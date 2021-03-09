國家攝影文化中心開箱6位大師作品，3/25試營運替臺灣攝影「跨出最大一步」

由文化部委託臺灣國立美術館籌備暨營運執行的國家攝影文化中心，昨（8）日舉行首檔國際展《塵與時：從宇宙到居所》作品開箱記者會，由國美館梁永斐館長主持，包括前中華攝影文化協進會理事長全會華、國立高雄大學副教授侯淑姿、Lightbox攝影圖書室創辦人曹良賓等人皆到場支持。而國家攝影文化中心「臺北館」也預計將於2021年3月25日至4月18日試營運，4月19日辦理開館典禮，於4月20日起正式對外開放參觀。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 （左起）曹良賓、侯淑姿、梁永斐、全會華

在記者會上，國美館梁永斐館長特別感謝文化部給予的資源及臺北市政府在建築文資審議上的支持，並且感謝文資局對臺北館建築的文資修復、國立臺灣博物館對本計畫的前置推動執行致上謝意。國美館近期正密集的針對臺北館各項營運面向做最後整備工作。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 梁永斐館長

國家攝影文化中心是臺灣首座以攝影與影像藝術的「研究、典藏、展示、推廣」為宗旨的國家級中心，也被各界喜好攝影的民眾寄與厚望。梁永斐館長致詞時繼續提到：「目前館藏已珍藏1萬1千多件典藏品，期許以國內外的典藏研究、主題策劃展覽，顯現攝影廣闊的面向，肩負傳承推廣的任務，讓臺灣與世界持續的交流與對話，並將攝影美學分享給全國民眾。」

前中華攝影文化協進會理事長全會華則在記者會上表示：「攝影界20幾年來的期盼，終於在國家攝影文化中心即將開館之際願望成真，對臺灣攝影發展相當重要，這是臺灣攝影的第一步，也是最大一步。」

國立高雄大學副教授侯淑姿表示：「今日是臺灣攝影文化發展新的里程碑，攝影從19世紀傳入臺灣，很長的時間處於學術邊陲地帶，經過攝影界及文化部等機構漫長的努力，如今國家攝影文化中心將主責搶救攝影資產的使命並發展影響力。」

Lightbox攝影圖書室創辦人曹良賓則表示：「今日開箱的3件精彩作品皆是世界攝影史上重要藝術家的攝影創作，以往只能在國外或書籍上看到，臺灣觀眾能在國家攝影文化中心臺北館親炙鑑賞，是一件極為難得的幸事，鼓勵大家屆時親往體驗作品的張力，並思索諸多攝影創作的重要議題。」

作為臺灣攝影界的新地標，打頭陣登場的首檔展覽《塵與時：從宇宙到居所》，是由紐約國際攝影中心（International Center of Photography）展覽企劃總監、知名影像研究學者大衛．卡帕尼（David Campany）策劃。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 《塵與時：從宇宙到居所》展覽主視覺

《塵與時：從宇宙到居所》呈現攝影自20世紀以來，在西方社會和藝術領域裡的發展；展覽以西方的攝影、藝術和時代脈絡為主題，但它對攝影的功能、角色，以及影像之於人類集體文化之重要性的思索，亦是國家攝影文化中心期待深化探討的重要議題。

《塵與時：從宇宙到居所》從超現實主義大師曼．雷（Man Ray）拍攝的神祕灰塵照（後命名為〈灰塵滋生〉，Dust Breeding）作為概念出發，〈灰塵滋生〉是以杜象 （Marcel Duchamp）工作室裡當時（1920年）尚在創作的作品〈蓋在一片玻璃上的灰塵〉為拍攝主體。於1922年首次發表時被稱作「從飛機望出去的視野」。

策展人卡帕尼就是從〈灰塵滋生〉中汲取靈感，透過20世紀前半段的航空偵測照、新聞照、明信片、前衛藝文刊物，以及二戰以降的戰爭、災難影像與觀念藝術創作等66組的多元選件，探索過去一世紀以來，攝影與藝術之間的複雜關係，更從人類文明發展與「小至居所、大至宇宙」的空間尺度，思考「灰塵」的各種隱喻如何在攝影及視覺藝術的表現之中被探討。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 參考作品：曼．雷（Man Ray）、馬歇爾．杜象（Marcel Duchamp），〈灰塵滋生〉（Dust Breeding），1920。銀鹽相紙，23.9×30.4cm。

而記者會共開箱6組作品，分別是曼・雷（Man Ray）的〈「橫渡大西洋」拼貼〉、紀實攝影大師渥克・艾凡斯（Walker Evans）的〈孩童之墓〉、日本攝影大師東松照明的〈核爆後融解變形的啤酒瓶〉、法籍攝影藝術家蘇菲・希斯黛雨貝（Sophie Ristelhueber）的〈因灰塵滋生而起〉、加拿大攝影師羅伯．伯利（Robert Burley）及史考特・麥克法蘭德（Scott McFarland）的共同創作。

最後，國家攝影文化中心臺北館試營運期間，將同時推出以19至20世紀中期典藏品為主軸的主題展《舉起鏡子迎向他的凝視—臺灣攝影首篇（1869-1949）》，以及介紹場館建築歷史的常設展《跨．交．通》。民眾可透過線上登記方式預約參觀，線上預約預計將於3月10日（三）起跑。展覽與線上預約最新資訊請參考國家攝影文化中心官網。

Photo Credit: 國家攝影文化中心提供 國家攝影文化中心臺北館座落於臺北市中正區忠孝西路與懷寧街口，2014年獲指定為市定古蹟，本建築前身為1937年落成的「大阪商船株式會社臺北支店」。

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