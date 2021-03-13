《博物學家的動物分類圖鑑》：超過一半即將滅絕，地球上減少速度最快的靈長目

作者：朱爾斯・霍華（Jules Howard）、繪者：凱爾西・奧賽德（Kelsey Oseid）

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《博物學家的動物分類圖鑑》，大石國際文化出版

作者：朱爾斯・霍華（Jules Howard）

繪者：凱爾西・奧賽德（Kelsey Oseid）

譯者：涂瑋瑛

綜覽16目、484種、跨越全球各大洲與各大洋的動物多樣性。

你知道象海豹和花豹有什麼共同點嗎？孔雀和火雞呢？懶猴和大猩猩呢？本書以生物分類學上的一個單位「目」為出發點，呈現五花八門的動物世界中所暗藏的秩序。同一個目的動物儘管外觀各異，卻一定擁有某種相似的生理特徵，例如鴞形目都擁有一雙大眼，鱗翅目身上都布滿著細小的鱗粉。

動物學家朱爾斯・霍華與自然史插畫家凱爾西・奧賽德挑選出動物界16個最迷人的目，收錄共484個種，展現各個家族在演化與分類學上的關係，讓你從博物學家的角度看見每個分類目之美。

本書特色

從生物分類學的角度出發，進入華麗美妙的動物世界

收錄動物界最迷人的16個目，共484個物種

以博物畫風格的優美寫實筆觸，呈現從月蛾到藍鯨的各種動物的樣貌

以清晰詳盡的文字敘述各種動物的形態與習性

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