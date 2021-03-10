中印邊界爭端平息，為什麼印度卻開始北方領土界線調查行動？

印度與中國於2020年5月於拉達克（Ladekh）發生對峙與衝突後，更於6月15日發生45年來首次的死傷衝突，甚至有違反協議使用槍枝之情事，後續雙方不斷處於僵持狀態，惡劣影響甚至延伸至外交、軍事、經濟等方面。雙方於今（2021）年2月上旬達成共識，並撤離雙方位在班公湖周邊的軍隊，其餘接觸點則仍繼續尋求共識，相較於之前的互不相讓，該次事件歷經近一年算是有了突破性的進展。

有趣的是，後續印度陸軍傳出正在進行一名為「ARMEX-21」的調查行動，該調查行動將從拉達克至北阿坎德省（Uttarakhand）的李普勒克隘口（Lipulekh Pass），循印中雙方之實際控制線（Line of Actual Control，LAC）進行調查與標記，並在後續正式載入印度之官方地圖中。

實際控制線未明確，或許只是徒勞

印度軍方此舉或許宣示意味大於實質意義，畢竟雙方對於實際控制線之定位始終沒有結論。

雙方邊界之爭議淵遠流長，筆者認為可以分為兩個緣由，第一個是在英國殖民印度時期，統治中國的清朝政府並未有明確的領土概念，在邊疆地帶很多地方對於領土的主權宣示力度薄弱，致使當外國勢力在此插旗時，並無強力反應，隨著時間過去就成為一筆糊塗帳。

第二個緣由是英國殖民印度時，曾以優勢武力強佔或者與周邊小國簽署協約、秘密換文的方式劃定邊界，但在中國統治者的觀念裡，這些小國皆屬天朝之藩屬國，故英國占領的這些土地是竊據，因此在印度獨立並繼承這些領土後，雙方始終存有爭議。

而在1962年中印戰爭過後，雖然中國聲稱已退回至1959年的控制線之後，但印度認為中國撤退回去的距離實際上是「進兩步，退一步」的侵占，更是讓整個邊境狀況更為複雜。

雙方雖然在1993年簽訂了《關於在中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定》，規範雙方針對實際控制線建立信任措施與約束雙方行為，但到底何處為「實際控制線」，則無載明。而在後續的幾十年裡，雙方雖然好像有所默契，但當衝突升高時，這些不明確的地點都會成為衝突的熱點。

故筆者認為雖然印度軍方希望藉由勘查行動來將印度領土明確化，但中方是否願意承認將會是重點因素，如若承認，或許將有助於實際控制線某些部分得以明確化，為蹣跚前進的邊界談判增添助力，假若不認，所謂的調查結果或許也只能自娛娛人。

爭端降溫可確定，雙方關係何去何從待確認

而隨著印中雙方邊境爭端的平息，印度也在近日傳出消息或將重新開放中國投資，另外與巴基斯坦在喀什米爾的對峙也有停歇的跡象，無論這些訊息是否為印度與中國將握手言和的徵兆，邊境的紛紛擾擾能告一段落是肯定的。

而未來印中關係將會導向何方，或許可以從預計本週登場，也是美國總統拜登（Joe Biden）上任第一次的「四方安全對話」領導人層級峰會中一窺端倪，雖然四方對話應是會對近來緬甸軍政府慘無人道的行徑會有較多著墨，但也可看看印度是否有對於邊境事端再進行論述。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航