日本醫院：以「胰島素針筒」接種武漢肺炎疫苗能解決殘留問題，讓施打次數從5次變7次

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情，有搶到疫苗的國家紛紛展開疫苗施打。日本優先讓醫護人員接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）的武漢肺炎疫苗，卻發現由於藥劑會殘留在針筒內，疫苗能夠施打的次數，無法達到輝瑞附帶文件所寫的每瓶6次，而是只能施打5次。

然而相關醫療人員也發現，若是改用施打胰島素用的針筒，則藥劑幾乎不會殘留在針筒內，一瓶可施打次數能增加至7次，便能夠解決疫苗數量不足以涵蓋預計施打族群的危機。

日本醫院：以施打胰島素針筒接種疫苗，可多打幾次

（中央社）日本京都府宇治德洲會醫院8日表示，如果用對糖尿病患者施打胰島素的針筒，來接種武漢肺炎疫苗，平均每瓶施打次數可由5次增為7次。

日本2月17日起優先針對醫護人員接種美國輝瑞大藥廠的武漢肺炎疫苗，使用說明附帶文件上說一瓶可施打6次。

但若以一般針筒施打，藥劑會殘留在針筒內，一瓶的劑量只能施打5次。日本政府2月通知全國自治體（都府縣市町村）一瓶的劑量施打5次。

宇治德洲會醫院院長末吉敦表示，如果一瓶只能施打5次，數量將不足以涵蓋所有想施打疫苗者。院內討論的結果，相較於特殊針筒，以施打胰島素用的針筒，疫苗藥劑幾乎不會殘留在針筒內，一瓶可施打7次。

這種針筒是用於皮下注射，針的長度約是注射肌肉用的針筒的約一半。

Photo Credit: 奇美衛教資訊網 瓶裝胰島素與專用針具

末吉說，相較於歐美人士，日本人的皮下脂肪比較薄，可用注射胰島素用的針筒進行肌肉注射。院方先利用超音波檢查確認皮下脂肪的厚度後，才開始對職員施打疫苗。

針對一瓶輝瑞疫苗可施打7次一事，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）主管表示「目前還在調查中」。輝瑞的公關主管說，附帶文件上寫的是每瓶是施打6次的劑量。

不建議因量不足夠，就將不同瓶的疫苗混合施打

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的輝瑞武漢肺炎疫苗詳細介紹，建議以殘留體積可以較少的針筒及針頭進行施打。不論使用什麼樣的針具，必須確保施打的疫苗劑量維持在0.3ml。

此外CDC也提醒，如果疫苗瓶中殘餘的液體量不到0.3ml了，建議直接將剩餘的疫苗丟掉。不要為了湊足0.3ml，而將不同瓶的疫苗混和施打。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範