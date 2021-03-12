【小說】《魔神仔》選摘：那是我第一次遇見慶子，時間與失去阿兄幾乎同樣久遠

文：瀟湘神

我想，要是太陽像鐵，被融化成滾燙的汁液，就這樣灌進我的五臟六腑，會不會就是現在這種感覺？溫暖透進我的每一個毛孔，像遙遠的夢境，又像被羊水包覆……當然，我沒有這麼遙遠的記憶，沒人記得娘胎裡的事吧？說到最早的記憶—對，我很確定，八成是關於阿兄的記憶。

那時阿兄多大年紀，我也不清楚，我猜只比我大一、兩歲。但印象中，他身高是我的兩倍，頭要抬很高，像看著正午的太陽，才能看到他的臉。

我因為什麼事不高興，被他帶去港邊。說不定那就是我不高興的原因，或許我不想去港邊。後來我怎麼想，都想不透他為什麼要帶我去港邊，因為我們住的地方離港口也有點遠。當然，港口是比較繁華，但要玩的話，池子邊就綽綽有餘，我根本是在池子裡長大的。

那時萬里無雲，天上什麼都看得清清楚楚。或許是我記錯，但我甚至能直視太陽，看到完美的圓形。阿兄拉著我的手，蹲下說「鑫垚，你莫無歡喜啦！阿兄買枝仔冰予你食喔」之類的話，就把我放在一旁，到碼頭旁找賣冰的阿伯。其實我也不確定到底是不是買冰，可能跟我後來的回憶混淆了。我鬧彆扭般地越走越遠，又頻頻回頭，確定阿兄沒把我弄丟。這時天空有隻巨大的鳥飛來，比我之前見過的所有鳥還大，大到令人著迷；我忘了心中的不滿，急著把這令人興奮的驚奇之物告訴全世界，就大喊著：「阿兄！阿兄！你看天頂！」

阿兄抬起頭，那巨大的鳥與太陽重合在一起，接著生了顆蛋；蛋在陽光中就像會發光，簡直要變成另一個太陽，我光顧著看，沒注意阿兄的表情。接下來的事我記不太清楚，只記得蛋砸在港邊發出高昂的聲響，然後我飛了起來，像被透明的手抓住，玩著「真高真高」的遊戲扔出去，卻沒人接住我。接著好熱好熱，像現在一樣熱，我落地後用力哭，希望阿兄趕快來安慰我，但阿兄沒過來。

我不記得是怎麼回家的，隱約記得有其他人，一隻柔軟的手牽著我，但那隻手的主人是誰，我沒印象。阿爸聽那些人說起事情經過，跟阿母哭了出來，痛罵：「姦！夭壽骨啊！彼寡仔美軍（那些美軍）！」

那是美軍對南方澳唯一的一次空襲。在那之前，南方澳的人雖聽過空襲，也躲過防空警報，但關於空襲的一切都只是傳聞。或許大家都覺得南方澳不值得炸，沒什麼好擔心的，直到那一天。

奇怪，為何會想起這麼久遠的事？我都幾十年沒想起阿兄了，他從我一半以上的童年缺席，連悲傷都只剩餘燼。我閉著眼，另一段回憶悄悄來了，像乘著海潮，發出沙沙的聲響將我淹沒。

那是我第一次遇見慶子，時間與失去阿兄幾乎同樣久遠。

我們住的地方叫「裡南方」，這地方背山面海，村子圍著一個巨大的水池，叫「猴猴池」。我曾問猴猴是什麼意思，阿爸說過去這一帶住著猴猴人，猴猴人跟泰雅人一樣都是番人，但跟泰雅人關係不好。後來猴猴人突然消失了，也不確定是什麼原因，總之，漢人跟日本人是那之後才住進裡南方。

我從小就在猴猴池「洗渾身」，跟別人家孩子比賽能在池子裡憋氣多久。雖然有魚，但猴猴池的水濁到不行，我都是用手遮住眼睛潛下去。要是沒潛下去，我們也會把泥巴抹到玩伴身上。記得玩伴裡也有沖繩人，但戰後沒幾年，沖繩同伴一個個不見了，簡直像被魔神仔牽走。

那天我們在猴猴池玩，光著身體，把髒水潑到彼此身上，發出尖叫跟怪笑。忽然間，猴猴池裡有什麼東西鑽出來，我們被嚇得到處亂竄，以為是怪物。小弟也跟著我跑，卻腳底一滑，被泥濘弄倒，當場哭叫。我趕回去救他，不然無法跟阿母交代。但仔細看，從池子冒出來的根本不是什麼怪物，是個小泥人，年齡跟我們差不多。一開始被嚇到，是因為剛才猴猴池平靜無波，根本不像有人在裡面。

那個孩子用滿是汙泥的手抹臉，將臉上的東西拿掉（我後來才知道那是みーかがん，沖繩的蛙鏡），露出明亮的眼睛，像在水裡發光的寶珠。剛剛被嚇跑的孩子也跑回來，而那泥人也沒理會大家，默默上岸走掉了。

沖繩的孩子告訴我，那是黃家的慶子。

慶子的母親來自沖繩的與那國島，成年後就來台灣，本來到基隆找工作，但不知是丟了工作還是怎樣，最後輾轉到南方澳投靠當漁民的哥哥，就是猴猴池南邊的玉城家。或許是不方便一直打擾，最後就嫁進黃家，慶子是他們的第一個女兒。

台灣人與沖繩人的混血，在南方澳可不算不尋常。但我對她阿母曲折的身世毫無興趣，只顧著把慶子當敵人——不是血海深仇那種死敵，但我們在猴猴池邊玩了這麼久卻沒發現她，她是在池子裡憋了多久的氣？我沒認真算，不確定，但肯定很久。我向來對自己潛水憋氣的本領有自信，那天卻被擊潰了，所以暗中氣惱，忍不住把她當成假想敵。

在那之後我不時挑戰她。童年就是這樣，這股好勝心反而讓我們最常玩在一起。她拜託阿母做了「みーかがん」給我跟小弟。我如獲至寶，連忙鑽進猴猴池，能像這樣看到池底的景色，過去真是想都沒想過。雖然池底混濁極了，到處都是汙泥，所有隨著雨水流進來的東西，都會沉到池底，排不出去。說也奇怪，為何我們喜歡在這麼骯髒的池裡玩？就算戴著沖繩蛙鏡，我們在水裡也看不見彼此，不是嗎？

我想到跟慶子吵架的事。

不是小時候的鬥嘴，是我們長大後一起度過的無數年月，總是圍繞著同樣的主題爭論；會想到這些，大概是我曾在猴猴池底下看到某種幻影。記得有次在猴猴池裡，我跟慶子比賽潛水，明明知道她就在附近，卻看不見她。我透過蛙鏡看，手摸著池底淤泥，水裡有各種東西漂過，但在汙濁中，輪廓變得極為模糊，有這麼一瞬間，那些輪廓組成慶子的模樣，但不是平常的她，而是帶著怒容、如魔鬼般的慶子。我從未見過情緒這麼強烈的表情，嚇了一跳，連忙浮上水面。像是感覺到我身體造成的騷動，慶子也浮了上來，她拿掉蛙鏡，在豔陽下的粼粼波光中燦笑：「你輸矣！」

她的聲音像夏天。那是戰爭最後一年，離日本帝國投降，還有兩個月。

戰爭結束後，我害怕慶子突然消失；短短的幾個月間，人們湧進南方澳，他們都是沖繩人，等著被遣返。戰敗後，大多數日本人都從基隆港出發，但沖繩離南方澳很近，慶子阿母過去住的與那國島，離南方澳只有一百多公里——這距離比台灣頭到台灣腳還短。對我們裡南方來說，影響雖然沒這麼大，但慶子阿母是沖繩人，難道她也要被遣返嗎？

我害怕她像阿兄一樣不見。阿兄再也沒回來，是莫名其妙、毫無道理的。我是說，為何是阿兄？為何阿兄站在離砲彈這麼近的地方？為何那天阿兄要帶我去港口？我認為這一切都沒道理，永別就是會忽然到來，所以我比以前更黏著慶子，丟下小弟與其他玩伴，最後終於惹她厭煩了。慶子氣呼呼地問：「敢講你著攏沒代誌做？你阿爸愛出海，應該有真濟所在愛你鬥跤手（幫忙），你那無去佮恁阿爸鬥相共？」

