的事。翻譯小說曾經是台灣書市的寵兒，但在二○一○年之後逐漸走下坡。泰勒的作品從來不是重口味路線，更難「譁眾取寵」，這兩本書推出後口碑很好，但銷量平平，出版社也很難繼續經營。

隨後幾年，安・泰勒雖然在台灣缺席，卻在國際上迎來新的高峰。首先是英國的曼布克獎修改規則，開放美國作家競逐，結果泰勒兩本新書《一捲藍線》（A Spool of Blue Thread）和《時間之舞》（Clock Dance）都入圍，《一捲藍線》甚至打進決選名單，差一點就拿獎。

同時，她也終於打破四十年來不接受採訪的慣例，開始在媒體上曝光，談自己的寫作。泰勒在丈夫過世後住進高級退休社區，生活極為自律，晨起散步之後就進書房寫作，一路寫到下午兩點。她先用紙筆完成前幾稿，電腦打字、列印出來，再逐字謄寫到紙上，然後自己朗讀錄音放出來聽，確保聽起來都沒問題。她自謙寫作「沒有風格」，但那正是千錘百煉之後「化有形為無形」的精純。

你可能很難想像，如此單純自律的寫作者，原本從未想過會以寫作為生。泰勒自認是五○年代的產物，唯一的夢想就是「結婚生子」。《一捲藍線》出版的時候，文壇一度盛傳泰勒即將封筆，但她並不打算退休，因為自己「沒別的嗜好，不種花種草，也討厭旅行」，如果不寫作，怕自己會瘋掉。

然後，我們盼來了新書《麥卡的難題》。

小說的主人翁麥卡年過四十，依然單身，當某間公寓的管理員，順便兼差幫人修電腦。他來自手足眾多亂烘烘的家庭，故而追求極度規律的生活，哪天倒垃圾，哪天刷廚房都有嚴謹的安排。他談過幾次戀愛，但都失敗收場，交往多年的現任女友突然說要分手，而他大學初戀情人的兒子卻出現在門口，說自己是他的小孩……。

泰勒向來擅長寫平凡的日常，普通人的一舉一動、喜怒哀樂，在她筆下都變得很有戲，讀來餘韻無窮。麥卡的人際難題，似乎總是覺察不到別人言外之意，女友說房東發現自己養貓違反租約，怕被掃地出門，麥卡一個勁跟她說，等房東來電，道個歉就沒事了，大不了把貓弄走。他完全沒聽懂，女友要的只是他一句話：「別怕，先來我這兒住吧。」

起初，我以為麥卡必然是亞斯伯格症之類的「少根筋」，但再仔細想想，我們誰沒有過那樣誤解、誤讀和誤會的尷尬時刻？光是內向者與外向者的溝通就險阻重重，更別提肢體語言、文化差異、成長背景的種種扞格。我們都可能是亞斯，也都曾經是麥卡。在艱難漫長的人生路上，我們都可以多一點寬容、多一點理解、多一點溫暖。

誰想得到，這本小說會在兵荒馬亂的疫情之年上市，成了許多媒體口中「封城期間的療癒之作」，一推出就登上《紐約時報》精裝小說榜第四名，並在獨立書商協會的排行榜蟬聯四個多月。安・泰勒原本的英國宣傳行程被迫取消，全部改成電訪，她因為不必遠行而鬆了口氣，又笑說自己原本的生活就像「居家隔離」。

十年前，安・泰勒的作品或許太過清淡，難以在台灣書市激起漣漪。如何將她重新介紹給本地讀者，始終是我這個版權代理人無法解決的難題。這一次，全球局勢動盪，因為外界的紛擾太多，《麥卡的難題》篇幅短小，反倒成了優勢。這本書樸實溫暖、舉重若輕，在人心惶惶的年代為我們帶來安定的力量。文學若是某種生命的解藥，它就是當下的最佳良方。

不論你是初來乍到，還是想重溫舊夢，相信《麥卡的難題》都會是閱讀安・泰勒最好的起點。我更願意相信，下一輪文學盛世的備忘錄上，肯定會有她的名字。

書籍介紹

本文摘錄自《麥卡的難題》，寶瓶文化出版

作者：安・泰勒（Anne Tyler）

譯者：余國芳

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我們渴愛，但也千軍萬馬地棄絕愛。

一個在你心上踱步的故事。

這些前女友們，每一個都會從你身上拿走一些東西……

之後，你不再會是全部完整的那個你。

再往後，就會一次比一次更少。

近似繭居者的麥卡，總把生活畫在一個框框裡。

雖有女友，但鮮少與人來往；每天作息固定，比時鐘還準時；哪怕深夜開車，他也恪守規則。

他期待生活沒有差錯，沒有失誤，不用修正。

他腦中永遠有個「你做得好！」的聲音，他的人生完美。

一直到有天，陌生大男孩出現在家門口，自稱是他兒子。

那像是麥卡原本密不透風的安全堡壘，裂開一個細縫……

安・泰勒一向擅長精準調度那些看似不起眼、極為平凡的日常，卻又能節制地不涉入煽情的震央。她細膩以緩筆滴釀出一幅貼近我們每個人的人間群像：我們有種種難以對他人訴說的心事大海；我們的生命歷程切片，層疊著暗影與傷疤；我們渴求愛，但阻絕愛；我們付出愛，但常荒腔走板；我們希冀被愛，但又拙於接收……愛，簡單的一字，卻是艱難的一事。

當代最能溫柔洞悉世情的小說家安・泰勒，以哀情以同理，織就了一個像漣漪般，在讀者心上踱步的故事。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航