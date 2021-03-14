萬維鋼《高手學習》：21世紀「天才」最貴，第二貴的是「特級斜槓青年」

文：萬維鋼

【從「刻意練習」到「工夫在詩外」】

一個最普遍的創造方法，就是「想法的連結」。我們最好能把一個遙遠的想法和你手裡的東西連結在一起，提供一個新思路。美國萊斯大學管理學教授史考特．索南辛（Scott Sonenshein）在《讓「少」變成「巧」》（Stretch）這本書裡列舉了大量案例和研究結果，我看完的感覺是，想法連結式的創新模式比我們想像的重要得多。

可能遙遠的想法比你手裡的東西還有用。可能外行比專家還厲害。可能這是一個斜槓當道的時代。

外行的洞見

對於丹尼爾．康納曼的《快思慢想》那本書，現在有很多聲音說，康納曼這本書裡提到的有些實驗是不可重複的。可能現在你看那本書的感覺——讓我們大膽猜測一下——就如同讀過《三國演義》以後回頭再讀《三國志》，原來「真實」情況沒有那麼有意思啊！

但我想說的是，《三國演義》可比《三國志》有用多了。

看《三國志》的人可以獲得學術聲望，看《三國演義》的人卻能解決大問題。

索南辛講了這麼一個案例。串流影片網站網飛（Netflix）曾經舉辦過一個競賽，懸賞百萬美元，給第一個能把它的電影推薦引擎的準確度提高一○％的團隊。

兩萬多支隊伍參賽。最後排名第十七的這支隊伍，只有父女兩人，女兒只提供數學支援，父親也沒有太多專業背景。這個人叫作蓋文．波特（Gavin Potter），他是康納曼的粉絲。

當年在大學的時候，波特聽說過康納曼的一個思想。康納曼說，如果在一個人做預測或者判斷一個數值的時候，事先看一個比較大或者比較小的數字，那麼他的判斷也會是一個比較大或者比較小的數字。這個人明知道給他看的數字和他要判斷的項目沒有任何關係，還是會受到那個數字的影響。

這個現象，在心理學上叫「錨定效應」。我可以補充一點，有人做實驗，讓受試者先寫下自己的生日，然後判斷一瓶紅酒的價格——結果生日數字比較大的人，給紅酒的估價也比較高。這個實驗在意料之外但又是情理之中——可惜後來有人發現，實驗結果無法重複。

所以波特先生聽說的那個心理學結論未必可信，但是波特先生有個洞見。

波特設想，假設一個人連續在網飛上看兩部電影，如果第一部電影他很不喜歡，那麼這種心情就可能會影響他，讓他也給第二部電影一個過低的評分；反過來，如果他非常喜歡第一部電影，那就可能給第二部電影一個過高的評分。在那一刻，他自己並不是他真實的自己！那麼當你使用他的評分資料的時候，就該考慮到這一點，調整他給第二個電影的打分。

憑這一點，波特最後把推薦引擎的準確度提高了九．○六％。

康納曼說的不一定對，可是波特說對了。波特在之前網飛舉辦的一次交流會上，把這個思想分享給了其他隊伍，最後獲得第一的隊伍實際上也使用了這個思想。

這件事非常有意思。波特是個外行，他真正的優勢既不是程式設計，也不是自己以前的專業，而居然是他早年從康納曼那裡學來的一個不可信的心理學知識發揮了作用。

這就叫神來之筆——非常遙遠的兩個東西，透過一個非常規的管道連結在一起，把問題解決了。

事實上，外行解決問題是一個非常普遍的現象。有個外包網站叫InnoCentive，你如果是某個領域的高手的話，不妨去註冊一個帳號。InnoCentive是個平臺，哪個公司有什麼解決不了的技術問題，可以在這個網站上懸賞，誰第一個解決問題就給誰獎金，獎金有時候高達幾萬美元。

有人用這個網站的資料做了一個研究，結果發現「外行」解決的問題，比「內行」解決的問題多——生物學家解決的化學問題，比化學家解決的化學問題多。

為什麼會這樣？一方面，本專業專家能解決的問題肯定早就解決了，也不至於懸賞。另一方面，複雜問題的確需要用到多個專業知識，比如有個研究水泥、從來沒研究過石油的化學家，就在這個網站上解決了一個海洋石油汙染的問題。

那麼技能和眼界單一的專家們就得有點緊迫感了。

什麼時候「練習」最有用？

成為專家的辦法，是「刻意練習」。本來刻意練習強調的是練習的方法，可是葛拉威爾的暢銷書《異數》的影響力實在太大，現在人們都認為練習的關鍵是時間長短——你要練習一萬個小時，才能成為專家。

練習時間長短和實際工作表現之間，到底有多大聯繫呢？索南辛列舉了一些綜合性的研究，也就是所謂「整合分析」（meta analysis），把幾十個研究放在一起分析，結論有兩個。

第一，有嚴格固定規則的領域，練習的作用最大；沒有嚴格規則的領域，練習的作用非常有限。

比如西洋棋就有非常嚴格的規則，在西洋棋的領域內，一個人的總練習時間能夠解釋他二六％的表現。在音樂領域，練習時間長短能解釋二一％的表現；在體育領域，練習時間長短能解釋一八％的表現。剩下的可能是天賦和臨場發揮水準之類，也許還包含偶然因素。而教育、程式設計、航空飛行這些更常見的職業，往往不像體育比賽那樣有固定規則，發揮的水準更加複雜，一個人的練習時間居然只能解釋不到一○％的表現。

第二，環境局面愈是可控和可預測，練習的作用愈大；局面如果複雜多變、不可預測，練習的作用就很小。

綜合統計，在那些最可預測的環境裡，練習能解釋二四％的表現。在最不可預測的環境中，練習能夠解釋的因素只有四％。

練習，其實就是練習模式。真實世界裡的工作模式並不固定，高水準工作要求你臨場發揮，要求你借鑑不同領域的見識，只靠年輕時候的刻意練習，當一個方面的專家就遠遠不夠了。

二十一世紀，什麼人才最貴？

答案當然是天才最貴。天賦無法複製，可遇不可求，是最稀缺的資源。

那什麼人才是第二貴的？答案是擁有多項技能的人。

索南辛舉了個例子。網路上曾有個流行詞彙叫「斜槓青年」，接下來要說的這個人，就是「特級斜槓青年」。

史多利．馬斯格瑞夫（Story Musgrave），是美國太空總署的太空人，他還曾經是數學家、工程師、飛行員、軍人、研究人腦的科學家、外科醫生。

事實上，就在他在美國太空總署工作的三十年間，馬斯格瑞夫每個月還有三天時間去醫院執行手術。馬斯格瑞夫沒有高中畢業證書，念到一半就退學了，在機場擔任過一段時間的電工。他看人開飛機自己也想開，就重返校園讀大學，結果就一發不可收拾地學習了很多專業，成為了數學學士、化學學士、工商管理碩士、醫學博士、生理學和生物物理學碩士、文學碩士。

像這樣什麼都懂的人應該去做什麼呢？學這麼多有什麼用呢？

馬斯格瑞夫在美國太空總署以「能修理所有東西」著稱，特別擅長臨場解決問題。所以當哈伯太空望遠鏡出了問題，整個美國太空總署的聲望繫於一線的時候，美國太空總署發現只有馬斯格瑞夫最適合執行這個修復任務。馬斯格瑞夫自己也對人說：「我之前學習的所有技能，可能都是為這一天準備的。」

馬斯格瑞夫透過三次太空行走，總共歷時二十二個小時，修好了哈伯望遠鏡。

今天社會的分工愈來愈細，需要很多專才（specialist），教育系統培養的也是專才，可是真正值錢的卻是通才（generalist）。尤其是領導職位，比如一個公司的執行長，應該在各個領域都有所涉獵才行。

有人調查了四千五百名執行長的履歷表，發現他們總共從事過超過三．五萬個不同的職位。研究者就考察這些執行長之前從事過職業的多樣化程度，來判斷這個人是「專才」還是「通才」。結果「通才」更受歡迎。

「通才式執行長」的平均薪資，比「專才式執行長」的高出一九％，相當於每年多一百萬美元。

如果是特別複雜的業務，比如涉及公司合併、收購之類的技能的話，通才的薪資甚至比專才高出了四四％。

我想澄清一下「練習時間」和人所能達到的水準之間的關係。我多次強調過，「刻意練習」的關鍵不是時間，而是方法。問題在於「方法」很難觀測，「時間」容易統計——這就是為什麼大部分對練習的研究都在考察練習時間，其實總時間根本不能帶出問題。

比如我看過一個研究，一個醫生在剛工作的頭幾年，是經驗愈豐富水準就愈高，可是幾年以後水準常常就停滯不前了。這是因為他們只是在花時間工作，而不是在學習區工作，那不叫「刻意練習」。

不過，「老手並不一定是高手」、「專家不一定最好用」這兩個道理，仍然是成立的。

這是一個需要通才的時代。「練習」容易刻意，成為通才似乎很難刻意。你很難抱著實用目的學習廣泛的知識——到底哪個知識有用？應該在各個領域投入多少時間最划算？這種優化問題根本無解。通才的目的本來就是為了對付複雜問題和不確定的局面。

也許「某項知識到底有什麼用？」這個問題本身就錯了。如果哪個知識都可能有用，那你最應該關心的其實是你對什麼感興趣。真正的斜槓青年追求的，不應該是在簡歷上多加幾條斜槓，而應該是培養廣泛的興趣，把知識本身當成回報。

如果你們公司要請一位執行長，你是選一個一路都在學習「管理」、被人用各種大小職位餵出來的「管理者」？還是選一個經歷複雜的非科班人士呢？數年前美國人選總統，選了沒有行政經驗的川普（Donald Trump）。

年輕人應該多講講「刻意練習」，出來混就要多想想「工夫在詩外」。可是我們搞的這種教育，強迫小孩每個週末出去學習各種「才藝」，長大了卻愈學愈專一，吹拉彈唱早就不碰了——這是不是本末倒置呢？

相關書摘 ►萬維鋼《高手學習》：「一萬小時」是個誤導人的概念，真正的關鍵是「刻意練習」

書籍介紹

本文摘錄自《高手學習：「精英日課」人氣作家，教你學精、學廣，煉成別人拿不走的超強自學力》，遠流出版

作者：萬維鋼

《高手思維》再進化！如何與高手比肩學習？

「精英日課」重磅講者、暢銷作家萬維鋼，

教你在變動時代，掌握「高手學習」的How & Why

很多人多年堅持學習，往往按部就班地讀書、聽課、記憶、寫作，接收思想大戶灌輸的知識道理。然而真正面對複雜問題，卻仍希望別人來解答……醒醒吧！這樣的現象代表著：我們其實沒有摸索出一套好的學習方法。

以「精英日課」風靡華語知識圈，物理學家、科普作家萬維鋼首次針對「學習體系」著書論述。他觀察各路學習高手，廣納最新科學、心理學和商業思想，總結出一套系統化、科學化、高效的學習理論。

書中涵蓋六大主題，包含「學精第一」、「學廣第二」、「創造第三」、「策略第四」、「兵器第五」、「無為第六」，從學習的深度、廣度，到靈感的汲取、學習的技巧，最後則探討學習工具與心法。層層推進，配合操作性很強的引導建議，幫助我們成為更有章法、更有智慧，一個真正的學習者。

精彩觀點

「自學」是大勢所趨？

——自學，是「以我為主」的學習，而不是「自己一個人」學習。你需要找人切磋，參加測驗甚至比賽，跟人過過招，才知道自己學得到底怎麼樣。

「一萬小時」迷思？

——學習不是比誰學得苦，或者誰的心最誠。落實到練習上則是：真正的練習不是為了完成運動量，練習的精髓是要持續地做自己做不好的事。

教會徒弟，餓死師傅？

——有三個東西別人拿不走：一個是天賦，一個是刻意練習，還有另一個就是文化自覺。「文化自覺」是有意為之，它與「品味」不同，不是只看自己喜歡的東西，得什麼都看，了解別人喜歡什麼。

真正有用的教育學習？

——有的老師善講技巧解題，有的老師慢慢旁徵博引。學生往往喜歡第一類的老師，或許他們忘記了，學習的目的不僅僅為了考試而已。

透過這本書，萬維鋼想告訴你：「學習是一件讓人充滿掌控感的事，你可以做到日日精進，你會感到快樂。」而翻開這本書，或許就是我們遠離誤區的開始。

本書特色

除了「刻意練習」一招，你更應該知道的一部學習體系書

30個關於學習的盲點與議題，一次完整深度剖析

打破文理科分際，引領你成為現下最被渴求的自學人才

知識圈瘋傳的「精英日課」思想書單，都在這一本

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