其實家裡的事我都有幫忙，像幫忙整理漁具，清洗，曬乾，但在那以外的時間，我都去找慶子。阿爸說，「你三不五時著拚去找黃家的查某囡仔，袂掠準講你去佮意（喜歡）著人？」，分明是取笑我。我說「無啦！」，也不想多辯解。認真辯解不是很丟臉嗎？當時我覺得大人是不會理解的，只是默默把握與慶子相處的最後時間，雖然遣返的速度很慢，但誰知道何時會開始認真？被慶子嫌棄完全在我的意料之外，我感到被辜負、被拋棄，甚至有些生氣—她怎麼不珍惜我們最後的時光？於是我們吵了一架，並不小心透露了我的恐懼。

慶子總算理解我的不安。她沒取笑我，只是平靜地說不用擔心，她阿母已經跟台灣人結婚，所以母女都能留在台灣。被遣返的人要不是沒結婚，要不就是男人，因為日本男人就算跟台灣人結婚，也還是要回日本。不必被趕回沖繩……慶子到底是怎麼想的呢？當時的她看不出喜悅，也看不出哀傷，像接受了某種宿命。但我不管這些，得知慶子不會消失，我歡天喜地，雖然對於消失的恐懼並未消除，還是以某種形式附著在我身上了。

沒多久，慶子要上小學了。那時國小還沒蓋好，小學生都在南方澳戲院上課，戲院白天作為學校，晚上放電影，手繪的海報一張張貼在戲院大門上方，最新的電影成為學生間的流行話題。我年紀較大，早就在學國語，就以教慶子ㄅㄆㄇ為由接近她。也大概是那時吧，我注意到慶子偶爾會露出畏懼、悲傷的神色，每次我問起原因，她總說沒事。

現在想想，這或許就是我不斷將慶子放在心上的原因。她那憂傷到彷彿隨時要離去的面容，在我心底放了一顆難以解答的種子。是誰惹她難過了？她為什麼難過？不知不覺中，我老想著這些事。是她阿爸打她嗎？還是三年級那個身強體壯的阿勇傷害她？如果真是阿勇，我要怎麼為她報仇？這樣的妄想占據我的心，甚至讓我分不清現實與虛幻，毫無道理地仇視可能傷害她的人。

這些話我沒跟慶子說，反正問起，她也不會回答。她心裡有一塊地方，是不許任何人接近的，至少不許我接近。但除此之外，裡南方的學生們一起上學、一起放學，我們混在孩子群中，總是走在一起。我覺得自己把慶子當妹妹，還沒察覺到自己對她有什麼複雜感情。

注意到那顆種子開花，是好幾年後跟阿爸一起「拚無人島」的時候。

小學快畢業時，南方澳有了「拚無人島」的風氣。無人島離我們很遠，比龜山島還遠，遠遠看就像海螺，因為無人居住，島上到處都是海鳥跟鳥蛋，附近魚有夠多，我親眼看過。要到無人島，就算是天氣跟洋流最好的時候，也要花十六、七個小時過去，回來更要整整一天。由於到無人島是要搏命的，運氣不好就要辦喪事，所以才叫「拚無人島」。

本來南方澳的人沒在拚無人島，因為太遠了，但戰後有不少漁民從龜山島、恆春、小琉球搬過來，他們很習慣長期在海上工作，就開始挑戰無人島，久而久之，我們南方澳人覺得不能輸，就也跟進。阿爸把我抓到船上當煮飯仔，要我做各種雜事，學校的課蹺掉了，跟慶子相處的時間也減少許多。

大海很可怕。但當煮飯仔，讓我看到討海人的生活，那是被孤獨擠出來的緊密，船上的人把我呼來喝去，又讓我喝酒，從頭巾裡拿出香菸教我怎麼抽，我像是進入另一個家族。那是既辛苦卻又快樂的日子。有一天，我看著漁網撈上來活跳跳、如小山般高的魚，心裡頭冒出一句話：要是我討海賺大錢，將來就能養活慶子，讓她幸福—

