外送員保險該怎麼買？先思考是想保障第三人，還是增加自身保障

根據統計，外送員每日平均發生5.4件車禍；此外，外送員最擔心發生的第一名也是車禍。外送車禍意外多，怕撞傷別人賠不起，也怕自己受傷無法工作。

想透過保險轉嫁行車風險，但外送員保險該怎麼買？別急，先思考，是想增加對第三人責任的保障，還是想增加外送員自身的保障。

投保「營業用機車險」，避免外送車禍撞傷第三人

營業用機車險是什麼？

「營業用機車險」是機車外送員可以選擇投保的第三人責任險，保障範圍包含車禍事故不小心撞傷第三人的體傷、財損。

一般的第三人責任險將機車外送、機車載客等商業行為，列為不理賠的除外事項。因此，外送員要投保已附加營業機車條款的營業用機車險，才會理賠外送車禍。

不管是全職或兼職外送，是哪一家的外送員，都可選擇投保營業用機車險，在外送或非外送期間，若不小心撞傷第三人都可以有保障。（延伸閱讀：外送員車禍機車險能賠嗎？有沒有「營業用」差很多）

營業用機車險保障內容有哪些？

營業用機車險（第三人任意險）的保障，主要是保障對第三人的體傷與財損。不論是外送或非外送的騎車過程中，若不小心撞傷對方駕駛或路人，造成路人身體受傷（體傷）、對方駕駛的車體損壞（財損），就可以申請營業用機車險的理賠。

部分「營業用機車險」除了保障第三人體傷與財損之外，還包含肇事的住院與身故慰問金。此外，若進行法律程序，也可由產險公司派代表陪伴被保險人出庭。（延伸閱讀：一張圖看懂：外送車禍，哪些外送員保險會理賠？）

加保駕駛人傷害險，保障外送員因車禍受傷

依照法律規定必須投保的強制險，保障的是駕駛以外的第三人；而前面提到的營業用機車險，主要是保障第三人。換句話說，強制險、營業用機車險，都不包含對外送員駕駛自身的保障。

駕駛人傷害險是什麼？

若想保障外送員本人，可以加保駕駛人傷害險。若在外送時車禍、路滑自摔、閃避物品自撞，不幸造成外送員的身體傷害，就可以申請駕駛人傷害險的理賠。

特別提醒，因為保險商品設計的關係，必須先投保強制險或第三責任險，才可以加保駕駛人傷害險。

駕駛人傷害險保障內容有哪些？

駕駛人傷害險主要保障外送員駕駛體傷、身故失能兩部分。若騎車外送車禍，骨折送醫治療痊癒後，憑著醫療收據、診斷證明書，可以實支實付方式申請理賠。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航