動物展演的省思：很少人會在意，餵食其實是一門專業學問

文：蔡育琳（關懷生命協會記者）

屏東海生館原本就有餵食解說活動，由工作人員餵食動物，遊客隔著玻璃觀看，最近又推出新活動，讓遊客餵食企鵝並合照，每人收費3700元仍一票難求。由此可見民眾對於餵食動物的興趣高昂，也難怪業者不斷推出相關活動，但在遊客和業者都滿意的同時，是否想過對動物會有何影響？

屏東海生館的主管單位是教育部，自2000年委託海景世界企業股份有限公司經營至今，成為國立社教單位委外經營的第一個合作案例。依據《國立海洋生物博物館組織法》所述：「教育部為辦理海洋生物科學研究、推廣海洋教育，提升社會海洋資源保育及永續發展觀念，特設國立海洋生物博物館。」在這次餵食企鵝的報名網頁也寫著：「讓更多人了解企鵝生活的習性，進而保護愛護動物等教育意義。」

在動物展演的場所讓遊客餵食動物，算是推廣海洋教育、保護愛護動物，還是消費娛樂？或許每個人有不同見解，但就實際而言，餵食動物需要專業能力，即使專業的工作人員也可能出差錯，過去曾發生的遊客傷害、動物傷害，擺在利益和人氣之前，似乎就很少人會記得。本文從遊客餵食動物談起，探討幾個影響的層面，希望大家對此有更多思考，不要餵了牠反而害了牠。

台灣的動物展演餵食活動

餵食動物的活動在台灣相當盛行，從公私立動物園、動物觀光農場、海洋動物展演場所都有，在此舉幾個例子介紹：

曾有白鯨餵食演出，後來取消，館方於網站說明：「因應流感防疫措施及生物安全考量，並避免人畜共通疾病傳染，白鯨餵食解說活動於98年9月份即取消。」如今推出遊客餵食企鵝活動，是否這些原因都不存在了？

餵食企鵝活動中有一條規範：「參加活動前七日不得接觸、餵食及進出鳥禽類相關場所，並簽署疾病及接觸史切結書，避免攜帶潛在危險病菌入缸，危害企鵝安全。」雖有如此規定，但就像新冠病毒的疫情調查，有人不記得自己去過哪裡，或是不願意完全透露，政府都未必能徹底查明，更何況是海生館？

活動介紹寫著：「喜歡追求感官刺激的朋友，千萬不可錯過......這一次，換猛獸來圍觀你！」不提教育或動保，完全就是找刺激。從相關影片所見，遊客搭乘鐵籠車進入猛獸區，觀看獅虎等動物，由工作人員餵食已處理過的肉，遊客不會餵食動物，僅在籠車內觀賞或拍照。

幫牛媽媽擠奶、餵小牛喝奶、鴨鴨大遊行餵飼料。場內有餐飲服務，包括喝牛奶、吃牛肉，也就是在觸摸、餵食動物之後，無論感覺是可愛或好玩，隨即把動物當成食物。

號稱墾丁小奈良，設有飼料自動販賣機，讓遊客餵食、觸摸梅花鹿。鹿境提醒民眾，梅花鹿是一種有「社會階級」的動物，對於新來的鹿隻可能會碰撞，有時會把小朋友當成新的小鹿，請家長務必保護好小朋友。

主管單位是新北市政府高灘地工程管理處，在每日上午及下午兩個時段，提供牧草讓民眾餵羊。根據新聞報導，曾有流浪狗闖入攻擊羊，也曾因遊客亂餵而讓羊生病。

不同動物有不同的餵食時間，動物園提供相關資訊，請遊客依照時間前往參觀，由工作人員餵食，遊客在外觀看。如此規劃看似比較重視動物福利，然而遊客的聲音、拍照、觀看，仍然可能造成動物的壓力，動物想要進食就難以躲藏。

其他國家的動物展演餵食活動

除了台灣，動物餵食秀存在於世界各地，種類繁多，僅舉幾例介紹。

遊客可另外付費釣鱷魚（Fishing for Crocs），用一根竿子及繩子吊著肉，鱷魚從水中跳出吃肉。也可進入透明的死亡之籠（Cage of Death），在水中觀看鱷魚。

