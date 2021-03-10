北京兩手掏空香港，習近平不能容忍這「小小的地方」出現對抗中央的勢力

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

在北京舉行的人代會四次會議上，人大副委員長王晨向全體代表作了《關於完善香港特區選舉制度的決定（草案）》說明，指北京將以「決定＋修法」形式，分兩步對香港現行選舉制度作出修改，主要是針對香港特區行政長官和立法會的產生辦法，其要點有三。

一是對香港特區選委會重新構建和增加賦權為核心進行總體制度設計，調整和改善選委會的規模、組成和產生辦法；二是選委會除了選舉特首外，也被賦予選舉產生較大比例的立法會議員和直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能；三是設立「愛國者治港」資格審查機制。

北京在兩會上拋出的這個大尺度幾乎是重構香港選舉制度的舉措，其實是可以預期的，因為此前北京已在密集地為修改香港選舉制度進行佈局，徵詢與之有關的各方意見。

至於此番修法之目的，北京絲毫沒有隱晦，就是擔憂香港特區現行選舉制度機制，存在大的漏洞和缺陷，為北京眼中的「反中亂港勢力」奪取香港管治權提供可乘之機。

王晨在上述人大的「說明」中講得明白，2019年香港發生「修例風波」以來，反中亂港勢力和本土激進分離勢力公然鼓吹「港獨」等主張，通過香港選舉平台、立法會和區議會議事平台或者利用公職人員身份，肆無忌憚進行反中亂港活動，極力癱瘓香港特區立法會運作，阻撓特區政府依法施政；策劃並實施所謂「預選」，妄圖通過選舉掌控香港立法會主導權，進而奪取香港管治權；一些外國和境外勢力通過立法、行政等方式和駐港領事機構、非政府組織等渠道公然干預香港事務，對中國有關人員粗暴進行「制裁」，明目張膽為香港反中亂港勢力撐腰打氣、提供保護傘等等。

這樣一來，北京的修法目就涉及它採取的另一手法，即對所謂「反中亂港」的民主和港獨人士實行大規模抓捕。去（2020）年7月《港區國安法》實施後，外界曾對北京是否會立即還是觀察一段時間，再對香港的反對派進行秋後算帳有爭議。

一些人認為，鑑於《港區國安法》遭到香港內部的強烈反彈以及西方國家的反對，北京為安撫香港人心，會對該法律的實施觀察一段時間，評估其效果後再決定採取下一步行動，只要香港的反對派不再搞事，杯葛港府和中央，根據法不溯及既往原則，除了對個別北京認為不得不抓的頭面人物實行抓捕，以儆傚尤外，其他多數反對派人士北京都會放過。

另一些人則認為，香港的「反修例」抗爭太讓北京震驚，既然習近平已經對香港祭起了《國安法》，他就不會罷休，放過反對派，而是要拿他們一個一個清算。

現在看來，第二種看法點中了習的心思。《港區國安法》頒布後，北京不久對香港的反對派展開了「反攻」，那些在「反修例」抗爭中的積極分子，除非逃亡台灣和西方，無一例外地被港府緝拿，大有斬盡殺絕架勢。兩會前夕，香港法院一次性對被北京稱為「反中亂港47人案」進行了起訴和提堂，這是《港區國安法》實施8個月來的最大規模的一次集中審理。

北京的這兩手不難理解。2019年幾乎一整年的香港抗爭，是香港對北京的反叛。按照當時許多人的看法，以習對國內反對勢力毫不容忍、斬盡殺絕的性格，是不大可能容忍在香港這個「小小的地方」出現一個對抗中央的勢力，整年將香港搞得亂哄哄，他勢必會借抗爭中出現的一些暴力事件和港獨言行，以恢復秩序名義展開鎮壓。

但是北京除了開動宣傳機器污名化香港抗爭及反對派外，基本是在深圳河隔岸觀察。北京此種「反常」舉動，除了香港的特殊角色令習不得不有所忌憚，不能在香港採取內地的方式對待反對派外，從今天事後諸葛亮的角度看，或者用中國民間常說的話來講，習在「下盤大棋」，也即習在那時就在全盤檢討北京的治港政策，計劃好了在香港實施《國安法》，以該法為槓桿，從法律和制度上重構一套治港架構，使北京牢牢掌控香港。