我嚇了一跳。

面對沒有邊際的海，沒有同齡朋友在身邊的寂寞，讓我猛然意識到自己對慶子懷著特殊的感情！這讓我有些害怕，卻又萌生微弱的勇氣，覺得找到了能為之奮鬥的目標。現在想想，那是不成熟的愛，連情竇初開都不算，因為我還沒有性慾，只是將阿爸阿母當成某種標準，憧憬與家族以外的另一個人成為家人，就像彌補我失去阿兄的殘缺。

所以我才這麼執著找出她的祕密。既然是家人，就不該有祕密吧？雖然當時我們還不是家人，但我一直努力成為她的家人。最後，她也確實成為我的家人，冠上我的姓，成為陳黃慶子。

在那之後，她是不是就幸福了呢？

「幸福」很深奧，有時我覺得那是有錢人，或是有文化的人專屬的。但我們一起度過的平穩日子，應該也算幸福吧？至少她生下第一個孩子，雖然是女孩，我還是被幸福淹滿，覺得世界上真的有什麼與我相連，讓我想將自己的一切留給她。慶子也是這麼想的吧？雖然我們也會爭吵，但就只為一件事反覆爭吵而已。

真奇怪，為何我會忽然想到這些？但就像猴猴池底下慶子惡鬼般的幻象，這些年慶子的怒容也像翻相本一樣，在一陣陣的浪濤聲中浮現；有次慶子甚至拿刀對著我，怒氣沖沖地說「你閣講咱就離婚！」，那時我在她眼中看到的不只是憤怒，還有絕望，但我無論如何都不能理解。唉，難道猴猴池的幻象真的是某種徵兆嗎？難道有一天，慶子會將刀子捅進我的心臟？要是有這麼一天，可不能讓小孩看到。

相本在浪濤聲中翻到最後一頁，這時的慶子已是現在的模樣，但她到底是一副怎樣的表情？我本該握住她的手，說出寬慰的話，像我幾十年來做的那樣，但我卻閉著眼，不敢睜開，像要用眼瞼接住自己的淚水；我擔心要是看向她，會迎向惡鬼般的視線，還有那毫無道理的怒氣。我的慶子到底是怎麼變成這樣的？

其實我知道原因，是因為夏子歐巴桑——這一切都是慶子她阿母造成的。所以幾十年來，我一直難以原諒夏子歐巴桑。

書籍介紹

本文摘錄自《魔神仔：被牽走的巨人》，聯經出版

作者：瀟湘神

繪者：潘家欣

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「消除國界的作祟，就是精怪盛大惡作劇的真面目。」

一起機長在駕駛艙內神祕消失的事故，

一件南方澳老嫗失蹤山上的傳聞，

家鄉裡一個個戰後不見了的琉球同伴……簡直都像被魔神仔牽走？

小說家瀟湘神追蹤精怪牽人的足跡

走進台灣與琉球歷史交織的密林

「魔神仔」是台灣赫赫有名，在山間出沒的精怪。「牽走」這種說法，是台灣人說明魔神仔將人帶到不可思議的地點所用的動詞。迷路的人發現自己居然不知不覺走到幾十公里之外、或爬到很高的樹上、渡過極為湍急的河流，又或是圍困於刺竹林中，當事人卻不明白是怎麼發生的，人們就會說是「被魔神仔牽走」。

記者羅雪芬為調查大學學弟、擔任機師的陳鑫垚於飛行航程中神祕消失的事件，來到舊友家鄉南方澳，聽聞鄰里談起他的奶奶陳黃慶子、外太婆玉城夏子過去失蹤的謠言。漢人繪聲繪影的「魔神仔」，對宛如受詛的家族，幾位帶有琉球血統、終戰後留在漁村的女性，心裡卻有另外的信仰。隨著深入別人家族的故事，調查將接近謎底？還是被牽走至歷史的密林？

小說家瀟湘神以精怪打造的懸疑故事、卻暗藏一則國族寓言；遍布海洋群島而變異的魔神仔，是穿越國界的存在，還是形構認同界線的深層恐懼意識？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