《征服的時代》：希臘化時代的役男，主要從事體育訓練

文：安傑羅・查尼歐提斯（Angelos Chaniotis）

形塑城市價值與認同：役男教育與體育訓練場

希臘化時代的公共教育聚焦在軍事訓練、傳播城市價值、地方習俗與歷史傳統，是一個年輕人融入公民主體與城邦社會不可或缺的條件。教育不僅區分了公民與外來居民、精英成員與眾多人民，當然也區隔了男性與女性。

除了家務事的訓練外，女孩通常會接受寫作和閱讀、音樂和詩歌的初等教育；根據家族的財力和教育程度，女孩的文學訓練可能相當充分，而從希臘化時期起，我們也發現大量的女性詩人。少女會在宗教慶典參與歌隊表演，這項工作讓她們熟悉自己城市的傳統與價值。在某些特例中，女性會在哲學學校接受高等教育。

男孩的教育會在兩個場所進行，在家中接受私人教師（通常是奴隸）的教導，以及在那些有資金聘僱公職教師的城市的公立學校。

一般而言，他們的教育重視閱讀和寫作、修辭學和神話學、背誦荷馬及其他詩人的節選作品和部分的音樂。在希臘化時期，少年和青年在市政當局監督下所接受的教育重要性日增。有兩個相關的機構在推廣城市青年的「愛鄉」教育：體育訓練場與役男教育。

體育訓練場，其字面的意思是男性鍛鍊赤裸身體的地方，這是男性受訓的主要場所。體育訓練場督導通常是一名受人敬重的富有男性，年齡介於三十至六十歲之間。這個職位原是選舉產生，但因為牽涉到需支付相關費用，到了希臘化和羅馬帝國時期，體育訓練場督導成為最重要的公共服務責任之一；偶爾甚至會由能夠負擔其支出的富裕女性擔任。

體育訓練場督導要確保場內遵守秩序和開放時間，並依不同年齡的班級要分開訓練。他要負責監督教練、籌措必要資金來購買塗抹在運動員身上的橄欖油、組織競賽並為優勝者的獎品買單。

荷米斯和海克力斯是體育訓練場的守護神。在荷米斯盛典（Hermaia）上，青年會在紀律（eutaxia）、耐力（philoponia）、男子氣概的舉止（euandria）和良好的身體狀態（euexia）方面一較高下；體育訓練場更年輕的成員則是在火炬賽跑上競爭。優勝的獎品是盾牌。

在某些希臘化體育訓練場中，體育競賽除卻「古典」項目（賽跑、角力、拳擊、古希臘式搏擊和火炬賽跑）之外，還包括戰技，譬如使用投石器、標槍、射箭以及手持盾牌和長矛打鬥。根據體育訓練場督導的個人風格，也可能會舉行不尋常的比賽，例如文學競賽。

希臘化末期，體育訓練場會舉辦講課，尤其是由哲學家和歷史學家開講。男性成年後仍會持續上體育訓練場鍛鍊身體與社交。具有財力和大量人口的城市會擁有不只一座的體育訓練場，不僅設置在不同地點，也保留給不同的年齡群體。

奴隸、自由民和自由民的後代，一般是被排除在體育訓練場之外；其他禁止進入的人士包括男妓，某些城市也會禁絕商人、醉漢和被認定為精神異常之人。在亞歷山卓，在克勞狄烏斯統治期間猶太人不得進入體育訓練場。因此，體育訓練場成為社會階層的一種表現，而在整個羅馬帝國時期都是如此。

在希臘化時期，體育訓練場不僅僅是體育鍛鍊和間接軍事訓練的場所，它也是公民社交互動的中心；在希臘本土以外的地方，它更成為希臘文化的象徵，是城邦最重要的外部特徵之一。每座重要的希臘城市都設有體育訓練場，範圍遠至今天的阿富汗。

事實上，至今被挖掘出最大的體育訓練場之一就位於巴克特里亞的阿伊哈努姆（AiK hanoum，即阿姆河〔Oxus〕河畔的亞歷山卓）。西元前二世紀初，耶路撒冷的希臘化猶太人與那些恪遵猶太律法的猶太人之間的分野在於前者會上體育訓練場。當弗瑞吉亞的提里艾翁提出升級為一座獨立城邦的主張時，他們向國王歐邁尼斯二世要求的除了議會和法律外，就是一座體育訓練場。這樣的觀念在整個羅馬帝國時期都歷久不衰。

西元二世紀末，旅行家保薩尼亞斯對於弗基斯的帕諾佩斯鎮（Panopeus）儘管沒有體育訓練場、劇場和市集，卻仍被認定為城邦大感驚訝。

「役男教育」（ephebeia）一詞指的是在政府當局的監督下，一群通常界於十八至二十歲的青年所接受的訓練。於古典時期式微的古樸培訓形式在希臘化時期復興，既是基於軍事理由，也是為了展現城市主權。舉例來說，斯巴達教育曾是斯巴達市民必須接受的古老訓練，已經在西元前四世紀失去其重要性。

