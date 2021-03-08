台灣水情告急，科技園區除了「鑿井取水」還有什麼備援方案？

由於去年台灣少了颱風帶來雨量，出現56年來最嚴峻的水情，日前鋒面為中部以北帶來降雨的挹注也極有限，根據經濟部水利署資訊，石門水庫蓄水率未達5成，德基水庫蓄水率僅10.53%，曾文水庫蓄水率也只有15.2%。

為避免缺水影響科學園區的產能，經濟部水利署預計本週將前往新竹科學園區，與廠商和竹科管理局共同討論「鑿井」作為備援方案的可行性與法源。

《中央社》報導，經濟部長王美花日前表示「鑿井取水」的建議是由科技廠商主動提出，經濟部也解釋「取用地下水」原本就是地面水或水庫不足時，合理的必要抗旱手段之一。

經濟部水利署指出，去年已盤點各地抗旱井共1250口，整備納入自來水系統供水共160口，可提供每日34萬噸水源。為了增加工業園區水源，後續也將依需求並遵循《水利法》，在無地層下陷之虞的科學園區或工業區，開放申請鑿井直接供應產業用水，抗旱結束水情正常時，那些水井也將停止使用。

話雖如此，竹科開發環評限制依法不能鑿井取水，若真的需要走到鑿井取水這一步，災害應變中心需提供必要時可在合乎法規下鑿井取水的法源依據。水利署官員也說有廠商反映，希望再生水利用率高者，能夠優先用水。

對此，台灣科學工業園區同業公會主管表示，就風險管理角度而言，應在沙盤推演最壞情況下有哪些應變作法，業者並非要求馬上要鑿井取水，而是考量最嚴峻情況下，有哪些方案可以選擇，鑿井取水也是其中一項。

經濟部官員表示，水利署本週將前往竹科，與竹科管理局以及廠商共同商議鑿井作為備援方案的可行性與做法，也希望邀請新竹市政府加入會議討論，若將科學園區鑿井取水作為缺水備援措施，至少有「符合相關法規」、「由地方政府嚴謹審查」、「確保不會影響環境」這三層考量。

除了鑿井之外，污水回收、海水淡化也是可行方案

針對經濟部提出的鑿井解旱方案，前內政部長李鴻源則提醒鑿井並不那麼簡單，需要完整的評估，萬一造成地盤下陷，竹科的精密儀器恐怕難以承受。

《中廣新聞網》報導，李鴻源表示，科學園區每日用水量約有20到30萬噸，單靠鑿井無法滿足，若在沒有謹慎評估園區地質結構和特性的情況下一天抽出30萬噸地下水，可能會造成地層下陷，影響廠區內的精密儀器。

Photo Credit: 中央社 前內政部長李鴻源

李鴻源也指出，「污水回收淨化」才是更經濟的方式，不僅可以開發水源，各縣市政府也可以透過污水回收開拓財源。

針對科技業的缺水危機，《TVBS》報導中則有提到科學園區大老們的構想，日前聯電榮譽董事長曹興誠與台積電創辦人張忠謀去年的會面中，曹即喊出園區廠商合力推動海水淡化的構想。

去年12月時曹興誠表示，各廠合推海水淨化的方案在他當公會理事長時做過研究，經濟上可行，外國也有新加坡、以色列的成功經驗，台灣應該可行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航