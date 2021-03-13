手遊抽2500次沒中稀寶，是運氣不好還是機率造假？

一款由中國網易推出的手遊《明日之後》，被玩家昔叔叔踢爆，在抽獎活動「飛馳天地」中機率造假。他花了近20萬人民幣、抽了2500次，居然連一個官方概率共2.52％的稀有寶物都沒抽中，引起軒然大波。

其中一個意料之外的大波，是「機率」有關。有網友為網易護航，認為2.52％代表的是每次抽寶物中獎機率皆是2.52％，即使抽到第2500次，也還是2.52％，因此沒抽中很正常。

抽2500次沒中，真的只是有夠衰嗎？還是網易有問題呢？

一堂高中就有教的機率課

上面的例子，如果代換成宮廟擲筊，其實就好懂多了。一個正常的筊杯，「聖筊」跟「笑筊」的機率各半，你知道連續幾個「聖筊」就可以幹掉其他信眾拿到大獎順便上新聞嗎？

少則9次、多則20次。

如果連續20次「聖筊」已經很不容易，那麼連續2500次「沒抽中稀有寶物」應該更是超級超級困難。每次沒抽中稀有寶物的機率是97.48％，因此連抽2500次都沒中的機率是97.48％的2500次方。

或是換個更專業的說法，抽2500次稀有寶物的行為符合二項分布，假設有一堆「課」長（按：指經常課金的玩家）花20萬人民幣抽了2500次，我們可以預期在這些課長們之中，抽中63次（期望值，2500 X 2.52％）的人最多，離63次越遠（不管是更多或更少），人數越少（發生的可能性越低）。

Photo Credit: 高智敏 久違的機率分配圖

那麼，2500次都沒抽中（或說抽中0個稀有寶物）的機率有多低呢？

威力彩的中獎機率約莫是2900萬分之一，但網易事件是它的2.3垓分之一，也就是2.3萬萬兆分之一。這種低到往生的機率，代表實際上抽中稀有寶物的機率，絕對不是網易所宣稱的2.52％。

二項式分布十分好用，不只可以驗證遊戲廠商機率造假，還可以檢查玩家是否作弊。

知名電玩YouTuber Dream，在Minecraft競速破關（Speedrun）中經常打破紀錄，但直播過程遭到網友質疑作弊，因為他交易掉寶的機率過高。Speedrun官方調查報告中，也用了二項式分布來檢驗Dream的掉寶機率是否合理，最後判定造假並移除成績。

圖片來源：TommyOutit/YouTube 被統計重擊的遊戲實況主Dream

至少網易標示機率了？

早在2018年消基會就曾邀集主管機關跟業者商討，要求線上遊戲需揭露「抽獎機率」。然而，最終公布的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，完全沒有相關的要求。因此，消基會在2019年3月公布的抽查結果，還是有近7成的手機遊戲，並未揭露付費轉蛋的中獎機率。

奇怪，當初消保處信誓旦旦涵蓋了揭露中獎機率的草案，怎麼到了正式版本卻被消失了？

消保處沒力，只能靠應用程式平台的規範了。Apple Store在2017年就要求標示隨機付費虛擬寶物的出現機率，Google Play也在兩年後跟進，看來標示機率已經不是大問題了。

圖片來源:《決勝時刻》遊戲介紹截圖 國外知名手遊《決勝時刻》（Call of Duty）的中獎機率

公布機率＝真實機率？

遊戲業者被強迫公告後，由於尚未有機率驗證的管理規範，所以才會出現如網易這種離譜事件。

其實，遊戲業者真的想太多，也太高估了人的理性程度。公布機率、甚至找專業的第三方實驗室認證，並不會減少收入，反而認為業者誠信有良心，玩家可以安心花錢盡情抽。

君不見，世界上上充斥了連機率都沒標，但民眾依舊趨之若鶩的事物，像是一番賞扭蛋的最大獎、百貨公司周年慶抽獎、釣魚、告白、抽學伴等，大家不也玩得不亦樂乎？

真正的優質遊戲，課金玩家會因為機率低而不抽嗎？機率低才稱得上是神級道具，還不抽好抽滿！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航