Photo Credit: AP / 達志影像

五步治港策略

這個治港架構的第一步出台《港區國安法》，它是北京架在香港已有反對力量以及未來可能的反對力量脖子上的法律鍘刀，所以中國官方輿論稱它為穩定香港的「定海神針」；第二步則以《國安法》為依託，大肆抓捕反對派，以達到對那些不安分的反對人士的震懾效果；第三步從香港選舉制度入手，改造香港的政治制度和結構，確保香港的反對派在至關重要的選舉和立法兩方面掀不起風浪。

接下來第四步將會在教育、媒體和社區層面進一步清理所謂港獨因素，輸入愛國因素；第五步也是最後一步，要求港府的施政以民生為重點，解決香港過大的貧富差距和民生問題，特別是年輕一代的就業、住房等切實問題，以防因民生問題發酵為政治問題。

北京的治港五步已經到了第二和第三步的佈局階段。在《港區國安法》之後，這兩步是北京確立新的管治架構的關鍵兩手，尤其是改造選舉機器。中國官方學者就公開聲稱，通過對選委會的制度性設計，把特首所代表的特區行政權力牢牢掌握在愛國者手中，有效排除反中亂港勢力進入管治架構。例如，未來「搞街頭政治拉選票」將很難進入特區政治核心，立法會內一些「左右搖擺」、「和中央坐地起價」的人的話語權也將受到限制。

清空「一國兩制」的「五臟六腑」

習近平對香港打的這個「愛國者治港」的主意，明眼人當然一眼就能識破，在中國的觀察者網上，一位左派讀者的留言已經道出了北京的心聲，其大意如下：

香港過去二十多年來的現狀讓反對派太得意忘形了，真的以為在這份彈丸之地他們可以和中央掰掰腕子，以為中央會顧忌所謂國外勢力的在港利益不敢和他們掀桌子，結果發現中央真的站起來掀桌子個個都傻眼了。 之前中央一直想把香港打造成「一國兩制」的櫥窗來感召台灣，結果非但沒有對台灣有任何感召作用，反而讓蔡英文有機會借著香港的「一國兩制」在香港興風作浪。 既然台灣擺明了不可能和平統一，那麼香港這個櫥窗的作用己經意義不大，中央在重新制定新的對台方案時，也開始逐步清理當年政策失誤留下的問題，《港區國安法》和修改香港現行選舉制度就是行動的第一步。 過去四年，川普（Donald Trump）在台上一意孤行要和中國打貿易戰，中美關係己經惡化到了雙方建交以來最惡劣的程度，拜登上台後還會繼續惡化，那麼之前為了中美關係中央在香港問題上的隱忍己經沒有意義，乾脆趁此機會解決香港問題。去年是《國安法》，今（2021）年是選舉制，可以肯定明（2022）年還有大的動作。這次不把英美在香港的遺毒清理出去，中央是絕不會罷手的。

這是中國多數民眾，尤其是那些懷有愛國和民族情感的左派民眾的普遍想法，無疑也是習內心裡為香港規劃的「前途」。但作為政治策略，不表明北京會公開宣佈廢除「一國兩制」，甚至在50年過渡期滿後它還會保留這個「遮羞布」，雖然在今次兩會上，汪洋作的全國政協報告沒有再提「一國兩制」。

不過，《港區國安法》的實施，已在掏空香港「一國兩制」，現在大規模抓捕反對派和改造香港的選舉制度，將進一步清空「一國兩制」的「五髒六腑」。

可以說，通過和內地的經濟整合，以及政治上「愛國者治港」的全面落實，香港和它隔岸的深圳已經沒有太大區別。這對香港的民主運動提出了空前嚴峻的挑戰，如何在此種形勢下推進香港的民主抗爭，恐怕不得不從長計議。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航