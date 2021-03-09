福原愛事件的省思：有時候，媽媽教我們的處世風格，也需要性平教育

文：盧郁佳（作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書）

《週刊文春》報導福原愛向江宏傑提離婚。《女性SEVEN》則拍到福原愛和男子約會過夜，當街餵他霜淇淋等畫面。福原愛事前發推，說被週刊緊盯幾天，希望週刊能直接來問她不就好了。第一次聲明「媒體有疑問請洽本公司」，只等於推文重貼一遍。第二次為福原愛為輕率行為引起誤解致歉。輕率行為，指《女性SEVEN》報導。那麼《週刊文春》報導她提離婚、先生言行不當，是真是假？沒說。

江宏傑聲明「感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，不希望這些不實八卦傷害了我們的至親」。不實八卦，是指《週刊文春》報導福原愛和婆家不睦。福原愛有沒有提離婚？沒說。

真相有多種排列組合。無論是《女性SEVEN》版「太太外遇，先生包容」；或是《週刊文春》版「家庭失和，太太想離」；或兩者皆有，或兩者皆無，總之夫妻都能搞定，不需要不知內情網民幫忙。他們需要的不是正義，是隱私。

早知被拍，仍一天發兩次聲明，顯然措手不及。為什麼措手不及？可能因為內心矛盾，所以需要時間空間做決定，那給吧。網民起鬨，幫不了忙。

至於旁人感嘆夫妻新婚甜蜜放閃，如今意外陷困，今昔對比不勝唏噓。站著說話不腰疼，人家這是成長獨立必經的陣痛。人生選擇，代價痛苦，但學習自主的權利神聖不容侵犯。

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2018年中國真人實境秀《幸福三重奏》，吃飯時大S說不喜歡剝蝦，福原愛說「我幫你剝，小傑吃蝦我都給他剝」，大S震驚鄙夷：「從小到大，都是我爸剝給我吃，我爸不在之後我就不吃了。我媽說吃蝦一定要男人幫你剝，所以嫁給汪小菲後，如果汪小菲不剝，我也不講。如果幫我剝，我就吃。」

大S一席話，有如立法淘汰空污機車般引起恐慌，但淘汰的是大男人。三個男星開始剝蝦給太太，福原愛驚望江宏傑剝蝦，不敢置信。飯後江宏傑打球，福原愛勤快小跑撿球。能想像大S跑來跑去幫人撿球嗎？福原愛在日本叱吒風雲，為什麼在中國當球僮？人各有志。問福原愛夢想，答想當賢妻良母。煮飯，等先生下班，幫他放洗澡水。大S告訴江宏傑「你太幸福了」。

節目中，江宏傑不會煮飯，茶來伸手，飯來張口；汪小菲煮飯洗碗打掃鋪床收衣服。大S看電影哭了，汪小菲按摩。大S病了，汪小菲照顧。大S說煮飯給他吃，他不吃，就怕勞駕太太。

大S對汪小菲的教養風格，媽媽教的。福原愛對江宏傑的教養風格，也是媽媽教的。上《小燕有約》，江宏傑受訪說，問他想吃什麼，福原愛就去買。認識第一天，他進房間就伸直雙臂站著不動，福原愛幫他脫衣服，跪下幫他脫鞋襪。他沒食慾，福原愛變著法子榨果汁給他喝。江宏傑出門，福原愛門口送行；江宏傑回家，福原愛門口迎接，到看不見人才進房。都是福原愛的媽媽教她的。

大S像某個我認識的外省女孩，媽媽從小教女兒點菜、使喚僕人、招呼客人，當宴會女主人。

福原愛像某個我認識的本省女孩，媽媽從小教女兒替眾人盛飯、加湯、倒茶、切水果、搬椅子，當女僕。雞腿讓給哥哥，大蝦讓給弟弟。隨時觀察別人要什麼，先跑去拿，否則媽媽就瞪女兒嫌她慢。媽媽相信，需要有人犧牲時，女兒該優先犧牲自己。出外才會得人疼，才會討公婆歡心。

大S和福原愛都完美主義，為了理想，付出超乎常人的努力。只是理想不同。

福原愛、江宏傑在《幸福三重奏》節目中隨時接吻。江宏傑說，生了小孩，夫妻就很少親嘴，每天頂多親三次，因此給對方的許願紙條寫著：每天親一百下。

《小燕有約》中，賈永婕說，福原愛夫妻冰天雪地拍婚紗，人人穿毛皮大衣；就只有福原愛貪漂亮穿薄紗，露這裡露那裡。所以她全程發抖，叫江宏傑「暖暖包」。外人以為江要遞暖暖包，結果江就是人肉暖暖包，抱著她，「全程愛醬都貼在暖暖包上。」

我看了想起，有次機場航空櫃檯報到，一個女人蹲在地上氣急敗壞開皮箱。七、八歲穿桃紅羊毛衫的女兒，就順勢斜躺在媽媽背上，最大面積接觸，閉上眼享受體溫感觸。媽大叫「重死了，我在忙，不要黏我」閃避。被甩開的女兒爬起身，翻個面又貼上來。像一個渴睡的人，儘管別人叫她起床，反覆把被子冷不防拉走；她還是一再拉回來蓋住自己，重新墜落睡鄉，掉回深不見底的夢裡。一切不由她的意志決定，而是成長所需。

我在心裡對小女孩說：想要黏媽媽黏個飽嗎？等十年後交了男朋友，就可以全程黏在他身上。要是他把妳甩開了，妳就去找下一個願意讓妳黏的人。總會有人讓妳感覺他全然接納妳的一切，像慈母一樣讓妳撒嬌到滿足為止，只是不長久。

因為沒有距離。

如果相信努力就會成功，但再怎麼努力，關係卻還是出問題的時候，許多女人會相信，是因為自己努力得不夠，如果更努力就能解決問題。那樣絕望的反覆努力，留下的傷害是難以言喻的。

媽媽既堅強又溫柔，所有問題媽媽都有正確答案，女兒最喜歡媽媽了。但到女兒被關係徹底撕碎的那一天，女兒終究會發現，媽媽那套不是萬靈丹。適合媽媽，但不適用於所有人。雖然媽媽懂的事情很多，但不是全部。女兒需要懂的事情，人生全部都會教我們。

自己是誰，對方是誰，人與人需要什麼樣的距離才能相處，女兒和兒子，都得從人生中艱難摸索。

《週刊文春》報導江宏傑不當言行，假如是真的，那他需要性平教育。《女性SEVEN》相信帶小孩是媽媽的事，跟爸爸沒關係，下標砲轟福原愛「丟下先生小孩」搞外遇，《女性SEVEN》與日本社會需要的還是性平教育。

有時候，媽媽教我們的處世風格，也需要性平教育。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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