零距離科學：地球曾經的「孿生姊妹」，金星為何變得暗淡無光？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

曾經，地球並不是太陽系唯一的藍色星球。另一顆是金星，她比我們稍稍接近太陽，她也有海洋，大氣中也充滿著水分子，或許還有著生命的蹤影。這個「曾經」，已經要追溯到幾十億年前了……現在的金星，只剩下乾涸的表面，了無生機，二氧化碳佔了大氣的95%，天空飄浮著硫酸雲。

為何，曾經的孿生姊妹，最後會分道揚鑣，一顆變得綠意盅然，一顆則是暗淡無光？要解開這個謎團，就千萬不要錯過最新一集的《零距離科學》了！

科學家已把金星的地貌成功繪製。

弱磁場惹的禍

地球和金星雖然體積相似、質量相似，但磁場則截然不同。地球就像一顆強力的磁鐵，所產生的磁場就像是地球的擋箭牌，讓我們免受太陽風中強烈紫外線的攻擊，還讓我們看到漂亮的極光呢！

可惜，金星的磁場卻是弱弱的。紫外線直接攻擊上層的大氣，把水分子分解為氫和氧，太陽風繼而把氫從金星帶走，迷失在浩瀚的太空中。本來，當金星的表面溫度不是太高，水蒸發的速度未算太快，水分子流失的情況還不太惡劣。

不過，好景不常，我們的太陽伯伯稍為增強了亮度。上升的溫度讓金星的海水加速蒸發，大氣濕度增加，而水蒸氣正是一種溫室氣體，吸收太陽輻射並反射至金星表面，溫度便升得更高了，形成了一個無可挽救的惡性循環。潮濕的大氣讓紫外線更容易遇上並分解水分子，久而久之，水分子有出無入，金星的海洋被徹底蒸乾了……

金星與地球的體積和岩石成分相若，但缺乏一個強磁場，因此金星大氣層會被陽光的紫外線破壞。

板塊不移動

地球和金星的另一個分別在於地殼的厚度。在地球上，海底的地殼平均厚8公里，陸地的則不厚於30公里。金星地殼的厚度則大約為地球的兩倍。這造成了甚麼樣的差異？原來，這跟板塊移動有關。薄的地殼讓板塊有活動的可能，而厚的地殼則把岩石鎖死了。

在地球上，板塊移動讓大氣中二氧化碳的濃度維持著一個微妙的平衡。火山爆發是大氣中二氧化碳的自然來源。二氧化碳會溶於雨水，並讓其帶有微酸性，繼而侵蝕岩石，岩石中的鈣會跟二氧化碳結合成碳酸鈣（Calcium carbonate），並沉積於海床。板塊移動會把海床上的碳酸鈣帶往俯衝帶（Subduction zone），被岩漿熔解，回歸地底。

火山爆發是金星內部散熱的途徑，二氧化碳隨岩漿噴出。

金星則只有火山爆發而沒有板塊移動，碳元素沒法完成地底來回地面的循環，二氧化碳只會不斷從地底噴出。當金星還有海洋和水循環時，二氧化碳還能以近似地球的機制，以碳酸鈣的形式沉積在海床。但是，當金星被蒸乾，大氣中的二氧化碳便無處可逃，濃度不斷上升至95%。

金星的火山千奇百怪，有些頂部平坦，就像是大大塊的班戟。

金星移動城堡

二氧化碳的密度高，加上厚厚的大氣層，讓金星表面的大氣壓力大大增加，比地球表面高大約100倍，數值跟地球海平面下900米相若。此外，二氧化碳作為一溫室氣體，讓金星的表面溫度上升至攝氏465度，比距離太陽更近的水星的平均溫度還要高。高壓高溫的環境讓生物難以生存。那麼，金星是否完全不宜人類探訪呢？

那又不是！要知道，氣溫和氣壓會隨著所處高度而下降。科學家發現，在距離金星表面大約50至60公里處的高空，氣溫和氣壓跟地球表面是差不多的。倘若我們可以建立一個在半空懸浮的充氣基地，便能派遣太空人長駐金星，仔細研究我們這個姊妹行星的物理特徵。幸運的話，我們還能發現金星確有生命，從亙古存到如今，在高空大氣中飄揚呢（註：科學家在地球二十公里的上空也發現過細菌的蹤跡，因此這也不無可能）！

在距離金星表面大約50至60公里處的高空，氣溫和氣壓跟地球表面相若，在此建立一個懸浮半空的充氣基地不無可能。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於3月26日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex