動物展演的省思：很少人會在意，餵食其實是一門專業學問
我們想讓你知道的是
許多人有親近動物的欲望，當動物從我們手中進食，可能真的會有驚喜或療癒感。然而動物因此失去自由，還要被業者訓練，無法展現自然天性，只為了滿足遊客的各種欲望，不管那欲望是體驗、樂趣，或是操控、戲謔。
文：蔡育琳（關懷生命協會記者）
屏東海生館原本就有餵食解說活動，由工作人員餵食動物，遊客隔著玻璃觀看，最近又推出新活動，讓遊客餵食企鵝並合照，每人收費3700元仍一票難求。由此可見民眾對於餵食動物的興趣高昂，也難怪業者不斷推出相關活動，但在遊客和業者都滿意的同時，是否想過對動物會有何影響？
屏東海生館的主管單位是教育部，自2000年委託海景世界企業股份有限公司經營至今，成為國立社教單位委外經營的第一個合作案例。依據《國立海洋生物博物館組織法》所述：「教育部為辦理海洋生物科學研究、推廣海洋教育，提升社會海洋資源保育及永續發展觀念，特設國立海洋生物博物館。」在這次餵食企鵝的報名網頁也寫著：「讓更多人了解企鵝生活的習性，進而保護愛護動物等教育意義。」
在動物展演的場所讓遊客餵食動物，算是推廣海洋教育、保護愛護動物，還是消費娛樂？或許每個人有不同見解，但就實際而言，餵食動物需要專業能力，即使專業的工作人員也可能出差錯，過去曾發生的遊客傷害、動物傷害，擺在利益和人氣之前，似乎就很少人會記得。本文從遊客餵食動物談起，探討幾個影響的層面，希望大家對此有更多思考，不要餵了牠反而害了牠。
台灣的動物展演餵食活動
餵食動物的活動在台灣相當盛行，從公私立動物園、動物觀光農場、海洋動物展演場所都有，在此舉幾個例子介紹：
- 屏東海生館：「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動
曾有白鯨餵食演出，後來取消，館方於網站說明：「因應流感防疫措施及生物安全考量，並避免人畜共通疾病傳染，白鯨餵食解說活動於98年9月份即取消。」如今推出遊客餵食企鵝活動，是否這些原因都不存在了？
餵食企鵝活動中有一條規範：「參加活動前七日不得接觸、餵食及進出鳥禽類相關場所，並簽署疾病及接觸史切結書，避免攜帶潛在危險病菌入缸，危害企鵝安全。」雖有如此規定，但就像新冠病毒的疫情調查，有人不記得自己去過哪裡，或是不願意完全透露，政府都未必能徹底查明，更何況是海生館？
- 六福村：勇闖猛獸島
活動介紹寫著：「喜歡追求感官刺激的朋友，千萬不可錯過......這一次，換猛獸來圍觀你！」不提教育或動保，完全就是找刺激。從相關影片所見，遊客搭乘鐵籠車進入猛獸區，觀看獅虎等動物，由工作人員餵食已處理過的肉，遊客不會餵食動物，僅在籠車內觀賞或拍照。
- 飛牛牧場：牧場體驗
幫牛媽媽擠奶、餵小牛喝奶、鴨鴨大遊行餵飼料。場內有餐飲服務，包括喝牛奶、吃牛肉，也就是在觸摸、餵食動物之後，無論感覺是可愛或好玩，隨即把動物當成食物。
- 鹿境：餵食梅花鹿
號稱墾丁小奈良，設有飼料自動販賣機，讓遊客餵食、觸摸梅花鹿。鹿境提醒民眾，梅花鹿是一種有「社會階級」的動物，對於新來的鹿隻可能會碰撞，有時會把小朋友當成新的小鹿，請家長務必保護好小朋友。
- 羊咩咩草原——大台北都會公園、浮洲河濱公園
主管單位是新北市政府高灘地工程管理處，在每日上午及下午兩個時段，提供牧草讓民眾餵羊。根據新聞報導，曾有流浪狗闖入攻擊羊，也曾因遊客亂餵而讓羊生病。
- 台北市立動物園：動物餵食大攻略～邀你一起來陪吃
不同動物有不同的餵食時間，動物園提供相關資訊，請遊客依照時間前往參觀，由工作人員餵食，遊客在外觀看。如此規劃看似比較重視動物福利，然而遊客的聲音、拍照、觀看，仍然可能造成動物的壓力，動物想要進食就難以躲藏。
其他國家的動物展演餵食活動
除了台灣，動物餵食秀存在於世界各地，種類繁多，僅舉幾例介紹。
