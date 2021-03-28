【書評】鄭聿《玻璃》：從內容到形式都在接近「少」，唯一不少的，只有他寡言作品中的深意

「我想做一本比較『少』的詩集，如果可以，我希望再拿掉四分之一。」談及個人詩集《玻璃》，詩人鄭聿如此敘述。這本詩集的確從裡到外都非常少，無論書頁內最短僅有四行的單首詩作，還是整本書只有36首詩的短小篇幅，都讓這本書更少，卻也更好。

《玻璃》是鄭聿的第二本詩集，2014年出版，在此之前，他已經在2012年出了第一本《玩具刀》。撰寫《同志文學史》的政治大學教授紀大偉曾指出，鄭聿的兩本詩集多次出現類似的意象：「在身體裡的利刃」，依照紀大偉的詮釋，這可能是形容同志的性愛，甚至書名「玻璃」，在同志圈的黑話中，本來就有特殊意涵。

不過，《玻璃》這本詩集中最令我印象深刻的不是對同志生命情狀的描寫，而是整本書凝煉的風格，在專訪中，鄭聿曾更深入的說明為什麼他的詩這麼「少」：「有些詩是行雲流水寫出來的，但我大部分的詩都不是，我會反覆修改⋯⋯『玻璃』是適合的名字。」

一如製作玻璃需要經過溶解與冷卻，他寫詩也一樣耗時但凝煉，鄭聿的作品中沒有現代詩常見的敘事鋪排，沒有對物件的雕琢描繪，更沒有繁複的古典雅詞，大部分都是行數短小、句式白話的簡潔文字。

但這些簡潔的文字，並不簡單。鄭聿總能在有限的內容中，像是觀看玻璃後的景物一樣，精準透視某些特定的「狀態」，並將這個狀態給人的感受，完整呈現出來。在最小的篇幅裡，開展出廣袤的意念。

沒有鋪排、沒有雕琢，詩是凝煉的結晶

針對這樣的文字風格，作家孫梓評在序文中以「降低敘事，使狀態呈現」來說明，例如〈夜行性〉這首詩，光看第一段，就能感受到他「形容狀態」的文字功力。

對方掛斷了電話

我仍輕輕喚著

耳裡是漆黑見底的

一條河，沒有寬度

只有深 ——〈夜行性〉節錄

鄭聿以「對井投石」描寫突然被掛電話時，敘事者（詩中的「我」）仍然屢屢呼喚，但對方已經了無回音的情況。

但鄭聿不直接寫井，而是用「漆黑見底的／一條河，沒有寬度／只有深」來代表，其中「漆黑」、「河」更讓這段文字滿歧義的美感。

首先，漆黑在此既是具象的現實，也是抽象的形容。具體而言，時間可能已經是深夜，不開燈的房裡，視線一片漆黑。但從抽象的感情層面而言，因為電話另一頭有人陪伴，世界彷彿仍有暖意與光亮，但當對方的聲音被抽離，黑暗完全籠罩敘事者，黑暗一樣的孤寂感也一下子襲來，敘事者的心情於是也一片漆黑。

而用「一條」這樣的量詞形容河，令人聯想到河能「隔開兩岸」的特性，進而聯想到隔絕與距離。但鄭聿緊接著又說「沒有寬度／只有深」，讀者腦中這條河的形象於是突然高漲，百呎千噚。

此外，鄭聿以「耳裡」作為主詞，除了符合聲音的接收器官，也透過耳朵有如洞穴的外在形象，將耳朵與深井的意象嵌合。

最重要的是，作者沒有叨叨絮絮描述房內的光線、沒有費言說明電話為何掛斷、也並不著重主角的形貌或心境轉變，只是形容「掛斷電話」的「狀態」，但又用了無人能出其右的細膩技巧，將掛電話的孤寂狀態，轉化成深入人心的具體意象。

