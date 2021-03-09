「如果沒回來，請為我感到驕傲」知曉了自由的緬甸人，越挫越要抗爭

每逢週末，更多民眾聚集緬甸城市街頭，總讓人憂慮，是否會有劇烈的維安鎮壓發生。

3月3日的血腥鎮壓，在全緬甸至少造成38人死亡，但更多民眾持續走上街頭。

在照片與影片裡尋找熟悉的街道，仰光三橋區有我最愛的Hostel，緬式早餐安撫了旅途奔波；被職員認識，「你又來仰光了！」還讓我免費列印稿件（我是囉唆的住客）。

吃完早餐，待在陽台發呆，隔壁小學傳來下課的喧嘩，炎熱陽光讓社區小巷的時間停滯，如沙流動的靜好。

如今三橋區已被催淚瓦斯瀰漫，是仰光抗爭最劇烈的地點之一。

當地媒體《The Irrawaddy》分析，1988年「8888」民主運動的口號之一是：「他們死了，或是我們死了」。意思是「不是你死，就是我活」，如果獨裁政府死了，帶領抗爭的學生就會贏；如果獨裁政府贏了，學生就會死。

這句口號被運用在2021年的不合作運動，「他們死了，還是他們死了！」黑色的幽默，卻帶著強大信念，表達軍事獨裁必定消亡的堅決，沒有任何妥協的餘地，儘管死亡與牢獄的威脅就在眼前，更多民眾加入，其中包括600多名警察。

本篇文長慎入，因為犧牲的人更多，被捕的人更多，加入的人更多。

如果我沒回來，請為我感到驕傲

仰光

在3月3日的暴力鎮壓中，造成超過38人死亡，最慘烈的莫過於仰光東部的北奧卡拉帕鎮（North Okkalapa），死亡人數高達22人，但只有7具遺體被送去當地醫院。

22歲的Ko Po Chit，離家時告訴妻子，「翁山蘇姬有一天一定會被釋放，如果我沒回來，請為我感到驕傲。」

他的血液凝結在馬路上，留下妻子與年幼的兒子。民眾以磚塊圍起血跡，覆上戰鬥孔雀旗幟，保護著他。

Ko Zwe Htet Soe是一名臨時工，他的女兒4歲。因為不想讓家人與患有心臟病的祖母擔心，他悄悄地參與不合作運動。而3月3日，他再也沒有回到家人身邊。

他的妻子說：「他離家時，什麼東西都沒吃就走了。」

18歲的Si Thu Shein，又名Myat Thu Shein，3月4日死於仰光北奧卡拉帕鎮，6日有上萬人來為他送葬。

曼德勒

19歲的華裔少女鄧家希，在3月3日頭部中彈身亡。5日緬甸網路社群流傳一支影片，指軍警為證明沒有使用實彈攻擊群眾，掘開她的墳墓，想證實她頭上的子彈不是實彈。軍警封鎖墓地，並帶走殯葬人員。這條新聞被廣泛流傳，緬甸網友群起憤慨，但家屬目前尚未回應。

圖為3月3日在曼德勒，Kyal Sin生前抗爭最後的身影。Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為3月3日在曼德勒，鄧家希生前抗爭最後的身影。

她衣服上寫著EVERY THING WILL BE OK，多麼勇敢的女孩，這是她生前最後的身影，她在今天3月3日的和平示威中被緬甸軍方部隊用槍射中頭部犧牲了，她今年19歲。 #RIP #savemyanmar #緬甸一切都會好起來的 #Everythingwillbeok 由李永超發佈於 2021年3月3日 星期三

37歲Myo Naing Lin在3月3日胸腔中彈身亡。曼德勒醫務人員表示，槍擊事件中至少有11人受傷。

3月5日有三位曼德勒民眾在不合作運動中身亡。

26歲的Ko Zaw Myo，與其他民眾試圖封鎖道路，協助學生與抗議者逃離維安部隊的追捕時，頭部遭到槍擊身亡，他留下懷孕的妻子與年幼兒子。

20歲的Maung Zaw Myo，觀看抗議活動時，胸腔中彈死亡。

20歲的Ko Naing Min Ko遭到槍擊身亡，目擊者表示，軍警帶走打死他的子彈，而家屬表示尚未領到他的遺體。

蒙育瓦

維安部隊在3月3日以實彈、橡膠子彈與催淚瓦斯襲擊抗議民眾，喪生人數至今難以統計，70多人受傷。

26歲的Kyawt Nandar Aung、23歲的Moe Aung、37歲的Myint Myint Sein、17歲的Min Khant Kyaw；頭部被槍擊身亡的Kyawt Nandar Aung、Moe Aung與詩人Ke Zaw Win，以及一名45歲姓名不詳的男子。