國王克里奧墨涅斯三世在西元前二二八年復振之，成為他改革的基礎之一，但在西元前一八八年又遭斐洛波門廢除。只有在克里特島等非常保守的地區，古老的訓練方式才似乎文風不動地存留下來。在克里特島的城市，青年被劃分成「小群」，受另一名社會地位較高的青年領導；他們訓練打鬥、角力、拳擊、跑步、狩獵和在全副武裝的狀態下跳舞。馬其頓則是另一個保守地區，在那裡役男儀式和競賽（賽跑和賽馬）延續至希臘化時期。

在雅典，西元前四世紀末的政治動亂導致役男教育式微，不再是十八至十九歲、具有公民身分的年輕男子的義務軍事訓練。在法勒魯姆的德米特里統治期間（西元前三一七至三○七年），青年訓練是財產價值超過一千德拉克馬銀幣的公民的兒子才能享有的特權；約在西元前三○六至二六八年間，役男教育不再是義務，而受訓時間也從兩年縮短為一年。

一直到馬其頓君主統治終結後，雅典收復部分的海外領地，而外來住民被允許登記為役男，其人數才再度增加至一百至一百八十人。從大量榮譽飭令的讚揚中，可以看見社群顯現出對訓練精英後代的極大興趣，年復一年，那些自願青年成功完成成年教育，展現出雅典人期待他們未來的公民和士兵擁有的美德舉止：勤奮、耐性、服從、紀律、虔敬，以及對祖先傳統的尊敬。

雅典的役男教育結合了體育活動、鄉村地區的軍事訓練和治安職務、參與習俗的宗教儀式、參加週年紀念日，以及為肩負市民職責做好準備。許多其他城市和地區也存在役男教育體制，經常採用雅典的模式。希臘移居者也將這些體制帶到安那托利亞、近東與埃及。

在羅馬的支配下，希臘城市依然保存役男教育體制。有段來自馬其頓安菲波利斯的碑文，年代可追溯至西元前二四或二三年，但是在記錄西元前二世紀初的一條法律，顯示出役男訓練對希臘城市的重要性歷久不衰。

役男主要是受訓從事體育運動，並有較低比例的訓練武器（弓箭、彈弓和標槍）使用，而在擁有悠久的育馬傳統的地區，還會學習騎兵的技能。精英成員負責督導役男，而「役男領袖」有時由督導的近親擔任。役男還肩負維持城市領土治安的任務，保護城市不受強盜侵擾。

然而，羅馬帝國時期役男教育主要的功能是透過宗教儀式建立認同感、透過傳承歷史記憶促進地方的愛鄉精神、擴散對皇帝的忠誠，並在有財力可以負擔兒子接受一或兩年訓練的資產階級成員間建立關係。

直到西元三世紀，役男教育體制依然是希臘文化的特色，即使是在羅馬帝國的中心義大利也是如此。奧古斯都逝世前不久，還在尼亞波利斯（今天的那不勒斯）視察這座希臘城市的役男如何遵循祖先傳統運動。而西元三世紀初，波俄提亞的一座小城坦納格拉仍有超過六十名役男，區分成兩個「青年團」。

青年在八場慶典的不同項目中競逐，表明他們對傳統的著迷。其中有項競賽是模擬步兵和騎兵的突襲（作戰競賽），這是役男教育目標還在訓練士兵的年代所遺留下來的習俗。另一個比賽項目必須扛著一頭公牛行經特定的距離（扛牛競賽），這是青年間舊有的一項競賽。

至少直到西元三世紀初，役男教育都仍是讓精英家族後代準備好領導社群的重要社會化媒介。

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書籍介紹

本文摘錄自《征服的時代：從亞歷山大到哈德良的希臘世界》，馬可孛羅出版

作者：安傑羅・查尼歐提斯（Angelos Chaniotis）

譯者：黃楷君

馬可孛羅文化2021年全新歷史書系──名家談古代世界史系列

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成功大學歷史系教授翁嘉聲 審定、導讀

編輯增訂「繼業者王國世系表」、「重要名詞對照表」

《征服的時代》是專為一般大眾書寫，旨在闡述關於古典時期（Classical period）以後，希臘人生活區域內政治、社會和宗教的主要歷史發展概況。書中涵蓋了兩個通常會分開闡述的歷史時期：希臘化時期（Hellenistic period）和羅馬帝國時期（Imperial period）。

過往的歷史研究會將希臘化時期和羅馬帝國時期拆開來論述，作者查尼歐提斯教授則特別發明「長希臘化時代」（long Hellenistic Age）一詞，指出打從亞歷山大創建帝國開始，希臘化文化就始終流行於歐亞兩塊大陸，其影響力東可達印度半島、西可至不列顛群島；時間上則一直延續到羅馬帝國時代的哈德良皇帝，而非傳統斷限的埃及托勒密王朝滅亡。

《征服的時代》是西方歷史學界對希臘化時代的最新研究成果，值得想探究希臘化時代、渴求歷史知識的讀者們一讀。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航