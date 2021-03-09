德基水庫蓄水量低於10%枯木露出，及時雨什麼時候才會出現？

台灣水情持續吃緊，雖然上週六中部以北降雨，但雨水大多被乾燥的河溝和山壁吸收，不只3月3日起新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水仍在繼續，連水庫的蓄水量都產生問題。

根據3月9日台灣水庫即時水情整理的水利署統計數據，負責供水新竹、苗栗、台中的水庫蓄水量，大多低於20%，其中苗栗明德水庫、台中德基水庫、台中石岡壩水庫皆僅剩約10%的蓄水量。

《中央社》報導，蓄水量已低於10%的德基水庫主要供應大台中地區的民生、工業用水，目前水庫的水希望能撐到梅雨來臨，但若水庫水位下降到1325公尺將會停止供水，以維持生態平衡（3月8日水位為1338公尺）。

負責管理德基水庫的大甲溪電廠表示，因為每天的出水量是由中央調配，並視水情變化調整，希望可以撐到5月，但因為每日出水量無法精準預估，無法確定水庫的水還能用幾天。

針對水庫快見底的缺水情況，經濟部長王美花表示各區水源調度方案不同，不同區域有不同調度備援水源的方式。

《ETtoday》報導，王美花受訪時以新竹地區為例，指出去年底中央與地方加大翡翠水庫支援板橋新店地區的供水，讓石門水庫有能力供水新竹；2月提前完成的桃園支援新竹幹管，也提供每日20萬噸的供水，為新竹總體用水的4成。此外還有備援水井、提前加強農業節水、減壓減量供水等措施，讓寶山與寶山第二水庫獲得喘息，避免空庫危機，也陸續推動再生水廠的計畫。

春雨若偏下游無法「留住儲用」，鎮瀾宮祈雨目前暫無功效

針對「什麼時候才會降雨」的問題，中央氣象局局長鄭明典在個人Facebook上表示，今年的春雨偏河川下游平地，新竹與台中將先感受到缺水壓力。

鄭明典在發文中提到，因為人類活動常與自然界的資源相互配合，春雨雨量較多的地區，當地自然預期會有這波降水，而過去春雨較少造訪的縣市，就算沒下雨也不會造成太大影響。

鄭明典指出，相較於台南高雄等縣市，新竹與台中在氣候上有春雨的訊號，會有舒緩用水壓力的預期，但今年春雨下在河川下游平地，較無法「留住儲用」，這兩個縣市在今年也會最先感受到缺水壓力。

Photo Credit: 中央社

大甲鎮瀾宮在3月7日也受農田水利署邀請舉行祈雨法會，但法會後台中地區仍出太陽，讓許多民眾質疑法會的效果，對此鎮瀾宮則在法會前就強調祈雨為宗教信仰，除了安定人心，也是在提醒民眾節約用水。

《自由電子報》報導，祈雨當天大甲區雖然呈現陰天，但是沒有下雨，隔天台中市則是出大太陽，事前就有網友指出，因為清明節前後是梅雨季，廟方在這個時候舉辦祈雨，降雨的機會本來就較大。

這也非鎮瀾宮第一次為台灣祈雨。根據《台視新聞》報導，大甲媽求雨的紀錄自清朝至今已有十多次，但距離上次舉辦法會已有近60年的時間。對此請託，鎮瀾宮董事長顏清標表示這是他任內首次舉辦祈雨法會，也坦言「老實說沒把握，不知道會不會下雨，但有拜有保庇」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範