原住民狩獵文化傷害生態、違反法規？大法官釋憲案今開庭各方論點一次看

「狩獵文化無罪、法律規定違憲！」多個原住民團體今（9）日一早在司法院前施放狼煙、高喊口號，因為大法官將在今天針對原住民狩獵釋憲案召開言詞辯論庭，主角包括布農族男子Talum Suqluman（以下以漢名王光祿稱之）以及卑南族男子潘志強。2人都因為使用獵槍補獵保育類野生動物遭起訴判刑，提起釋憲聲請多年後，大法官邀集各方到場說明，相關聲請人請求宣告違憲，內政部等代表則強調現行管制架構合憲。

為什麼會有這場釋憲案？

2013年7月間，台東縣海端鄉布農族獵人王光祿，某日在河床某處拾獲土造長槍及子彈，在8月拿來獵捕山羌、長鬃山羊保育類動物各1隻，遭到檢察官起訴之後，最高法院依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》判處3年6月徒刑定讞。

2017年檢察總長顏大和提起非常上訴，最高院認定有違憲之虞，裁定停止審判並聲請釋憲。除此之外，原住民潘志強及桃園地方法院也因同樣爭議，聲請釋憲。司法院大法官後來將4件聲請合併，排定3月9日上午在憲法法庭進行言詞辯論，並公開徵求各界提供法庭之友意見書，另外也邀請王光祿、潘志強、警政署、農委會等相關機關，並請研究原住民族專家及生態保護專家表示意見。

原住民青年陣線緊急動員，號召全台原住民族8日夜宿司法院，多個原住民團體聚集並在言詞辯論庭開始前燃燒芒草施放狼煙，詔告上天與祖靈「獵人無罪、法律違憲！」，並由部族領袖帶領儀式，訴求尊重完整原住民文化權利。相關總連署的總數也已經達到460份，有80個團體加入連署。

聲請人為何主張判決「違憲」？有哪些爭點？

原住民的狩獵文化和野生動物保育

王光祿在憲法法庭上全程以族語發言，表示自己是孝順父母、聽從父母話語，在部落家庭裡要相親相愛，他在部落裡秉持如此精神、方式生活。王光祿也說，狩獵文化習俗是關乎部落生活、生存權利，也關乎所有山區中動物的自然主權及人權的核心價值。

王光祿表示，到山上狩獵是獵人都遵循祖先傳下來的智慧、獵人應有的禁忌，在生命價值中、狩獵規範、信仰核心，都是和動物共生共榮。在判決後的7年期間，他生活和心情都很無奈，不只關乎他個人，而是關乎全體原住民。

王光祿的委任律師主張，在原住民族獵人的觀念裡，能夠獵得野生動物是祖靈恩賜，出於自身的選擇而全心全意投入狩獵，就是依據原住民的傳統信仰，而實踐在生活上的表現。而且環境生態沒有因原住民族狩獵而失去平衡，狩獵文化權與環境生能保護及野生動物保育，應為相輔相成共榮共存。

律師也提出，依照《野生動物保育法第》21條，在價值取捨上，顯然認為人類的生命、文化、農作財產等法益，優於野生動物保育，既然「農林作物危害防治」可作為獵捕野生動物（含保育類）的合法正當目的，則比這位階更高的「原住民族狩獵文化權」具有更高的正當性；「憲法價值決定層次的保障原住民族狩獵文化權」優於「農林作物危害防治」，更優於「野生動物保育」。

狩獵工具的管理：自製槍枝

另外在狩獵槍枝的管理，也一直以來都是此議題的爭點之一，由於台灣是全面禁槍的國家，僅開放原住民使用殺傷力不高、無法連續射擊的「自製獵槍」，但聲請人認為，要求原住民只能用「自製獵槍」狩獵反而不利槍枝管理，而且這種獵槍結構性簡單、膛炸風險高，原住民使用後，傷亡意外屢見不鮮，今天也在庭上出示許多傷亡獵人的照片。另外原住民也認為狩獵採事前許可制，但其實獵人很難預測會獵捕到何種動物，事先計畫更牴觸他們的信仰和禁忌。

聲請人主張，空氣槍一樣可以狩獵，比起自製獵槍也更安全便利，然而「有狩獵性能的空氣槍」目前會面臨刑責。此釋憲案另一聲請人潘志強就表示，他是卑南族，族人上山狩獵是部落文化也是必須要有的技能，目前法令對原住民族狩獵的條件及工具有相當多的限制，對他們的文化造成窒息性壓迫。在自製獵槍部分使族人有致命危險；部落勇士變少，寡婦變多，國家有保護人民安全的義務，這些罔顧性命的法律應立即改善，請求宣告相關法律違憲。

聲請人的委任律師也強調，原住民要的其實就是自治，「用我們的方式來管理自己，獵槍是我們狩獵文化的必要工具；可以用部落來管理，透過共同公約去約制個人和集體的槍枝使用方式。」

相關單位在釋憲庭上主張什麼？

農委會由林物局局長林慶華出面表達立場，強調野生動物資源屬於全民共有，而「資源永續」也符合原住民的期待，過去幾年來透過各種法令修訂調適，希望兼顧原住民的習慣以及資源的永續，他們認為「事前許可、事前讓主管機關知情同意」的精神應該還是要被維持，但未必要如同過去規定這麼僵化（例如原住民主張不可能事先報告要打哪種獵物，但可以報備使用的獵具和獵場範圍）。

針對有組織的部落，會鼓勵大家依據自己的傳統文化制定自主狩獵的規則並自主管理，政府的角色是協同學術單位進行野生動物資源的監測。林慶華也強調，現行推動原住民族狩獵自主管理計畫，將分三階段進行，分別為逐次申請制、暫定狩獵自主管理制可事後一次備查，以及狩獵自主管理組織與主管機關協商並簽訂行政契約，恢復原住民族自然資源使用權。

內政部及警政署代表則對槍枝使用依然堅持管制立場，內政部表示，目前對槍枝的管制是以殺傷力的有無來做標準，允許原住民族持有殺傷力低的自製槍枝，保障原住民狩獵需求，符合優惠性差別待遇，因此現行管制架構合乎憲法。而且事前管制及限制狩獵工具，並非限制狩獵（文化）權，自製獵槍禁止後膛槍及空氣槍，合於「比例原則」的要求。

警政署則強調，台灣全面禁槍的管制措施，有效的抑止了槍枝犯罪，而自製獵槍因為其本身條件，不容易淪為犯罪工具，可維護公共秩序和治安，比一般獵槍更安全，假如要開放原住民使用其他種類的獵槍，槍枝和子彈的種類、專業教育訓練、持槍的執照等都是重大問題；警政署也坦言，這些問題長期跟原住民沒有共識，還需要再討論。

最後原民會主委夷將拔路兒則說，今天這場釋憲案是原住民權利入憲以來首次，不管是專家學者還是法庭之友提出的意見，最大共通點就是承認原住民族狩獵文化是珍貴且豐富的，既然憲法保障多元文化，從文化資產保存角度，原住民族獵人的尊嚴應該受到國家保障。目前自製獵槍缺乏安全性保障，未來也會規劃將由內政部審慎規劃自製獵槍管理機制、原民會彙整獵人需求，協請國防部提供具安全性的自製獵槍組成零件，以提升自製獵槍安全。

審判長許宗力庭末諭知，全案辯論終結，1個月內指定日期公布解釋。

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核稿編輯：楊士範