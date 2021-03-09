卞熙秀之死：無法接受跨性別軍人的韓國，整個國家就是巨大的行刑者

最近幾年韓國社會內的「性別（不平等）」議題，吸引到臺灣人注目，包括「男女職場薪水落差」。

據韓國勞動社會研究所數據，2019年8月份的女性勞動者（包含正式與約聘員工）平均月薪為202萬韓圜（折合新台幣約5萬5000元），男性則是315萬韓圜（折合新台幣約7萬8000元），相差近100萬韓圜（折合新台幣約2萬5000元）；而女性正式員工平均月薪266萬韓圜（折合新台幣約6萬6500），但男性則可領到369萬韓圜（折合新台幣約9萬2000元），也相差近100萬韓圜，但未拿到最低法定工資的女性約聘職員比例，占了全體女性勞動者的一半（50.8％）等，可見兩性薪資大不同。

然而，薪水事小，韓國當地也因「性別」，驚傳眾多危害人身事件，諸如之前引起國際關注的「江南隨機殺人事件」（2016年）、「Me too運動」與「N號房事件」（2020年）等，紛傳許多爭論。

此外，諸如韓國男性歧視女性所誕生的「仇女症」、「厭女文化」等負面風氣，甚至辱罵女性為「媽蟲」、「泡菜女」與「花蛇」等不堪用詞；與之相對，也有女性反罵男性「人間垃圾」、「ilbe蟲」等用詞，雙方針鋒相對。

而在此「既視感」濃厚的韓國社會，也常興起男女間要求性別平等下，指責對方在生理或社會領域，未盡之義務與權利，諸如大家最常聽到的「（你）不用生小孩」、「（妳）又不用當兵、出門賺錢」等爭論，往往成為性別議題常見的爭執論點。

但是，萬一是位（服役的）跨性別人，生存在韓國這樣社會內，會成為怎麼樣的存在，落得怎麼樣的下場呢？

近日引起我所關注的韓國新聞，是一位「跨性別者（軍人）」的悲劇。

當地媒體3月3日報導出，前「跨性別軍官」卞熙秀（변희수，音譯），於在忠清北道清州市九樓自宅內，選擇極端手段輕生，年僅23歲，而她之所以走上絕路，許多人推斷是與卞熙秀她再也無法「保衛國家」的心願有關。綜觀卞兵服役生涯，她於2017年自願從軍，曾以「男生身」駐守於京畿道處，服役當地陸軍，職任下士。

然而，卞兵於2019年放假期間，對於自己的「性別」（gender）產生認同，前去泰國接受了性別重置手術，進而坦承，成為「韓國首位跨性別軍人」，且他也在多次場合內，表明希望以女性身份，繼續服役報效國家，當她講到激昂處，對眾喊出的「我是大韓民國的軍人」，與部隊口號「統一」，著實令人動容。

這樣的認同自身性別，進而坦白，需要很大的勇氣。

「跨性別軍官」卞熙秀｜Photo Credit: AP / 達志影像

然而，卞熙秀歷經性別重置手術與坦白，卻讓她隔年（2020年）收到軍方通知，勒令她於1月「強制退役」。儘管先前現身記者會，淚流滿面的卞熙秀，表明不敢置信國家會以生理條件為由拋棄她，強制她退伍，無助的她也只能發表聲明，將繼續控告軍方性別歧視與無視人權，與之對抗，但悲劇已經發生。

諷刺的是，在卞熙秀身亡過後的報導，軍人權中心所長林泰勛（임태훈，音譯），提出軍方強制卞熙秀退役的54頁報告書內，提及她之所以「被退役」，有很大的部分跟她的「專業」沒有關聯，反倒是「跨性別」讓軍方傷透腦筋。

報告書內明確言及軍方立場：「沒有男性生殖器（的軍人）是肢障」、「性器毀損是自害（自殘）」，抑或「卞兵跨性別之行為，難以被社會與民眾包容」為由，認為卞兵有其必要強制退役。易言之，軍方立場即認為，軍隊內從事性別重置手術者，就是「心理抑或生理有障礙者」，這種人當然不適合繼續待在軍隊內，保衛國家。

迄今此端事件仍是引起韓國社會爭論，究竟能具資格保衛國家的者，只能是雄壯威武的「男兵」，抑或巾幗不讓鬚眉的「女兵」？「跨性別者」就沒有權利與義務，抬頭挺胸的服役嗎？甚至國家還要以公權力，將之排斥在體制外嗎？

然而，我想讓卞兵走上絕路，除了軍方的診斷書外，恐怕是潛藏在韓國社會內「性別歧視」，諸如我們在前方言及的薪水、厭女仇男文化等等，有很多都是在此社會結構下的悲劇，卞兵的輕生事件也是如此。

從1965年開始迄今，韓國徵兵體檢法規內，就一直規範判准某位「男性」能否正常服役，「陰莖和睪丸是重要的判斷標準」，也就是在性器有所殘缺者，極有可能免役，甚至不適合服役。易言之，兵役法與軍隊在韓國社會內，一直作為是對男性性欲與身體，強制管理規劃之處。

但時間來到二十一世紀，對（男性）身體統一性門檻極高的「軍隊」面對著「女兵」，甚至「跨性別者」看法，恐怕得與時俱進，如這位公開表明為跨性別軍人卞熙秀，今日她若因「性別」緣故，慘遭「強制退役」，間接證明她所服役的國家單位，以公權力認定她是「肢殘」，甚至有「自殘」傾向，抑或是位「心理障礙者」，那麼更別提等她回到民間，人們會怎麼看她。

「你看看她，國家認證的自殘者」、「心理不正常，所以國家才不要讓她服役」等，這樣醜陋攻擊歧視挖苦言語，想必在卞兵坦白後，與她形影不離。

在人們的目光下，卞兵是站在受刑台上的無助無力無辜者，軍隊國家則是巨大的行刑者，而底下的民眾只是冷眼旁觀，竊竊私語。

今日，韓國軍隊送走了一位跨性別軍人，未來是否會有任何改革？抑或社會有所反思呢？還是雲淡風輕，軍法醫官在徵兵體檢時，同樣地能戴上口罩，消毒白手套，細觀摸著咫尺男子的陰莖和睪丸，判斷這個人是否適合報效國家？

行文迄今，讓我想到一位後現代理論家威爾頓（Wilton, in Adkins et al）曾說過：「無論性別是一種壓迫性的操縱性的結構，還是男生『天生』要壓迫女人，女人是『天生』的受害者，全都應當被掃除乾淨。」而此言詞也許能為卞兵事件做個註腳，值得我們好好省思公權力、民間、個人性別認同等多重關係。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航