- 澳洲：鱷魚灣（Crocosaurus Cove）
遊客可另外付費釣鱷魚（Fishing for Crocs），用一根竿子及繩子吊著肉，鱷魚從水中跳出吃肉。也可進入透明的死亡之籠（Cage of Death），在水中觀看鱷魚。
公園精彩體驗——與動物親上加親，遊客可親手餵食動物。
- 新加坡：新加坡動物園
包括餵食大象、犀牛、長頸鹿等動物，網站文案寫著：「Feel the excitement as the animals eat out of your hand. All proceeds will help to fund our wildlife conservation efforts in the region. 感受動物從你手中進食的興奮，所有活動將有助於贊助我們在本地的野生動物保育。」還有與紅毛猩猩共進早餐的活動，並可與紅毛猩猩家庭合照。
- 泰國：賽佛瑞動物園（Safari World，Safari原意是狩獵旅行）
餵食長頸鹿、鸚鵡，餵小老虎喝奶。搭乘鐵籠車，觀看老虎及獅子餵食秀。另有海獅餵食表演、紅毛猩猩拳擊表演等。
- 泰國：猴城——華府里（Lopburi）
根據報導，華府里約有6000隻猴子，當地會舉辦猴子節，推廣猴子觀光。新冠肺炎造成遊客及餵食減少，猴子因飢餓而暴走，加劇人猴衝突。地方政府重新啟動絕育計畫，初步預計絕育500隻猴子，但捕捉不易，另有民眾提出要驅逐猴子。
- 日本：奈良公園——餵食鹿
奈良公園裡有1200多頭鹿，吸引許多遊客購買鹿餅餵食，根據2020年的一則報導，受到新冠肺炎影響，鹿群少了遊客餵食，回歸野性與「自然食」，也就是吃草，對鹿餅失去興趣。2021年另一則報導則說，鹿群變得消瘦而且暴躁，與遊客發生衝突，還開始吃塑膠袋、零食包裝袋，出現食物中毒或死亡的現象。
餵食動物是專業學問
從以上介紹可以發現，餵食動物的活動有不同形式，只要能吸引遊客就會存在。但很少人會注意或在意，其實餵食是一門學問，需要專業的知識與能力，並依照動物情況隨時做調整。
台北市立動物園曾做過介紹，為了延長鳥類的進食時間，保育員將水果切成大塊，固定在棲架上方便牠們採食；為了預防動物挑食，將食物打成泥狀、切成小丁、捏成窩窩頭形狀，讓牠們察覺不出而吃下肚。還有動物出現刻板行為，保育員就把食物分成好幾份，裝進朽木或竹筒裡，讓動物必須挖掘以取得食物，藉由行為豐富化的輔具、少量多餐的調整，減緩緊張情緒。
屏東科技大學保育類野生動物收容中心也曾表示，「餵食」20％是給食物，80％則是觀察動物，看牠們的精神狀態、有無受傷、掉毛、刻板行為等，所以餵食不只是餵食，而是了解動物的方式。有時餵食還會搭配動物訓練，以協助獸醫診療，例如檢查口腔、採血、注射等，訓練過程依物種及個體狀況調整，需要極大耐心。
由此可知，對動物的餵食內容及方法都很重要，還能發揮其他作用。然而遊客餵食動物的情況不易管控，可能會破壞動物的正常飲食習慣，或是造成動物搶食、過度進食，甚至吃進不該吃的東西。例如2014年的一則新聞〈廈門動物園黇鹿被撐死 胃中取出4公斤塑膠袋〉，就是因為遊客丟棄的食品包裝袋，讓動物誤食而死亡。
違反動物天性的餵食方式
遊客餵食動物的食材例如牧草、飼料、蔬果，或是蟲、魚、肉等，都算是動物本身需要吃的食物，然而擠奶、餵奶這兩件有關聯的事，卻是完全違反動物自然天性。《動物展演管理辦法》第18條提到：「展演動物者飼養、照護展演動物時，應遵守下列事項：一、提供符合動物習性與其生理狀態之飼養環境、食物、營養、照護方式及必要之醫療。」
若依照動物的習性及生理狀態，小牛、小羊應該自己去吸媽媽的奶，而非讓遊客拿奶瓶餵奶，牛、羊媽媽的奶也應該讓孩子吸食，而非讓遊客伸手擠奶。無論業者打出什麼名義、遊客達到什麼體驗，其實這就是一種娛樂，建立在動物親子分離的痛苦上。
