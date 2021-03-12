如何將一份Google試算表的不同資料範圍，分享給不同人員個別查看？

這是我在進行Google辦公室工具、Google試算表相關課程時，最常被問到的問題之一。雖然Google雲端文件的共用協作很簡單，不過往往很多朋友想要一些更進階的權限控管──共享一份資料表給A和B時，讓A只能看到自己的資料範圍，「不要看到」B的資料範圍。

例如下面這樣的情況。

我負責管理一份工作總表（以Google試算表製作），可能是規劃各個分店的預算帳目表，可能是計劃每個團隊的專案工作表，我在工作總表統一編輯，想要即時共享給不同分店、不同團隊觀看。

但是，我不能直接共享這份工作總表，因為A分店不能看到B分店的預算帳目，A團隊也不需要看到B團隊的計畫。

要怎麼做到：

我只要編輯與管理一份工作總表，簡單又明確。

不需要每次複製貼上、重複剪貼資料、花時間mail給他人更新，於是節省大量時間。

但可以做好最完整的權限控管，讓不同人員，只能看到屬於他們的即時更新資料。

例如下面這份工作總表範例，我平常在上面統一更新。但要如何讓分店A只能看到分店A的預算與任務規劃，分店B也只能看到自己的部分資料，彼此不能看到他人的資料範圍？

圖片來源：電腦玩物

因為單獨一份Google試算表，如果共享給A檢視查看，那麼A不只能看到自己的資料，也一定能看到同一份試算表中B、C等其他人員的資料。

不知道常常用Google試算表進行這類團隊資料協作的朋友，有沒有更好用的方法？也歡迎你跟我分享，下面我則分享自己的作法。

我自己，則會利用「=importrange」這個Google試算表的函式，來設計工作流程：

我只需要在「總表」上進行統一的編輯更新。

指定總表上的一部份資料範圍，同步到試算表A。再指定另外一部份資料範圍，同步到試算表B。又指定最後一部份資料範圍，同步到試算表C。試算表A、B、C，各自分享給團隊A、B、C查看。

於是不同團隊，就能同步看到我在總表上不同資料範圍的更新，且彼此不會看到總表上其他人的資料。

雖然這是一個變通的方法，也有不近完美之處（例如其他人只能查看，不能同步在試算表A、B、C編輯不同範圍），不過確實能解決本文一開始所說的問題。

圖片來源：電腦玩物

操作設定步驟如下，前面我已經有一份統一管理的工作總表了（如前面圖例）。

我另外新建一份試算表A（B、C），在想要插入總表內容的儲存格上，輸入下面函式，指定讓總表的某一資料範圍，自動匯入到試算表A：

=importrange("來源網址","工作表名稱!資料範圍")

這個公式我之前在另外一個應用案例中（把多份試算表，自動匯流到一個自動更新的總表），有更詳細的教學，大家可以比對參考：一條函數公式讓多份Google試算表帳目自動匯整到總表教學。

圖片來源：電腦玩物

以上面的例子，函式：

=importrange("來源網址","工作表名稱!資料範圍")

會變成：

=importrange("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxx/edit","工作表1!A1:I8")

要注意的就是，「來源網址」就是總表試算表的網址列網址，但只需要複製到「edit」結束的部分即可，否則可能無法順利同步匯入。

匯入時，會有一個「允許存取」的動作，允許另外一份試算表的內容，匯入這份試算表。

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這樣一來，試算表A就可以自動匯入總表的指定範圍資料，並且總表試算表中有任何更新，試算表A都會同步更新。

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接下來，我只要把試算表A，「共用」給團隊A的人員，那麼他們就能在試算表A中，看到來自總表的A範圍資料了。

當然，團隊A的人，也就不能看到總表上其他部分的資料。

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不過，「=importrange」匯入的資料內容，在資料表A中是「只能查看，不能編輯的」，如果在試算表A中編輯匯入的資料，這個函數公式就會「失效」。

所以如果你希望試算表A中某些資料是從總表匯入，只讓團隊A查看。但其他部分可以讓團隊A編輯。那麼可以利用之前分享過的保護儲存格技巧：「如何Google試算表多人共用不出錯？保護儲存格工作表範圍技巧」。

圖片來源：電腦玩物

因為這個問題，常常在課堂中聽到學員提出來討論，所以特別撰寫一篇文章，跟大家分享其中一種作法。

就像前面說的，如果你有更棒的作法，也歡迎跟我們分享。對Google試算表進階技巧有興趣的朋友，歡迎進一步查看：

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航