部分媒體報導「AZ疫苗不好」，我應該擔心副作用嗎？

文：No.4（住院醫師）

先說結論，除非有特殊考量（小孩、孕婦、多重慢性疾病、過敏體質、有在服用免疫抑制劑及相關免疫力低的人），要不然全台灣人最好都要打。這是一場全國的戰爭，拼的是全國的接種率跟保護力（就是群體免疫啦）不管是不是一線人員最好都要打，AZ疫苗絕對沒有比較差（很多新資料都在公佈，甚至有的還更好），不要被媒體亂洗了。

有媒體報「AZ疫苗不好」，我不要去打比較好嗎？

11萬劑AZ疫苗第一批來台後，某些立委跟政治人物開始在吵AZ疫苗不夠好，然後有些台灣媒體開始報疑似AZ疫苗的嚴重不良、還有疑似死亡事件。如果不是關注相關議題的人，看到這些資訊一定會相當恐懼，現在這種氛圍甚至瀰漫到一線的醫療人員。

你說醫療人員不是應該要對這些很了解嗎？事實上，這次台灣的疫情控制太好了，除非本身就是內科胸腔科感染科的人或是持續有在關注議題，許多醫療人員除了戴口罩洗手之外，對於目前世界疫情跟發展，可能所知不多。

然後，有些媒體在那邊洗AZ疫苗不好啦，打了有很多疑慮很多疑似不良事件啦，一些沒關注的醫療人員就在那邊恐慌，說不想當白老鼠啦怕疫苗有問題啦副作用很多等等。

針對各種武漢肺炎疫苗，目前要繼續討論的大概只有抗體生成的有效性可以存在體內多久，還有針對各項族群、南非跟英國變種變毒的保護力效果到底如何，除了這個之外其他的問題大概都不是問題。

目前從各項論文報告來看、AZ疫苗單打第一劑的保護力比輝瑞/莫德納好（不過第二劑輝瑞就超過了，達9成），但是AZ疫苗打的效果也不差（總共pooling達7成，但還有細分組的情況，有的分組情況還高達9成），也因為他們有一二劑施打間隔不一，研究結果不一樣的問題（間隔12週之後再打第二劑可以達8成），所以AZ在效果解讀上的確比較困難。

值得注意的是：最早各新聞所提到的保護力其實是指功效（Efficacy），定義是在試驗中一個疫苗降低了多少的風險（症狀、重症、死亡），不是打了就不會感染新冠病毒。

打疫苗有副作用，我應該擔心嗎？

只要有藥物使用就要知道有哪些副作用，之前衛福部記者會上羅副已經有做圖提供各項疫苗的副作用比例了，AZ的副作用相對輝瑞/莫德納都比較少，別連這些資料都不會看那就跟那些媒體鼓噪吧。

當然還可以關注疫苗在不同人種間施打的效果，韓國最近也才在開始接種，可以給我們一些參考價值。

有些藍營人物跟媒體在扯AZ疫苗不夠好，有疑慮，說什麼德國法國說不打AZ（但事實上德國雖原本說不打，後來馬上翻盤說65歲以上老人也要打，因為最新英國衛生部報告說65歲以上老人打AZ的保護力很好，建議要趕快納入施打。

另一個值得注意的是：這邊提到的「保護力」跟前面所提到的保護力，在醫學定義上又不一樣了，是「Effectiveness」、臨床效度（新聞常常搞混都是俗翻成一起），跟Efficacy的差別在於後者是臨床試驗中的，前者是指在「現實世界（Real‐world）」能達到的效果如何，兩者在使用上是有明確的定義的。

Photo Credit: 中央社

台灣疫情控制得很好，讓我們相比於外國多了很多時間跟機會觀察各國施打的情況，甚至還不需要很快地接種。

但現在已經有很多報告都出來了，從研究資料統計判斷上也是相當好的疫苗（也代表疫苗的研發跟製造能力在各國軍備競賽的情況下，有很好的發展），現在好不容易得到疫苗來打（都是有效的），那當然要打啊！除了小孩、孕婦、多重慢性疾病、過敏體質、有在服用免疫抑制劑及相關免疫低的人，實在沒有什麼其他非醫療相關的理由不打。

疫苗施打拼的是全體戰，拼的是群體免疫，個人想要挑選保護力（efficacy / effectiveness）較強的疫苗無可厚非（為了之後出國怕感染之後變重症之類的，不過也要承受較強的副作用），但絕對不能不打。很多時候，對未知事物的恐懼會影響民眾（甚至是醫療人員）的判斷，武漢肺炎病毒是這樣，現在的疫苗也是，如果沒有去澄清、阻止恐懼蔓延的話，那這些無謂的恐懼就會擴散，也將會是防疫上最大的挑戰。

不過接下來最累的應該是檢驗科了，除了病毒篩檢之外，還有抗體的檢測追蹤，效度等，施打疫苗還只是第一步而已。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航