意外的死亡／也是一種禮物：浪漫意象與死亡的張力

而在整本詩集的這麼多狀態中，死亡幾乎是整本詩集的主旋律，不斷在各處出現。而且無論多美好、多浪漫的意象，鄭聿都能將它與死亡完美地相連。〈臟器〉與〈聖誕公車〉兩首詩，就是很好的例子：

夜空的繁星

如臟器

偷偷割掉一兩個

好像也可以繼續活著 ——〈臟器〉

「夜空的繁星」在多數的文學、藝術作品裡都是美好的象徵，但鄭聿在第二行就給出轉折，寫出「臟器」這樣醜陋、血淋淋的詞彙，並用「臟器」比喻「星空」。第三行延續盲腸可以被割除、腎可以拿去賣，鄭聿形容夜空的星星也可以「偷偷割掉一兩個」，說明星星的繁多。第四行呈現出高度的失落，就像臟器可以被割除，群體中少掉幾個誰，世界也仍會繼續運轉。

臟器、割除、苟活都是負面的事物，作者用這些詞彙形容浪漫、美好的繁星，又在僅有四行的詩作中完成這樣的出其不意的效果，具有強大的密度與威力。

而星空，不是鄭聿詩集中唯一被殺死的浪漫意象，在〈聖誕公車〉這首詩中，鄭聿也一反常人對聖誕節的純真想像，將聖誕節與死亡連結：

想念你的時候

我正搭公車回家

盡責的司機

穿著聖誕老人裝

乘客們都是禮物 想念你而你不在

往下爬的螞蟻

排隊回家聚餐

偶爾死掉一兩隻

也沒關係的樣子 此生像窗外的雪

已慢慢堆成雪人

可能稍晚就全融化了

寒冬是如薄冰的季節

不要久待在上面 想念你的時候

常常失神和無從抉擇

祈禱每一位聖誕司機

都專心安全駕駛

因為意外的死亡

也是一種禮物

這首詩的開頭，形容客運公司為了增添節慶氛圍，讓司機穿著聖誕老人裝上班，延續這樣喜洋洋的氛圍，鄭聿寫處寫出「乘客都是禮物」，像是純美的童言童語。

但第二段，鄭聿又推翻了童話般的美好想像，將死亡「等閒視之」：螞蟻死掉幾隻，也沒關係。在第三段，鄭聿進一步將死亡的意象，延續為更徹底的、屍骨無存的消失，也就是「雪的融化」。

最後一段雖然回到車上，但這時，原本節慶的歡樂氛圍已經完全散去，取而代之的是對死亡的聚焦：「意外的死亡／也是一種禮物」，也用死亡的深沈，來襯托想念的深度。

能將意外過世視為禮物，想必見識過死亡的多變和複雜，如果意外的死亡是禮物，那哪種死亡不是呢？如果細讀《玻璃》中其他的詩作，或許可以找到鄭聿在〈聖誕公車〉這首詩中沒有說清楚的「另一種死亡」。

在〈從失戀到世界末日〉這首散文詩裡，鄭聿寫到失戀的情景，也提到死亡：「從那一天起，我開始封鎖與你有關的，手機號碼，網路，滷味攤和飲料店等。和死亡。死亡可以聯繫我們，所以我必須一直活著。」另一首詩〈九月懸吊〉也寫道：「而九月／應該可以強壯到跟十月交纏／纏成一條有力的繩子」在鄭聿的作品中，死亡不只是命運，也可以是個人選擇，就如夜觀星空、斷絕聯繫，死亡只是擺脫痛苦的方式之一。

第一次讀這本詩集，看到書封的自我介紹寫著「想成為更少的人」，只覺得有點浮誇。但細細感受這本詩集的凝練風格，與多次出現的死亡意象，現在我覺得「更少」顯然是過度謙虛了，在那個恆星可以割掉一兩個、人可以如雪消融的世界，鄭聿從內容到形式，都在試圖接近「少」與「無」，唯一不少的，只有他寡言作品中的深意。

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航