敏建

22歲的Ko Zin Ko Ko Zaw頭部中槍致死。數萬民眾在3月3日進行抗議，軍警鎮壓至少造成15人受傷。目擊者向《Myanmar Now》表示，維安部隊沒有任何警告，就發動鎮壓，像是一場軍事行動。

毛淡棉

19歲Htet Wai Htoo在3月3日進入抗議活動附近，遭到實彈槍擊頭部身亡。

卡萊

18歲的Ko Zin Myo Maung在3月2日的卡萊抗議活動，遭維安部隊槍擊，隔天身亡。當地數萬人參加葬禮，為他送行。

Rest in power , Ko Zin Myo Maung 🥀💔 Ko Zin Myo Maung who sacrificed his life for country at the age of 19. He died of... 由 Pathway to DEMOS 發佈於 2021年3月4日 星期四

等我從監獄出來

不合作運動在全國擴散，被逮捕的人數已經超過1500人。

翁山蘇姬、總統溫敏、100多名全民盟黨部與地方黨部成員，其中還包括翁山蘇姬的經濟顧問、澳洲公民Sean Turnell，和具全民盟黨籍的13位省長與州長，皆被拘留、監禁或軟禁。

軍政府以去年11月8日的國會大選有嚴重舞弊情事而發動政變，目前148位選舉委員會成員皆被拘留；86名全民盟的內閣成員、州與省政府官員，14名地方議會議長亦被拘留。

軍政府更追捕意見領袖與僧侶。

包括1988民主運動的領導人Mya Aye、U Min Ko Naing、Kyaw Min Yu、Ma Nilar Thein，和2019年帶領抗議《國家教育法》的學生運動領袖Ko Min Thway Thit。

獨立電影製片人Min Htin Ko Ko Gyi在2月21日已獲釋，他表示在獄中寫了兩份劇本。這並不是他第一次以政治犯身份而坐牢。

作家Daw Than Myint Aung、Maung Thar Cho與U Htin Linn Oo被拘留，這也不是他們第一次坐牢。曼德勒有四名僧侶被關押，他們是U Thawbita、Shwe Nya War Sayadaw、Sayadaw U Arriyawuntha和U Pyin Nar Wuntha。

緬甸政治犯援助協會統計，3月3日至4日間，有約400名民眾被拘留，其中有254名學生，包括高中生、學生會領導人與成員。

參與不合作運動的公務員也是軍政府追捕的目標，至少有44名公務員被捕，包括醫生、工程師、教師、鐵路工作人員和行政人員，此外，有150多名公務員因參與抗議活動而被解職或停職。

當警察舉起三指

除了若開邦外，全國有600多名警察參與了不合作運動。

3月3日，有61名警官加入了不合作運動，43人無故未出勤。一位警察局長在網路社群寫下，「我不想在軍政府掌權期間繼續工作。」

一位仰光的警察告訴《The Irrawaddy》：「我無法忍受這麼多人受苦，所以我放棄（警察的）一切。」

另一位警察說，他只接受人民選舉產生的政府，因為警察也是人民的一份子。

服務於仰光西部赫林薩亞鎮（Hlaingthaya）的警察局長Win Than Htun，他在3月6日加入了不合作運動。他告訴《RFA Burmese》，「警察應該保護人民生活，但卻以武器和權力殺死人民，我無法繼續在這種獨裁組織中服務。」

30名欽邦的警察與他們的家人，因加入不合作運動而逃往接壤的印度米佐拉姆邦，尋求庇護，而軍政府已要求印度予以遣返。

更多警察以各種形式脫離軍政府，而每天加入不合作運動的人數，正在增加中。

本文獲作者授權刊登，原文請見：翁琬瑩臉書

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