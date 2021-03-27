在追求女生的過程中，切「忌」以下這四點

文：智遠老師

Hey～大家好，最近聽許多男生都說 「女生現在好難追」。其實我覺得不是因為女生不好追，而是女生不夠喜歡你才對。假設你可以讓女生很喜歡你，即使會有身為女生的守株待兔、矜持，也會為了你而突破自己的底線。

還有很多男生都說「追求女生只要給好的第一印象，持續堅持下去就夠了」，如果真的是這樣的話，可以這麼簡單就讓女生對你一見鐘情，那我相信這個世界上，不會有那麼多的愛情問題。

假如堅持，就一定能追求到自己喜歡的女生，那麼每天是不是給自己定一個鬧鐘就足夠了？因為在這世界上，不可能人人都喜歡自己，更不可能要求不喜歡自己的人，也喜歡自己。

我想要傳達給大家的意思是指，要獲取女生的好感，應該怎麼樣去爭取才對，今天也給加一點囑咐，有些行為在追求女生的過程中，其實是很扣分的。為了讓大家能夠以更好的狀態，去面對自己喜歡的女生，今天趕緊幫大家來把這個作業補上。好啦，廢話不多說，在追求女生的過程中，切「忌」以下四點：

1. 追求的進度實在太慢

不知道從什麼時候開始，男生主動的動力更小了。大多數男生都覺得，只有確定了女生對自己也有意思，才能去主動，要不然自己會顯得很沒面子。

你想想，要是男生都這樣了，女生不更是了？畢竟大多數女生臉皮還是比較薄，就算真的對你有好感，如果看你沒有一點都沒有表示，她們也會懷疑自己是不是一廂情願，更加不敢主動了。

於是像這樣一等再等，加個LINE聊個天，可以聊了一年還沒出來見面？女生如果碰到更主動的，你其實就很容易錯過機會了。所以啊，要是真的碰到喜歡的女生，千萬不要拖拖拉拉，主動一點真的不丟人。很多想法只在自己心裡表現是不行的，女生根本不知道阿。

你要是不確定人家到底對你有沒有好感，可以試試啊。

比如說，平常沒事找她聊聊天，跟她分享一些你生活中的趣事，看看女生什麼反應。其實女生在情感方面是非常細膩的，很多事情只要你去做了，不用說太多，人家就能感知到你是不是對她有意思。

如果女生也對你事事有回應，第一步驟基本上就沒什麼問題了，最起碼說明她是樂意跟你接觸的，那我們當然就可以繼續進攻啦。

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2. 喜歡放低自己的姿態

有些男生很擅長利用社群來透露自己的單身狀態，但是如果掌握不好技巧，反而弄巧成拙。

於是社群發文的狀態，可能都是這樣的：

週末想去爬山，有沒有誰要一起啊？ 刷劇、打遊戲，才是對自己周末最大的樂趣啊！哈哈哈。 唉～還有兩年就是30歲的大叔了，有沒有好心的小姐姐，求帶走。

要是你是女生的話，看到這樣的內容會給你甚麼樣的感覺呢？

一心只想找女朋友。 你這人生活沒啥樂趣。

這樣的姿態，首先就是不正確的。想要透過社群的展示來吸引女生，當然也是有正確方法的。相比這樣明目張膽的宣告自己單身，一個懂得吸引女生的男生，更懂得在不經意間透露自己的單身狀態。但最重要的是，要讓女生對你感興趣，這可是需要用點心思的。

比如即便是單身，你其實也能讓自己過得很充實，擁有自己的興趣愛好，擁有自己的朋友圈，每天有自己的事情可以做，而不是一味的只知道消磨時間，等待脫單而已。對於一個優秀的男人來說，單身的日子是讓自己變得更好的機會，脫單只是水到渠成、錦上添花，而不是雪中送炭。

而希望通過放低自己的姿態來獲取女生好感的，不僅不會讓別人覺得你很有趣，反而會讓女生感覺你很沒自信、沒優點，一旦給女生這樣的印象，就更難吸引到優秀的女生了。

3. 太過分積極

有些男生可是有學會了，在女生需要的時候積極幫忙，會製造好感。但如果只是想靠近女生，沒有那個本事，非要去攬這個活，想要讓自己顯得很強，往往都會適得其反帶給女生更不好的印象。

像是我有個女閨蜜，曾經跟我講過她的一段奇葩情感經歷。

她和一個男生在酒吧認識，男生總是活躍在她的朋友圈。有一次，她說想去看演唱會，但卻是一票難求，於是在自己萬能的朋友圈求助。

聽到消息之後，這個男生就跟她說：「是誰的演唱會啊？我看看有沒有朋友可以搞到票。」女生說：「不用啦，這個票本來就比較難買到，等下次有機會再去就好。」但是男生依舊沒有退縮的說：「妳放心吧，我一定幫你弄到票，我們一起去看吧！」

然後⋯⋯最後這個男生並沒有弄到票，然後還跟人家說：「演唱會好像也沒什麼好看的，要不然我們一起去喝酒吧？」你能夠想像到女生一臉的問號嗎？

從分享的這個真實案例來告訴我們，自己要是辦不到的事，千萬別太積極去承諾別人，最後兌現不了，還倒不如一開始就別說。

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4. 太早代入角色了

我有個女生朋友，單身有段時間，在朋友的介紹下認識一個男生。人家對她一見鍾情，她呢，也對男生不反感，但也是沒什麼特別的好感。她的心裡就開始問自己：要不然嘗試一下？也算給自己一個機會吧。

然後她就告訴男生，我覺得我們可以先從朋友，相處一段時間試試看。她的意思就是先相處一段時間看看感覺，如果實在接受不了呢，就算了，如果還可以，在確定關係。

可能男生的想法不太一樣，有一天他突然告訴女生說，以後有什麼事都可以隨時告訴他，他都可以趕過來，陪在她身邊。說著握住了她的手，說：「畢竟有哪個女生不喜歡被自己的男朋友寵著，對吧？」

從這件事之後，女生就覺得心裡很悶，就直接跟男生坦白了，自己可能還是對他沒有喜歡的感覺，想說還是算了吧。於是，這段持續了僅僅8天的關係，就這樣告一段落。女生說，如今回想起來，還是感覺頭皮發麻。在還沒有確定關係的情況下，這樣做確實有點過於心急了，太早把自己代入男友的角色，要嘛不是成功，要嘛永遠被封鎖。

其實這樣的男生還是挺多的，我不止一次聽我自己身邊的女生朋友們說過，怎麼都還沒熟悉彼此呢，怎麼就開始管東管西了？

馬上夏天了，妳出門不能穿超短裙喔。 平時別吃太多甜點，很容易長胖。

千萬別說女生，把你的好心當成驢肝肺，實在是角色代入不了啊，你這還沒成為正式男友呢，就讓自己先幹起男朋友的事了，你可能以為這樣自己會特別貼心，但其實女生感覺你就是限制她的自由，是關係越級了。

所以啊～奉勸各位一句，如果在還沒有明確感知到女生對你很喜歡，或者在沒有確定關係的情況下，千萬不要太早把自己代入人家男友的角色，就先以朋友的姿態相處，保持適當的距離，才是正確的方式喔。

總結

我相信每個男人，都曾在追求愛情的道路上跌過幾跤，栽過跟頭。在經歷了失敗與挫折之後，對愛情的態度也一定能更加明智與理性。尤其在追求女生的道路上，一定明白的道理。

一廂情願的追求，是沒有任何意義的。

我們總以為很愛很愛一個人，哪怕對方不喜歡自己，哪怕最後沒有結果，你都願意一試再試。可真正的愛情並非如此，首先它必須是兩情相悅，如果她不喜歡你，那麼你的喜歡只是一場獨角戲。

而你付出的感情、時間和精力都是真真切切的。真愛一個人，你怎麼會甘心一直默默喜歡？付出過又怎麼甘心得不到想要的結果？若沒有另一個人的回應，這樣的感情，僅憑自己又如何撐得下去？說到底，我們終究是凡人，始終都想付出後，渴望得到回報，這也是人之常情。

但總是站在原地等待，緣分也不會從天而降，轉角也不會遇見愛情。與其被動的等待，不如抓住自己的每個機會。寧可過錯，也不能錯過。錯過是人這輩子最大的遺憾。

有的人我們總以為有機會還能再見，誰也不知道哪天就相隔兩地，再也無緣相見。有的人喜歡放在心裡，卻再也沒有機會把表白的話說給那個人聽。同時，追求女生就要有足夠的耐心和理解，不可急功近利。能追得到當然可以歡喜，就算追不到，也不要妄自菲薄。

只有不斷提升自我、精進自己，敗不餒才能獲得幸福的愛情。不要整天板著個臉不開心，這樣會讓你整個人都陷入一種負面能量，漸漸的你身邊的異性都會刻意疏遠你，所以，自己保持樂觀的生活態度也是非常重要的喔。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航