動物世界中，除了失去父母的幼小動物、受傷生病的動物，基本上都可自行進食，不需人類餵食。新竹動物園曾有一隻馬來猴寶寶，因母猴不願照顧而由人工餵養，每2個小時就要餵奶一次，由獸醫師和醫療志工輪流照料，並需記錄飲食及身體狀況，其中之辛苦與專業程度，絕非遊客的餵食可比擬。而遊客在餵食動物的過程中，若以為照護動物如此容易，對動物的認知就太過淺薄。
除了在動物展演的場所，如果民眾習慣、喜歡餵食動物，在其他地方也可能餵食動物，因而改變動物的習性及命運。2020年在英國的諾爾莊園（Knole Park），雖有規定不能餵食，仍有遊客拿胡蘿蔔餵鹿，這隻鹿開始接近人類，出現攻擊的現象，最後被槍斃。管理員表示：「因為當被馴服的動物被大眾不斷地餵食，牠們會成為滋擾和危險，所以必須解決牠們」。
餵食動物的影響層面
在動物展演場所餵食動物，有可能發生意外傷害，不只是遊客，即使工作人員也會受傷，舉例如下：
- 2005年，新竹六福村：餵食棕熊慘遭攻擊 六福村工人不幸喪命
- 2017年，桃園味全埔心牧場：母抱1歲兒餵馬 手指竟遭咬斷
- 2018年，奈及利亞一處私人動物園：14歲男童「餵食」獅子！意外被當食物遭襲擊啃食慘死
- 2020年，中壢「羊世界」牧場：2歲童牧場餵食斷指 疑兔子吞下肚
除了這些實例，觀念上也有負面作用，那就是將餵食當成娛樂，把動物視為工具。在動物表演的節目中，常見工作人員以食物做獎賞，這也是訓練動物的一種方式。觀眾看了很容易會認為，餵食可以操控動物，而當遊客自己餵食動物時，大多會拍照留念，就拿食物吸引動物，以達到擺拍的目的。
當餵食動物成為一種娛樂，也透過網路傳播到全球，有些例子會讓人稱讚可愛，但也有些情況讓人為之驚恐。在Youtube搜尋「活體餵食」就會出現許多影片，包括某些動物園以活體動物餵食，還有民眾自己飼養動物，拍攝活體餵食影片上傳，引發好奇觀看、尋求刺激等反應，也曾登上新聞〈幼兔餵巨蜥網友撻伐 動保處：殘忍但沒違法〉，甚至可能成為某些人吸引注意的方式。
對於動物展演的省思
許多人有親近動物的欲望，當動物從我們手中進食，可能真的會有驚喜或療癒感。然而動物因此失去自由，還要被業者訓練，無法展現自然天性，只為了滿足遊客的各種欲望，不管那欲望是體驗、樂趣，或是操控、戲謔。
對於野外的動物，我們最好的保育方式就是不接觸、不打擾牠們，盡可能的保護自然棲地，也就是保護動物的生存空間。而在圈養動物的場所中，民眾與動物需要互動嗎？是人類需要，還是動物需要？進食可能是牠們唯一僅存的樂趣，當我們從餵食得到樂趣的時候，是否剝奪了動物自由、平靜進食的權利？
其實民眾若想親近動物，可以到各動保單位、協會擔任志工，或參與相關活動。落單的雛鳥、幼貓、幼犬，或是受傷的野生動物等，都需要人工的細心照顧。動物展演場所、動物救援收容場所，都有圈養動物之事實，但兩者目的不同，展演場所注重營利及娛樂，救援收容場所則是希望幫助動物。例如澳洲的阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）是一個非營利的保育團體，他們提供一日飼養員的活動，民眾可買票在園內停留8小時，清潔場地、準備食物、餵食動物等。
如果動物展演場所只會吸引客源、謀取利益，那就是一個不尊重生命、違反動物天性的遊戲場所，不該以動物保護、生命教育做為包裝。而我們選擇哪一種親近動物的方式，其實也代表自身的出發點，是為了趣味體驗，還是為了動物著想？動物展演若有意義存在，應是讓我們反省在這些行為背後，動物付出了多少代價，我們又得到了什麼啟發，是否能從自己改變，並促成更多改變。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航