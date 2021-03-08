狂舞的壓抑，港人的鬱結

柒良是《狂舞派》最好玩有趣、最化腐朽為神奇的角色，但來到《狂舞派3》，導演黃修平一開首就安排這個奇人異士「歸西」：他只是首集的虛構人物，不會再成長，就讓他永遠停留在那個跛了腳仍要跳舞，還會問「為了夢想可以去到幾盡」的時空吧。

影評人家明說，《狂舞派3》載歌載舞場面不多，而且剪得零碎，像要避重就輕。筆者以為，這正反映黃修平導演的內心世界有多壓抑。那份沉鬱的心情貫穿全片，連Dave被人挑機，都無法藉「比舞」盡情釋放，鏡頭一轉，他已捧盃而回，未幾更將獎盃當紀念品送給女友Hana。贏輸有多緊要，不言而喻，還須去到盡爭勝？這等於推翻首集的題旨和設定。青春的傷口，不容別人譏笑，只是如今大家看清楚，活下去，這傷口也不會結疤，一直淌血，有何值得驕傲？

黃導無意販賣廉價的希望和正對量，他自己都不相信。對自己真誠，對觀眾坦白，使《狂3》充斥有冤無路訴的苦澀，有志難伸張的挫折感。這何嘗不是香港人當下寫照？雙普選無望，就算想做所謂「港豬」，只要看看《狂3》主角怎樣被巡查，怎樣被業主和城優辦（現實世界中的市建局）趕入窮巷，大概不敢再有幻想。

黃導明白事理，所以特別殘忍。現實不是非黑即白，參與「狂舞街」宣傳計劃，幫城優辦塗脂抹粉，等於違背良心，出賣同道。但導演沒有把阿良、Hana、Dave、奶茶與Heyo等主角刻劃成徹底變質的「叛徒」。她／他們只是在理想和麵包之間苦苦掙扎，用走鋼線方式，尋找生存空間或者奶粉錢。誰知一入侯門，商業社會有太多計算和羈絆，使人身不由己，一件污便會兩件穢，要守著初衷，又談何容易？

那麼，《狂3》的反派又如何？導演沒有把地產霸權的代表——城優辦主席——寫到面目可憎。假如他是典型老seafood，觀眾很容易代入其中，把所有憤恨和責任投射到他身上。但黃導相反，這傢伙表面友善，對年輕人客氣，盡量和大家打成一片，當然，骨子裡是為了拉攏阿良等人，令他們更仆心仆命為城優辦效勞。但觀眾無法理直氣壯地怪罪這個「反派」，黃導不希望觀眾理所當然地對主角產生同情，亦不想觀眾本能地向特定「箭靶」發炮，很功能性地將心中憤懣宣洩出來。拒絕簡化，提供即食的解決方法或製造虛假希望，正是黃導殘忍的地方。世上有太多可惡的事，可恨的人，無法一一擊倒。何況一雞死一雞鳴，設計有一個容易被針對的人，事情反而簡單。現實可荒誕得太多：往往妳／你連嬲都不知嬲邊個，或嬲錯對象。

單純打倒城優辦這大阿哥，根本無補於事。事實上，做地產生意者（例如以合作社方式），不一定是霸權，只不過在香港，大地主、領展和市建局特別惡而已。這是制度使然，而制度之所以會如此設計，使利益完全向其傾鈄，是因為背後有一套與宗教信仰差不多，但披上經濟學外衣、極力鼓吹效率至上的功利思想，取得社會的主導地位，彷彿和市民定下無形契約。這套新自由主義，過去很多時被形容為「大市場、小政府」，被王于漸、雷鼎鳴等經濟學者吹捧了多年，使大地產商受到最低程度的制約，租客權利被所謂產權擁有者的利益完全凌駕，譬如《狂3》中奶茶的studio被業主加租，便完全沒有議價能力。假如我們不從理論的理念層面出發，全方位思考如何修改政策錯誤，那就打倒了城優辦，又會有另一隻怪物取而代之。

《狂舞派3》到最後，都改變不了甚麼，但黃導並無絕望，起碼，他示範了人是可以自我救贖。人生本來就無所謂出路，所有出路都是掘頭路、新荆途之始。正如所有被壓迫者掌權後，都會成為新的壓迫者。只要認清這個殘忍的事實，走下去，便算有「出路」的了。黃導是否有此想法，筆者不清楚，但筆者是這樣想。

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