零距離科學：去中心化的未來

文：馬學綸 (香港中文大學微生物學系博士)

圖：香港電台

讓我們回想一下，今天在生活中使用了多少種付款方式？除了現金，傳統的有實體的信用卡、儲值卡、禮券，也有各種非實體的網上理財和手機支付程式。大家有沒有發現，紙幣和硬幣已不再是生活必需，在小額交易中不夠輕便，在大額交易中，金錢都則變成了來來往往的數字。

我們都習慣了建立在現有的金融體系和政權分佈上的價值系統，認為金錢是可靠的保存財產方式，可是，我們其實站在一個很被動的位置。每種通用貨幣的發行都由銀行和政權決定，升值貶值都受全球經濟影響，即使以金錢購買實物以求保值，但黃金、房產之類的價值何嘗不是由經濟環境決定？

於是，開始出現一些獨立於現有體系的「貨幣」，使用這些「貨幣」的人對每個單位的價值有共識，交易雙方同意就可以在同一個資料庫中更改資訊，隨著資訊科技的進步，這些獨立系統得以擴充規模和大大提升保安級別，足夠挑戰現有體系。

近代計算機科技的發展，由大企業壟斷的大型硬件時代，隨著硬件微形化和無線網絡的發展，漸漸進入去中心化時代。

區塊鏈的基礎

首先，區塊鏈（blockchain）不直接等於比特幣（Bitcoin），而是一個儲存資訊的方式。區塊鏈，顧名思義，是由一連串的區塊（block）組成，像一條鎖鏈緊緊扣在一起。

每個區塊中的資訊都需要相應的密碼才能修改，新增資訊的區塊會一個個排在隊尾，前面區塊的資訊不會消失。每串區塊都有一個校驗和（checksum），區塊鏈中區塊的資訊一旦更改，就會產生一個新的校驗和，除非能夠得到所有區塊的密碼，要逃過校驗和的檢查是不可能的。加上區塊鏈的資訊不止一份，而是儲存在世界各地多個硬件備份中，令區塊鏈的保安級別更高更可靠，所以能成為加密貨幣（cryptocurrency）的載體。

區塊鏈技術讓盛載著資訊的區塊緊緊扣在一起，要單獨修改一個區塊裡的資訊而不被發現是不可能的。

加密貨幣的利與弊

現在流通的加密貸幣有很多種，每種貨幣單位的價值可升可跌，但由於總發行量是有限的，所以不會像通用貨幣般以長時間考慮總會貶值，也不受銀行家和政權控制。

以比特幣為例，現在已有18兆個比特幣在流通，要增加比特幣的方法只有一個，就是用電腦以特定的演算法進行「掘鑛」，數量達到21兆個就會封頂，無法再增加。持有比特幣的人仍然可以以這21兆個比特幣繼續進行交易，他們的共識會決定每個比特幣的價格。

有人認為比特幣的價值浮動太大，又沒有官方監管，但亦有不少人認為這才是真正的自由交易，特別是在政權不穩定或戰亂的地方，在通用貨幣系統外的加密貨幣才是「保值」的。

現今的通用貨幣都是由銀行和政府控制，要擺脱現況，其中一種出路是走進數碼世界。

可是，加密貨幣仍存在著缺點，正是因為完全脫離了現有體系，令加密貨幣成為了不法行為，例如暗網中進行交易的媒介。另一方面，如上文所述，要使用一個比特幣，就需要那個區塊的密碼，這些密碼又長又複雜，忘記了或記錯了就等於失去了使用權，同理，任何人得到了密碼就能直接使用那個比特幣。雖然加密貨幣不會在物理上被搶走，但就變成密碼保安的問題了。

使用比特幣，即要修改一個區塊中的資訊，需要相應那個區塊的密碼，一旦忘記了密碼，就等於失去了那個比特幣。

現在有不少私營公司提供電子錢包服務，客戶只需一項密碼就能使用一個區塊，裡面的資訊是多個比特幣的密碼。也許你會認為，這種公司需要做的只是儲存一些「1」和「0」，以現在的雲端技術，應該很「輕便」才對。事實上，這些電子錢包公司的電腦硬件永遠不會連上互聯網，還放在保安系統達軍用級別的碉堡中，防地震、防水災，規模絕對不輸銀行的夾萬和金庫。

即使是使用區塊鏈形式的加密貨幣，也需要硬件儲存數據，而對這些硬件的保安級別往往不比實體貨幣低。

區塊鏈的未來

除了比特幣，還岀現了越來越多種以區塊鏈技術作基礎的加密貨幣，甚至有現有金融體系中的機構設計了自己的版本，同時亦有人嘗試利用區塊鏈技術來串連零散資訊，例如改善供電公司與家用太陽能發電板用戶的電流買賣交易系統，或是以區塊鏈把社區串連起来。

今集《零距離科學》，會為大家深入淺出地介紹區塊鏈的技術和應用，更會帶大家首次進入一個保管電子貨幣數據的軍事級碉堡，實在難得一見，不要錯過！

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於3月5日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex