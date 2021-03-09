吸金「磁能線」——再多條千億深港磁浮列車直插明日大嶼

而你不知道萬億大嶼人工島其實點只萬億，繼2019年被揭發前海有條隱藏高鐵支線直駁東大嶼之後，今次又有新攪作，重榜規劃出台又諗著攪多條「磁浮列車」!

廣東省國土資源廳2月發佈了《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版，稱要預留「滬（深）廣高速磁懸浮通道」，而深圳市城市交通規劃設計研究中心亦緊隨公佈「廣深高速磁懸浮規劃設想」，建議由廣州直插到不存在的東大嶼人工島。

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現有廣深港高鐵時速平均只有每小時200公里，今次就指新研發技術將可推到上每小時600公里，更聲稱20分鐘由能由東大嶼直上廣州，究竟有幾可信？

若按其現時初步走線概念，從廣州國際金融城，途經東莞深圳至香港「東大嶼」，香港段大概28公里，途中需要穿過米埔、南生圍、大帽山，對香港生態環境影響有多巨大難以評估，但可以肯定一定貴過26公里的千億高鐵。

政府不斷硬銷明日大嶼人工島可發債解決，但每次都不敢提背後各種巨額基建的隱藏成本，最後又被夾著上馬，如果最終拍板，明日大嶼這無底深潭必將再下一城，必須密切關注事態發展。

本文獲本土研究社授權轉載，題目與內容由編輯稍作修改，原文見此。

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