期待孩子好好念書為何這麼難（上）：缺乏學習動機，我幼時的需求理論似乎「長歪了」

很多家長會問：「明明我提供了所有的物品、資源、費用，和付出時間，為何期待孩子好好念書總是那麼難？」

這樣的疑問不只出現在現代家長的心裡，我爸媽也曾經問過相同的問題。畢竟不是生活在戰亂時代的孩子，不是嬰兒潮出生的世代，無法想像饑荒和貧窮是什麼樣的生活。

不是每個教授都是名列前茅的孩子

我的媽媽來自屏東鄉下的傳統大家庭，外公出生於「經濟大蕭條」年代的民國20年，吃穿都是問題的年代，身為手足裡的大哥，即便小學成績很好，但因為有四個弟弟，因此小學畢業後就無法再升學，需要下田工作賺錢養家。四個弟弟（就是我的舅公）都是小學、高職、大學的老師，這在早期抗戰年代是很不容易的，然而我的外公卻是一輩子務農。

媽媽生於嬰兒潮年代，身為長女的她繼承了家庭負擔的重責大任，需要照顧年幼的弟妹（我的舅舅和阿姨）、幫忙家務、下田工作，因此小時候非常想要有個舒適的讀書和學習的環境，這是她年少的心願。

我是出生於1980時期的X世代，身為家裡的長子，媽媽期待著我可以有個專心學習的環境，她努力工作和供應，要求我不要理會家務事，專心唸書就好，希望我可以考上師範學院，南部社會的家長都希望自己的孩子可以當老師，畢業後當個鐵飯碗的老師、退休後還有穩定的退休金。

然而從小活潑好動的我，面對枯燥乏味的教科書，怎可能會有興趣呢？我的教科書外皮裡面藏著的是漫畫書，我對田裡抓蟋蟀和青蛙的生活樂此不疲，各類童玩例如踢毽子、丟沙包、打陀螺等我都在行，唯獨對學習沒有興趣。

從小媽媽幫我處理所有日常生活大小事，包括洗碗、洗衣服、郵局繳學費、文書書籍購買、補習費、食衣住行等所有雜事，就是希望我專心念書，其他都不要管。然而我還是只對學習以外的事情有興趣，叛逆的我還會挑戰父母、教師、及學校的權威，認為他們的教導很過時。

父母對我的用心並沒有讓我專心唸書，提供充足的資源反而讓我不想學習，只想玩樂。這也導致我大學重考還是考不上師院、大學期間無法進師培中心修教育學程、大學畢業也考不上研究所。

若不是到美國做餐廳累到怕了，覺得學習的可貴，找到學習動機，過去的我還真的跟念書這檔事完全沾不上邊的，我甚至曾經被前女友貶低地嘲諷：「為何你這麼不喜歡看書？」刺激之下我閱讀了《達文西密碼》，因為過去的認知裡覺得讀書就是工具性和考試導向的，對我來說比閱讀更有趣的事情實在太多了。

回想過去我這不愛念書的孩子，現在竟然鎮日與書為伍，除了平日的研究參考書籍及研究期刊以外，我一年還可以再閱讀近百本書，真是天壤之別啊。

這天差地遠的因素就只有一個，那就是「學習動機」。

學習動機到底是什麼？又有哪幾種理論取向？

「動機」是指因為內在或外在需求而產生的驅力，例如肚子餓了想吃食物、感到孤單就需要陪伴；當驅力產生的活動朝向某一目標時，有著激發和持續行為的狀態，稱為「動機」，例如上述故事，我大學時為了追女朋友而閱讀《達文西密碼》，其實我並不是因為愛閱讀，只是有了追女朋友的動機，因此她的質疑就變成我的驅力。

「學習動機」是指因為對於求知或追求成功的需求，因此驅動自己想要學習，例如為了爸媽的獎賞而考100分、對於台灣原住民有興趣而研讀歷史。

學習動機的理論有分為認知主義、行為主義、社會學習取向及人本主義，因為我個人偏好人本主義的學習動機理論，將著重較多篇幅於這部分，其他的將簡短述說。

「行為主義的學習動機」是透過獎勵和懲罰來維持學生的學習動機，當學生表現合宜的學習行為，則給予口頭讚賞或獎品，當表現不良的學習行為則施以斥罵或剝奪娛樂，透過外在權力及誘因而控制學習動機。

「認知主義的學習動機」是透過個體對於環境刺激的感知，而對於學習產生的看法，例如有些孩子體會爸媽賺錢讓他／她學習的辛苦，希望爸媽開心，因此努力念書讓爸媽開心；或者醫生世家的孩子認為考上醫科就是成功，足以成為家庭的一份子，因此努力讀書考試，甚至不在乎獎勵，就是為了達到考上醫科、當上醫師的高層成就動機。

