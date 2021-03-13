《博物學家的史前動物分類圖鑑》：稱霸天空超過1.5億年的翼龍目成員

作者：朱爾斯・霍華（Jules Howard）、繪者：凱爾西・奧賽德（Kelsey Oseid）

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《博物學家的史前動物分類圖鑑》，大石國際文化出版

作者：朱爾斯・霍華（Jules Howard）

繪者：凱爾西・奧賽德（Kelsey Oseid）

譯者：黃郁婷

綜覽16目、320種、跨距5億年的

史前動物多樣性之美

你知道有一類的三葉蟲眼睛特別發達，有的眼睛裡有700個水晶體嗎？你知道稱霸泥盆紀海洋的一種捕食性魚類，有的體型可達大白鯊的兩倍長，但全部都沒有牙齒嗎？

像這樣的共同特徵，都可能作為區分動物的依據。本書將視角放在分類學上的一個單位：目，被歸為同一目的動物，都有一定程度相似的特徵，而其他的差異，就像同一個主題下的優美變奏。

動物學家朱爾斯‧霍華與傑出自然史插畫家凱爾西‧奧賽德，根據古生物學家對化石的觀察與描繪結果，探索了史前動物的16個目、320種，以及牠們與現生動物的演化關係。透過同目動物的並置與對照，展現動物類群之間的迷人關連與精采多樣性。

本書特色

透過動物分類學，認識不可思議的史前動物世界！

根據詳實的化石研究資料，以博物畫風格的優美寫實筆觸，表現從三葉蟲到猛瑪象等史前動物的外觀樣貌！

匯集史前動物16個較大的「目」，把同一目的20種代表性動物並列在一起，可清楚認識各目的共同特徵與相異之處，欣賞動物多樣性之美！

文字詳細介紹各目史前動物的型態與演化，讓大小讀者輕鬆了解古生物學！

Photo Credit: 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