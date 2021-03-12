iKala以人為本：十年磨出雲端雙劍，助攻企業數位轉型打造台灣軟體業護國群山

新冠疫情加速數位轉型腳步，也讓市場重新洗牌，台灣的半導體深受全球供應鏈仰賴，顯見台灣在全球產業版圖的舉足輕重。不過台灣的「軟」實力也不容小覷，成立10年的愛卡拉（iKala），營運策略與時俱進展現差異化優勢，目標打造出台灣雲端產業的新一座群山。究竟iKala在雲端產品服務有哪些獨特創新？

培養Bottom-up創新研發文化，拒當市場follower——十年磨出「雲端雙劍」

iKala早年先耕耘B2C市場，接著積極切進B2B領域，並擴大旗下產品服務的多元性，像是以電商為導向的KOL Radar、Shoplus；以雲端為導向的AIOps服務、以及獲得Google Cloud合作夥伴認證的Anthos平台。iKala共同創辦人暨技術長龔師賢表示，iKala會以AI賦能為核心，陸續開發出一系列具競爭力的產品，關鍵策略來自企業相當重視「以人為本」——成員總會在第一線聆聽市場需求、洞察趨勢，成為先進者搶攻AI商機。

「以人為本」聽起來有些抽象，iKala董事執行顧問林濬暘表示：「我們看到台灣軟體業培養的人才，在技術、產品思維往往傾向是follower，但iKala扭轉傳統，塑造bottom-up的創新氛圍，讓每位工程師都是creator。」林濬暘口中的bottom-up，就是導入OKR制度搭配每兩周舉辦一次的腦力激盪會議，從執行長到開發人員，每個人都能公開分享產業新知、嶄新技術，並在內部快速展開小型POC，讓iKala不斷找尋可行的切入點。

Photo Credit:TNL Brand Studio iKala董事執行顧問林濬暘。

「很多idea都是從bottom-up反饋回來，所以我們比別人更快嗅到市場變化，例如我們協助企業做雲端數位轉型，很早就看到AI、Big Data的潛力，深知要運用機器學習、深度學習，一定需要雲端的輔助，這也是為什麼我們立刻切進雲端事業。」——林濬暘。

換言之，iKala過去十年累積的「速度」決勝實力，才得以持續走在市場之前。

Google Cloud Anthos倚天劍：協助大企業管理多雲環境，享受雲端與地端雙重效益

iKala的近期獲得Google Cloud 的 Anthos 合作夥伴認證，備受Google肯定主因是iKala在本土市場的多年耕耘，熟知台灣企業在數位轉型面臨的痛點，進而能提供系統上線、維運到售後的一條龍技術支援。至於Anthos適合哪些企業導入？龔師賢回應「Anthos核心在幫助大型企業更有效將『地端』的IT架構搬遷、融合『雲端』，並致力滿足管理混合雲、跨雲平台的各種複雜需求。」

Photo Credit:TNL Brand Studio iKala 共同創辦人暨技術長龔師賢。

龔師賢接著說，經營一定規模的企業可能累積多達數千台server、儲存機；雲端又有龐大數量的VM、資料庫，維運過程往往有許多「隱性成本」被忽略，像是強化資料保護進行異地備份；或是為避免軟硬體突發狀況造成服務中斷而採取DR及演練，每個環節均有潛在成本必須加以考量。而Anthos就是在幫助企業IT管理更輕量化，讓工程人力不需耗費大量時間執行日常維運，而能投入更高產值的開發工作。

「我們觀察台灣的高科技、製造、以及金融行業就非常適合部署Anthos。」林濬暘補充，這類產業常需要在短時間內，導入大規模的雲端運算資源，但如果採用傳統採購模式，將大幅延長產品/服務time to market的週期。Anthos可以釋放雲端效能，快速搭建起AI模型再放到地端儲存，投資成本不需一次大量投入，卻又能立即看到成果，對重視ROI的產業是相當具吸引力的解決方案。

iKala AIOps屠龍刀：鎖定中小企業一站式託管，IT成本小投資創造營收大爆發

對於IT環境相對單純、雲端架構也相較小規模的中小企業，iKala則有另一支武器可協助企業展開數位轉型之旅。攤開iKala AIOps Services的方案內容，不僅能協助客戶做教育訓練、系統規劃、監控報警，還能提供一站式雲端託管服務。看準台灣在雲端人才斷層的挑戰，致力幫助企業IT部門在有限人力下，導入iKala自動化維運系統。

除了提供託管的模組化工具，AIOps更大的價值，則是幫助客戶優化開發流程，甚至帶動企業營收。龔師賢解釋：「我們能深入掌握各產業的雲端系統運用需求，除了多年來iKala累積的技術能量，同時也透過與Google的密切合作，將海外成功案例提供給台灣企業參考，我們發現許多企業導入AIOps之後，營收隨之大幅成長，但是他們的IT人力成本卻不需增加太多。」

iKala分享近期合作的金融業案例，因應電商雙11的爆量交易情境，亟需iKala協助導入雲端管理，藉此建立AI工具有效掌握交易過程中的錯誤內容或詐欺行為。龔師賢剖析，iKala協助這家客戶運用AIOps的雲端運算資源，針對基於規則的系統（rule-based system）進行大量資料分析、錯誤偵測，以及訓練機器學習；接著客戶善用AIOps的AI賦能等技術資源，強化AI模型的智慧化判讀數據能力，更有效率掌握每日交易資訊，並挖掘潛在商機。由此證明，AIOps是協助企業推動數位轉型的最佳解決方案之一。

深化產業合作迎來雙贏局面，iKala期許成就雲端服務另一座神山

iKala目前雲端服務高達數百家海內外客戶，之所以深受市場青睞，歸因於iKala的雲端解決方案能因應不同產業客戶的需求，提供對應的產品組合。林濬暘強調，「更重要的是，我們看到越來越多企業願意把雲端維運工作交給iKala，企業可以更專注於提升核心的商業服務競爭力，因而真正享受到IT自動化、規模化的效益。」

另一方面，雲端服務的商業模式，更講究供應鏈上下游的相輔相成。當使用者的組織規模持續成長、用戶滲透率隨之提升，身為雲端技術服務商的iKala，更要聯手雲端生態圈的夥伴，一起合作迎向雙贏的局面。

Photo Credit:iKala iKala AIOps Services提供完整AI自動化維運服務，從底層基礎架構、中層平台使用、到上層雲端應用皆具相對應的產品方案，可滿足一站式雲端託管需求。

林濬暘、龔師賢異口同聲表示，「iKala希望成為亞洲領先的AI公司，讓世界看見台灣除了半導體優勢之外，我們還有另一座以雲端為核心的護國群山，在AI、軟體領域台灣也能打造出引領全球的頂尖產品，iKala致力成為產業創新的creator，聯手夥伴一起向前行。」