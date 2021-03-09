緬甸軍警徹夜圍堵百名青年震驚國際，仰光青年抗爭者在清晨陸續脫困

3月8日，國際婦女節的這一天，緬甸最大城市仰光又陷入了一個不平靜的夜晚，數以百計的緬甸年輕抗爭者被軍政府的安全部隊圍堵在三橋區（Sanchuang），最終在西方國家與聯合國的強烈要求緬甸軍方放人的壓力下，抗爭者在9日清晨陸續脫困。

自緬甸軍方於2月1日發動軍事政變之後，仰光市民已連續多日不顧宵禁走上街頭示威，反對軍人統治復辟，而軍警也予以反擊，民眾傷亡人數、被捕人數日增。中央社報導，緬甸軍警迄今已殺害逾60名抗議人士、拘留超過1800人。

就在3月8日晚上，軍警在三橋區圍捕年輕抗爭者的消息迅速在網路上傳播開來後，數以千計的抗爭者也在仰光市內各處集會，呼喊著「釋放三橋青年」的口號，聲援被困在三橋區的年輕人。

Residents from Dawbon coming out and protest with candle light as #TERRORISTJUNTA prevent protesters from leaving Sanchuang.@CIJ_ICJ pic.twitter.com/B8CraAYONY — Yoona Kim (@stephan_ieK) March 8, 2021

《中央社》報導，軍方在政變後實施每晚8時到翌日凌晨4時的宵禁政策，因此抗爭者則多在白天上街遊行抗議，入夜後則各自散場回家，然而仰光的軍警卻從6日晚間開始，在市內多處區域對著民宅開槍與逮捕路人。

接著到8日，警方宣布要在三橋區檢查屋宅，查看是區內民眾是否有藏匿外來者，否則將予以懲罰；當日稍早國營的緬甸廣播電視台（MRTV）更提到：「政府的耐心已告罄，雖然試圖在鎮暴時將傷亡降到最小程度，但多數人尋求徹底穩定，並要求採取更有效措施來對付暴動。」

為聲援三橋區內的抗爭者，不顧宵禁令的仰光市民，在夜晚再次走上街頭抗爭，而這如潮水般的串聯，也很快引起彼時已處於白天的西方社會的關注。

《美國之音》報導，當緬甸軍隊威脅要挨家挨戶搜捕這些年輕人的新聞傳出來後，聯合國、美國、加拿大、英國和歐盟等國便發出聲明，呼籲軍方允許這批年輕人離開。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也呼籲，軍警應「盡其所能地克制」，並在不使用暴力、不逮捕的情況下放人。聯合國稱許多被圍困的抗爭者，是和平遊行紀念三八國際婦女節的女性。

最終大約到了凌晨3點，軍警部隊就撤離了現場。路透社報導，年輕抗爭者沙亞孟（Shar Ya Mone）表示，她原本與其他15到20人一起待在一棟建築內，而他們在軍警撤離後終於可回家了；而另一名抗爭者則在社群媒體發文表示，軍警撤離後，他們大約在清晨5時左右離開了三橋區。

緬甸5家獨立媒體執照遭撤銷

另一方面，除了走上街頭的抗爭者遭軍警鎮壓外，軍政府也開始對傳播軍方負面新聞的獨立媒體進行打壓，目前已有5家獨立媒體的執照遭撤銷，而上街採訪的記者也遭到逮捕，新聞自由的空間在政變後進一步萎縮。

《中央社》報導，緬甸獨立媒體「今日緬甸」的辦公室8日遭到軍警搜查，軍方控制的緬甸廣播電視台（MRTV）指出，今日緬甸、DVB、7 Days、Mizzima以及Khitthit media等5家獨立媒體的執照已被撤銷。一位在仰光不具名的媒體工作者告訴中央社，之前軍警多是逮捕個別記者，而這是軍方首次直接瞄準媒體，讓在緬甸獨立媒體的壓力會越來越大。

今日緬甸8日晚間發布聲明指出，他們的新聞工作人員已從1月28日起不在辦公室工作，因此軍警在當日的突擊行動中沒有逮捕任何人，但辦公室門鎖已遭破壞，而電腦、印表機、部分的資料伺服器已遭軍警帶走。此外，今日緬甸的記者凱宗暖（Kay Zon Nway）2月在抗議現場連線直播訪問時遭軍警逮捕，預計被拘禁到3月12日。

Junta raids Myanmar Now’s office in downtown Yangon



No staff were arrested as the office had already been evacuated ahead of the February 1 coup#WhatsHappeningInMyanmar #RejectMilitaryCoup https://t.co/DUklXRzCDZ — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 8, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範