公園精彩體驗——與動物親上加親，遊客可親手餵食動物。

新加坡：新加坡動物園

包括餵食大象、犀牛、長頸鹿等動物，網站文案寫著：「Feel the excitement as the animals eat out of your hand. All proceeds will help to fund our wildlife conservation efforts in the region. 感受動物從你手中進食的興奮，所有活動將有助於贊助我們在本地的野生動物保育。」還有與紅毛猩猩共進早餐的活動，並可與紅毛猩猩家庭合照。

餵食長頸鹿、鸚鵡，餵小老虎喝奶。搭乘鐵籠車，觀看老虎及獅子餵食秀。另有海獅餵食表演、紅毛猩猩拳擊表演等。

泰國：猴城——華府里（Lopburi）

根據報導，華府里約有6000隻猴子，當地會舉辦猴子節，推廣猴子觀光。新冠肺炎造成遊客及餵食減少，猴子因飢餓而暴走，加劇人猴衝突。地方政府重新啟動絕育計畫，初步預計絕育500隻猴子，但捕捉不易，另有民眾提出要驅逐猴子。

日本：奈良公園——餵食鹿

奈良公園裡有1200多頭鹿，吸引許多遊客購買鹿餅餵食，根據2020年的一則報導，受到新冠肺炎影響，鹿群少了遊客餵食，回歸野性與「自然食」，也就是吃草，對鹿餅失去興趣。2021年另一則報導則說，鹿群變得消瘦而且暴躁，與遊客發生衝突，還開始吃塑膠袋、零食包裝袋，出現食物中毒或死亡的現象。

餵食動物是專業學問

Photo Credit: 屏東科技大學保育類野生動物收容中心臉書粉專 民眾撿到一隻虛弱的白鼻心幼獸，獸醫師餵牠喝完奶，還要催便、催尿。

從以上介紹可以發現，餵食動物的活動有不同形式，只要能吸引遊客就會存在。但很少人會注意或在意，其實餵食是一門學問，需要專業的知識與能力，並依照動物情況隨時做調整。

台北市立動物園曾做過介紹，為了延長鳥類的進食時間，保育員將水果切成大塊，固定在棲架上方便牠們採食；為了預防動物挑食，將食物打成泥狀、切成小丁、捏成窩窩頭形狀，讓牠們察覺不出而吃下肚。還有動物出現刻板行為，保育員就把食物分成好幾份，裝進朽木或竹筒裡，讓動物必須挖掘以取得食物，藉由行為豐富化的輔具、少量多餐的調整，減緩緊張情緒。

屏東科技大學保育類野生動物收容中心也曾表示，「餵食」20％是給食物，80％則是觀察動物，看牠們的精神狀態、有無受傷、掉毛、刻板行為等，所以餵食不只是餵食，而是了解動物的方式。有時餵食還會搭配動物訓練，以協助獸醫診療，例如檢查口腔、採血、注射等，訓練過程依物種及個體狀況調整，需要極大耐心。

由此可知，對動物的餵食內容及方法都很重要，還能發揮其他作用。然而遊客餵食動物的情況不易管控，可能會破壞動物的正常飲食習慣，或是造成動物搶食、過度進食，甚至吃進不該吃的東西。例如2014年的一則新聞〈廈門動物園黇鹿被撐死 胃中取出4公斤塑膠袋〉，就是因為遊客丟棄的食品包裝袋，讓動物誤食而死亡。

違反動物天性的餵食方式

遊客餵食動物的食材例如牧草、飼料、蔬果，或是蟲、魚、肉等，都算是動物本身需要吃的食物，然而擠奶、餵奶這兩件有關聯的事，卻是完全違反動物自然天性。《動物展演管理辦法》第18條提到：「展演動物者飼養、照護展演動物時，應遵守下列事項：一、提供符合動物習性與其生理狀態之飼養環境、食物、營養、照護方式及必要之醫療。」

