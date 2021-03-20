清境農場走過一甲子，如何發展為台灣首屈一指的觀光勝地？

位於南投縣境內的清境農場成立於民國50年2月20日，時至今日正值一甲子。農場地處高海拔，空氣清新綠草如茵，終年雲霧繚繞宛若仙境，有霧上桃源的美譽。當您造訪清境農場，徜徉寬闊草原與景觀步道，體驗農場美景之餘，還可以透過國家檔案，瞭解60年來農場如何發展為台灣首屈一指的觀光勝地及其特色。

日本統治台灣初期，曾對南北山林進行調查並計劃開發。霧社事件後，為謀統治原住民，曾於南投縣成立見晴農場，飼養牛隻。而見晴農場真正有系統地開發，是在政府遷台之後。

民國（以下同）38年，政府遷台後，衍生諸多社會問題，其中之一就是如何安置大批來台國軍官兵與眷屬。因此，行政院在43年成立國軍退除役官兵就業輔導委員會（簡稱退輔會），輔導榮民離營後的就業事務，安排他們從事開荒僻野，投入山區建設。

48年，中橫公路霧社支線闢建完工，退輔會委請專家勘查，且向南投縣政府購買土地，計劃栽植與生產高山溫帶水果。50年2月，成立台灣見晴榮民農場，選派場長及行政人員，負責管理農場開發事宜，以及輔導榮民投入高山農務，後來也肩負安置從滇緬異域撤退至台灣游擊軍及其眷屬的任務。

56年，退輔會主委蔣經國至農場視察（圖1），深感此處「清新空氣任君取，境地優雅是仙居」，印象深刻。退輔會隨後將見晴農場易名為清境農場，修正組織編制，繼續經營。清境農場首要任務在於披荊斬棘、拓荒墾地，亦即在荒山野嶺闢建田地，以農墾營生且自給自足，且搭配高山溫和涼爽氣候，培植溫帶蔬菜、水果、花卉，以及經營畜牧業（圖2）。

國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：退輔會主委蔣經國訪視南投縣清境農場

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：清境農場牧羊人驅趕羊群們吃草

退輔會期望農場自給自足，然而實際收入極不穩定。至70年代，行政院推動土地放領政策，在榮民積極爭取下，原本屬於退輔會的清境農場，將部分土地放領私人擁有，得以多元應用，朝向觀光產業邁進。74年，交通部觀光局與退輔會合資打造的「清境國民賓館」落成，之後旅遊服務中心、青青農場步道、大型停車場等建置作業陸續完成，吸引大批遊客前往農場旅遊，觀覽高山清幽景緻。

86年，清境農場為讓更多遊客造訪，不斷推陳出新，結合當地畜牧養殖特色，設計一連串綿羊脫衣秀（剪羊毛秀）、牧羊犬趕羊、小羊餵食的新活動，獲得極佳成效，每年約有30萬名遊客前來農場觀光，締造空前盛況。

只是，88年九二一大地震、89年碧莉斯颱風等天災紛至沓來，不僅重創中台灣，也讓清境農場觀光業走入蕭條。89年，行政院九二一震災災後重建推動委員會成立，號召全台民眾齊聚一心，有錢的出錢，有力的出力，使得捐款物資湧入農場，協助災後重建。

90年，屬於民間團體性質的清境觀光發展促進會（後更名為清境觀光協會）成立，與政府合力舉辦首屆「雲之南擺夷文化祭．清境一夏」活動，透過文化活動復興地方觀光產業，在此之後又結合風車節，發展為地方特色活動。歷經各方資源挹注以及民間團體的努力，清境農場觀光產業在短期內迅速恢復，發展更甚以往，至92年已突破百萬觀光人次。

近年來，清境農場觀光業扶搖直上，風景如詩如畫，一年四季美不勝收。春季桃花、梨花、蘋果花陸續綻放，一片欣欣向榮，4月春茶採收，牧羊區毛地黃盛開，5月野菊花及高山杜鵑奼紫嫣紅、令人目不暇給。夏季天高氣爽、微風徐徐，從6月到8月剪羊毛秀總是吸引全台各地遊客慕名前來，這是最熱鬧的觀光避暑季節。秋季初見楓紅，待片片楓葉散落，踩上落楓發出沙沙聲響，彷彿走進林間仙境。冬季松柏鬱鬱蒼蒼、枯枝黃草，猶如一番天蒼蒼、野茫茫的壯闊寂然。清境農場周邊地區，則以城堡般歐式建築之民宿為特色，令人宛如置身北歐，而有「台灣小瑞士」之稱（圖3）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：清境農場歐風民宿建築

來到清境農場，除了恣意飽覽高山美景風光，有機會也可品嘗遠近馳名的傣族美食，順此瞭解地方文化特點。早年，滇緬游擊隊及少數民族眷屬移居清境農場，帶來香辣過癮包料魚、傣族粽、炸青苔片、炸牛皮、竹蟲、香辣圓茄、豬皮凍、雲南大薄片、生肉沙拉，成為高山特色美食。這些香味四溢的特殊風味令人大呼過癮，常常讓慕名遠來的老饕們流連忘返。「清境火把節」是當地具代表性的少數民族活動 ，是以薪火相傳為意涵，由居民高舉火把、照天祈福，象徵除穢求吉，同時期盼部落團結齊心，延續民族困苦奮鬥精神以共創美好未來。

今年假期您是否已經安排出外踏青以遠離塵囂了呢？不妨與家人造訪清境農場，來一趟與青草、蒼鬱林木及粉嫩櫻花邂逅的自然之旅，在鳥瞰雲海山嵐之際，也別忘了跟可愛的綿羊一起合照，或是和牧羊犬一同在遼闊草原上盡情奔跑，更別忘記品嘗當地令人食指大動的特色美食。國家發展委員會檔案管理局典藏國家檔案，擁有清境農場開發、轉型觀光、九二一地震後重建，以及各種吃喝玩樂的豐富紀錄，有興趣的朋友可以從國家檔案資訊網檢索、查詢，倘佯在靜謐清新的歷史記憶。

參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航