「社會學習取向的學習動機」是綜合行為及認知主義的學習動機，指個人對某任務有的自身價值期望，而誘發不同的態度，最後導致不同的學習表現。例如一個在美國出生的華裔，小時候在美國就讀幼稚園及小學，高年級時轉回台灣就讀，他自認為自己的英文程度很好，因此積極地準備英文考試，然而面對國語卻是沒有信心，因此導致英文成績很好，國語成績很差；然而當初在美國時，他在學校都用英文，在家裡都用國語，兩個科目並無程度差異，唯一的差別就是「自我效能」的落差，導致面對兩個科目不同的態度和行動。

至於人本主義，就一定要提到我最崇拜的人本心理學家馬斯洛。

馬斯洛：人需要學習是為了滿足某些需求

馬斯洛（Abraham Maslow）的需求層次理論（Maslow's hierarchy of needs）將人的動機分成層次，從最底層的生理、安全、社交、尊重、到自我實現需求，雖然不是針對學習，卻可以為學習帶來詳細的說明。我個人認為需求層次理論不該是階層而上的，而是可以跳躍層次而上。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 馬斯洛需求層次理論示意圖

人為何要學習？可能是為了滿足生理需求，我認識一位教授朋友，他國小時曾經因為家裡被查封，爸媽為生計無法照顧他和他的弟弟，使他和他的弟弟流落街頭，因此他立志要勤奮讀書，讓自己和家人有個遮風避雨的家，還要有個好的工作。

學習常是為了安全需求，爸媽從孩子小時候就一直說努力讀書才能找到好工作、成家立業，這是財產與工作的保障；但是沒有任何經驗的孩子無法感知到這個連結的重要性，上述的教授朋友幼時的體驗是最有感的。

學習有時是為了社交需求，比如考好成績就會贏得掌聲和歸屬感，上好大學是為了結交更有資源和人脈關係的同學，認識優秀的人，常會促使自己進步和獲益。

學習常常也是為了獲得尊重需求，例如考上好大學，可以在家裡、親朋好友中得到肯定，未來也有高收入的保障；家中親朋好友逢年過節的長輩談話，最常是環繞這些議題。

然而上述的學習都是台灣傳統式教育，認真念書、考試名列前茅，就可以上好大學、找到好工作、有美好的人生。上述提到的動機多是外在動機，為了興趣和夢想的自我實現目的而學習的，似乎很少成為學生的學習目的，更不用提讀書是為了幫助社會及解決問題的自我超越目的。

我幼時的需求理論似乎「長歪了」

舉我的例子來說，小時候媽媽要我專心唸書，其他事情都不要管，但是幼小孩童沒有自律能力與不懂讀書的重要性，又因為沒有循序漸進的誘導，傳統教學的學校多是強迫考好成績的方式，並沒有針對孩子的興趣設計課程。

就需求理論而言，對於幼時的我，父母提供了生理與安全需求，而我自己想要滿足的「社交需求」得從學校同儕中獲得，國中男生班、高中男校的我渴望異性青睞，也希望透過結交異性而得到同性同儕的認可，這都是「社交需求」。

因此到了大學，解脫了國民教育12年的考試壓力（我是13年，得加上重考大學的一年），到大學就是想好好實踐理想——社交需求的時刻，因此每天就是透過參加社團約異性出遊，根本不會想好好學習。

現在回頭想想，都是因為幼時的「社交需求」沒有被滿足，這也是男女分班或分校最大的影響。而我自己還需要加上一塊原生家庭對於「自卑產生」的自我中心，及成為鎂光燈焦點的「不能失敗」的自信。

為何我說這是原生家庭產生的？因為外公幼時家境貧困，需要賺錢供應弟弟們上學，因此產生的自卑。母親因為要照顧弟妹，無法專心念書，甚至執意要嫁的父親並不是家裡原先期待的大戶人家（田僑仔），因此一直有想要成功，揚眉吐氣給他人看的包袱。而我自己就成了「不需要管家務事，只需專心唸書，但根本也不會專心唸書」的小屁孩，大學的時候在「社交需求」的環境下，就會想透過「把妹」來提升自己鎂光燈焦點的虛榮心。

又因為賺錢與地位這種對我來說似乎不缺乏的「尊重需求」似乎不是我需要的，才會導致大學時代的我根本不想學習，而是只想把妹、獲得同儕認同、以及玩社團，從另一個觀點來看，就是「沒有目標」，這是當時就認識我的社團夥伴（現在的老婆）對我的形容，也難怪大學時代的老婆根本不想理我。

長歪了的「馬斯洛需求理論」幸好之後到美國餐廳工作，每日超過13小時的長時間工作，一成不變的生活讓我思考：「這真的是我想要的人生嗎？」才開始痛定思痛，決心好好唸書進研究所。

當我下定決心後，已經26歲了，但每天八小時的GRE考試的單字背誦對我來說是甘之如飴，學習變成一種喜悅，半年內我考過托福和GRE，順利申請上德州農工大學，這是之前我根本連作夢都不敢想像的。

也是到了此時，我的「自我實現需求」才漸漸的長出來，了解到自己的理想和超越自我的快樂是什麼，內在學習動機到此時才真正的發展完全。

找到自我實現的需求後，該怎麼學習呢？現在環境誘惑這麼多，學生真的有可能專心學習嗎？

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航