若依照動物的習性及生理狀態，小牛、小羊應該自己去吸媽媽的奶，而非讓遊客拿奶瓶餵奶，牛、羊媽媽的奶也應該讓孩子吸食，而非讓遊客伸手擠奶。無論業者打出什麼名義、遊客達到什麼體驗，其實這就是一種娛樂，建立在動物親子分離的痛苦上。

動物世界中，除了失去父母的幼小動物、受傷生病的動物，基本上都可自行進食，不需人類餵食。新竹動物園曾有一隻馬來猴寶寶，因母猴不願照顧而由人工餵養，每2個小時就要餵奶一次，由獸醫師和醫療志工輪流照料，並需記錄飲食及身體狀況，其中之辛苦與專業程度，絕非遊客的餵食可比擬。而遊客在餵食動物的過程中，若以為照護動物如此容易，對動物的認知就太過淺薄。

除了在動物展演的場所，如果民眾習慣、喜歡餵食動物，在其他地方也可能餵食動物，因而改變動物的習性及命運。2020年在英國的諾爾莊園（Knole Park），雖有規定不能餵食，仍有遊客拿胡蘿蔔餵鹿，這隻鹿開始接近人類，出現攻擊的現象，最後被槍斃。管理員表示：「因為當被馴服的動物被大眾不斷地餵食，牠們會成為滋擾和危險，所以必須解決牠們」。

餵食動物的影響層面

在動物展演場所餵食動物，有可能發生意外傷害，不只是遊客，即使工作人員也會受傷，舉例如下：

除了這些實例，觀念上也有負面作用，那就是將餵食當成娛樂，把動物視為工具。在動物表演的節目中，常見工作人員以食物做獎賞，這也是訓練動物的一種方式。觀眾看了很容易會認為，餵食可以操控動物，而當遊客自己餵食動物時，大多會拍照留念，就拿食物吸引動物，以達到擺拍的目的。

當餵食動物成為一種娛樂，也透過網路傳播到全球，有些例子會讓人稱讚可愛，但也有些情況讓人為之驚恐。在Youtube搜尋「活體餵食」就會出現許多影片，包括某些動物園以活體動物餵食，還有民眾自己飼養動物，拍攝活體餵食影片上傳，引發好奇觀看、尋求刺激等反應，也曾登上新聞〈幼兔餵巨蜥網友撻伐 動保處：殘忍但沒違法〉，甚至可能成為某些人吸引注意的方式。

對於動物展演的省思

許多人有親近動物的欲望，當動物從我們手中進食，可能真的會有驚喜或療癒感。然而動物因此失去自由，還要被業者訓練，無法展現自然天性，只為了滿足遊客的各種欲望，不管那欲望是體驗、樂趣，或是操控、戲謔。

對於野外的動物，我們最好的保育方式就是不接觸、不打擾牠們，盡可能的保護自然棲地，也就是保護動物的生存空間。而在圈養動物的場所中，民眾與動物需要互動嗎？是人類需要，還是動物需要？進食可能是牠們唯一僅存的樂趣，當我們從餵食得到樂趣的時候，是否剝奪了動物自由、平靜進食的權利？

其實民眾若想親近動物，可以到各動保單位、協會擔任志工，或參與相關活動。落單的雛鳥、幼貓、幼犬，或是受傷的野生動物等，都需要人工的細心照顧。動物展演場所、動物救援收容場所，都有圈養動物之事實，但兩者目的不同，展演場所注重營利及娛樂，救援收容場所則是希望幫助動物。例如澳洲的阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）是一個非營利的保育團體，他們提供一日飼養員的活動，民眾可買票在園內停留8小時，清潔場地、準備食物、餵食動物等。

如果動物展演場所只會吸引客源、謀取利益，那就是一個不尊重生命、違反動物天性的遊戲場所，不該以動物保護、生命教育做為包裝。而我們選擇哪一種親近動物的方式，其實也代表自身的出發點，是為了趣味體驗，還是為了動物著想？動物展演若有意義存在，應是讓我們反省在這些行為背後，動物付出了多少代價，我們又得到了什麼啟發，是否能從自己改變，並促成更多改變。

延伸閱讀

本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航