《征服的時代》：當你25歲時，會如何治理一個橫跨歐亞非的帝國？

文：安傑羅・查尼歐提斯（Angelos Chaniotis）

行政管理的新挑戰：治理帝國

當你正值二十五歲左右，一直以來受訓治理一個不到十天便能橫越的王國，卻突然面臨統治以巴爾幹半島為始，東至伊朗、南至埃及的帝國，你會怎麼做呢？假設成功並未蒙蔽你的常識，你便會採用自己認為恰當的行政體制，只有在絕對必要時才做出改變。

可是，如果你帶著一群不熟悉當地制度與傳統的人們前往新征服的區域，你又會怎麼做呢？你會將他們的制度引入征服的疆域，或是會要求初來乍到的居民適應新環境現存的結構？這正是亞歷山大大帝一抵達埃及便面臨的兩大挑戰。

當他在高加米拉擊敗大流士三世，並坐上蘇薩阿契美尼德王朝的波斯大王王位後，這些挑戰變得更加嚴峻。當亞歷山大在遠東地區作戰期間，要在新征服地區安頓除役老兵時，也面臨同樣的挑戰；而在他結束戰役歸返到他英年早逝的短暫時期亦然。

為對付第一項挑戰，亞歷山大遵循一般常識，利用既存的基礎建設。長達兩世紀，阿契美尼德王朝的波斯大王統治他們的帝國時，都是利用行省系統，加上國王及其朝廷的中央集權專制統治，但在屬於某些特定任務上去中央化，如在地徵召部隊、維護律法與秩序、徵收貢金，則採地方分權。亞歷山大無法忽視的另一項傳統權威是神職人員，在埃及尤其如此。

不過，要安頓在希臘城邦的政治、社會與文化傳統下成長的除役老兵，在埃及和亞歷山大其餘的廣袤帝國都是頭一遭。為了新城邦的組織與管理，亞歷山大採用希臘殖民地的模式。至於在新征服區域安置士兵、分配土地，亞歷山大和他的後繼者可能是遵循了既存的馬其頓制度。

因此，希臘化王國的組織及其行政管理體制都能在許多不同的背景找到根源，包括希臘和馬其頓的制度，以及在地傳統；不過也總是留有創新的空間。

亞歷山大在他能夠處理治理帝國日復一日的行政事務之前便已辭世。可是他的繼業者無法逃避這項挑戰，他們必須立即處理行政工作。到了西元前三○○年，行政制度的主要特色必定已經成形。儘管存在許多重大差異，希臘化王國在國王職位、君主政治的意識型態和行政體制方面共享相同的特徵。主要的工作包含軍事組織與領土防禦、財政問題與貢金徵收、司法行政與聖所維護。

國王身邊圍繞著高階官員，組成其朝廷。除非國王未成年，否則他會親自依據功績、能力與忠誠度來招募這些官員。特別是在早期，官員往往不是在任職的王國地區出生，而是來自希臘城市，因各式各樣的因素升遷至朝廷高位。

具影響力與人脈關係的家族後裔能夠在宮廷謀得一職，但能幹的人（尤其是軍官）也能憑藉功績與忠誠步步高升。他們效忠的對象是國王個人，而非王國或「國家」。因此，國王若無能處理行政問題或吃下敗仗，便可能擾亂國王與官員間的信任關係，致使官員尋覓另一位僱主。

朝廷成員及高官與國王本人有著直接密切的關係。他們是他的「友伴」。他們的頭銜表明了與國王的親近和階層位置。

在托勒密王國，西元前二世紀早期便已正式訂定這些頭銜，高官和朝廷成員被稱作「近身護衛官」、「追隨者」、「友伴」、「首席近身護衛官」、「摯友」、「親屬」，接著是「與親屬享有同等榮耀者」及「與摯友享有同等榮耀者」。塞琉古王國也有類似的稱號：「友伴」、「榮譽友伴」、「摯友」及「高貴摯友」。

「友伴」是希臘化王國內最重要的行政與軍事喉舌之一。他們是重要軍隊單位的指揮官、區域和行省總督、使節與顧問。他們在國王出外打獵時伴其左右，並出席他的宴會；他們是王子的教師，有時也是真正的好友。隨著時間過去，國王的「友伴」職位代代相傳，形成世襲的貴族階級，但能幹或狡詐的新手總是有機會成為朝廷的一分子。

國王在哪裡，朝廷就在那裡，而當國王不在沙場上時，便會坐鎮他的首都，或如果不只一個首都的話，則會待在其中一座。對托勒密家族而言，首都是亞歷山卓，這座城市在希臘化時期進程中成長為首要的都會中心，居民大約有一百萬人，是貨真價實的古代巨型城市。

鄰近王室陵墓的王宮毫無疑問是權力中心。宮殿與學術中心和圖書館博物院相連。塞琉古王國有三個首都：奧隆特斯河畔的安條克和阿帕米亞（Apameia），以及底格里斯河岸的塞琉西亞。阿塔羅斯王朝的首都帕加馬在西元前三世紀期間，發展成大型都會中心。在馬其頓，無論是傳統首都艾蓋和佩拉，或德米特里阿斯的次首都，皆無法達到新興王國首都的規模。

繁複的行政管理工作讓希臘化宮廷的生活比馬其頓舊有的君主政治宮廷更加高度發展。宮廷生活最主要的特色仍是宴會，或稱會飲宴（symposion），國王、他的家族、最高階的軍事與行政官員齊聚一堂，歡暢飲酒。宴會提供了一個場合，能夠商議外交政策和軍事策略、與異國貴客和使節交流、進行概略的討論。

在希臘化宮廷，尤其是在亞歷山卓，宴會上的文化活動——吟誦新舊文學作品、歷史講座、探討藝術作品與音樂演奏，經常到達精深高雅的境界。這有賴於國王及其廷臣的學識能力和興趣。

有種極端情況是像托勒密一世這樣的人物，他本身就是一位傑出的歷史學家，將他時代的重要學者召集到亞歷山卓，創立博物院及其圖書館，成為學術中心，或是像皮洛士和安提哥努斯・戈納塔斯，身旁圍繞著眾多哲學家；另一種極端例子則是喜愛展現自己的表演技巧的國王，譬如安條克四世是啞劇舞者，而托勒密十二世是長笛演奏家，但他們遭受同代人批評，認為這樣的行為有損君王的威嚴。

無須贅言，希臘化宮廷一如歷史上的任何朝廷，朝臣間影響力、野心、敵意與謀反的競爭風起雲湧，國王和朝臣女性親屬間的風流韻事也層出不窮。

規模較大的王國採用的行省行政體制基本上是遵循更早的傳統。在埃及，自法老時期便存在精密的行政體制，以便最妥善利用尼羅河每年的氾濫，進行農耕。托勒密王朝沿用此一體制。重要的工作必須由中央機構協調，再由地方行政官呈報，特別是運河和水壩的興建維護，以及為尼羅河河水上漲整理農田。

行政管理的核心是亞歷山卓的朝廷，以「首席行政官」為首，主導財政管理。國土被劃分為四十個行省或區域，稱為「州」。每個行省都由一名「將官」統轄，並身兼治安與司法職務。「州長」主事農業生產，「財務官」則監督財政事務和繳納給亞歷山卓王室國庫的貢金。他有「王室書記官」輔佐，負責會計工作。這些職務非常重要，因為在托勒密王朝的經濟體系中，幾乎所有的經濟活動都受到王室行政機構的嚴格管控。

中央行政機構會決定生產的產品種類、地點、生產者和生產量，以及商品價格和繳納貢金數量。許多產品都是國家專賣，特別是各式的植物油，政府限制則會限縮與外界的交易。行政機構為運作此一制度，利用的是包稅人的效勞，他們會預付某一特定產品的預估貢金，藉此獲取向一般人民徵收貢金的權利。在西元前二世紀，「區域將官」負責掌管比省更大的行政單位，也就是中埃及和上埃及、底比斯和賽普勒斯。

每個行省內劃分出多個「分區」，而分區又由「村莊」構成。每個分區和每個村莊都受到地方官員的統轄，分別稱為「區長」和「村長」，並有書記輔佐。那裡的司法行政機構則是地方法院，希臘人和當地居民有各自的法院，可能猶太人等不同族群也有專屬的法院。

除此之外，托勒密家族對當地祭司的權威有一定程度的尊重，認同他們身為人神之間媒介的角色。埃及外部領土也沿用埃及的行政與財政體系，僅小幅修正，如敘利亞南部和巴勒斯坦、小亞細亞和愛琴海地區。這些外部領地也受將官統治，同時由財務官監督財政與經濟事務，並擔任包稅人與皇家司庫間的橋梁。

每個行政官都要向更高層的官員呈報，形成階層嚴明的指揮鏈，始於村莊層級，上升至分區、行省，一路來到亞歷山卓的中央行政機構。至於國安與司法事務，行省將官會直接稟報國王，而財政行政機構則是以首席行政官為首。

王室行政機構有個重要任務，那就是維持軍隊運作。當時戰事交戰與長時間圍攻時，戰略已經變得高度精細與專業化，因為出現了不同種類的軍隊，採用專門的武器，諸如持長矛的重裝方陣、持小圓盾牌的輕裝部隊、弓箭手和投彈手、圍攻機具和拋射裝置的操作人員、騎兵與艦隊；這些部隊都需要特殊的訓練。

國王動員的軍隊有時規模龐大，例如拉菲亞戰役就有十四萬人參戰，且成員組成混雜，包括職業常備軍、額外的傭兵、同盟城市與聯邦的部隊，在某些案例還有自非希臘人口中徵召的士兵。

相關書摘 ▶《征服的時代》：希臘化時代的役男，主要從事體育訓練

書籍介紹

本文摘錄自《征服的時代：從亞歷山大到哈德良的希臘世界》，馬可孛羅出版

作者：安傑羅・查尼歐提斯（Angelos Chaniotis）

譯者：黃楷君

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帶領讀者重回希臘與羅馬時代，了解西方學界當前最新研究成果

成功大學歷史系教授翁嘉聲 審定、導讀

編輯增訂「繼業者王國世系表」、「重要名詞對照表」

《征服的時代》是專為一般大眾書寫，旨在闡述關於古典時期（Classical period）以後，希臘人生活區域內政治、社會和宗教的主要歷史發展概況。書中涵蓋了兩個通常會分開闡述的歷史時期：希臘化時期（Hellenistic period）和羅馬帝國時期（Imperial period）。

過往的歷史研究會將希臘化時期和羅馬帝國時期拆開來論述，作者查尼歐提斯教授則特別發明「長希臘化時代」（long Hellenistic Age）一詞，指出打從亞歷山大創建帝國開始，希臘化文化就始終流行於歐亞兩塊大陸，其影響力東可達印度半島、西可至不列顛群島；時間上則一直延續到羅馬帝國時代的哈德良皇帝，而非傳統斷限的埃及托勒密王朝滅亡。

《征服的時代》是西方歷史學界對希臘化時代的最新研究成果，值得想探究希臘化時代、渴求歷史知識的讀者們一讀。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航