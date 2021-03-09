捷克過去2週武漢肺炎感染率全球第一，假新聞充斥延宕疫苗施打計畫

由於「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗相關假新聞充斥、政府反應遲鈍等現況，捷克境內過去2週的武漢肺炎感染率為全球最高，死亡率則是全球第二。捷克政府已在本（3）月3日向中國請求疫苗援助，而中方也立即答應提供疫苗。

捷克過去2週感染率全球最高，假新聞充斥延宕疫苗施打計畫

（中央社）中歐國家捷克的武漢肺炎感染率高居全球之冠，然而境內關於疫苗的假訊息充斥、而政府反應遲鈍，正嚴重阻礙疫苗計畫進行。

《法新社》報導，從偽科學影片解釋疫苗如何「改變你的DNA」，乃至引發恐慌的報導聲稱年長者在施打疫苗後暴斃，捷克的社群媒體、通訊軟體與連鎖郵件，充斥著假新聞和不實資訊。

客戶包括美國國務院的「語義視野」（Semantic Visions，一家以軟體為基礎的分析公司），其創辦人兼執行長弗拉貝（Frantisek Vrabel）說：「捷克讀者暴露在有關輝瑞（Pfizer）疫苗的謊言量，是美國讀者的25倍。」

「語義視野」能根據網路上所使用的語言模式，來找出潛在不實資訊。這間公司觀察到，光在捷克境內就有大約5000個不實資訊來源，全球則有超過100萬個。

另個由數百志工組成的「捷克精靈」（Czech Elves），成立目的是追蹤最大的假新聞散播者。發言人卡圖斯（Bohumil Kartous）表示：「長年以來，捷克的假新聞主要受到移民掌控，因為有嚇人的潛力。......接著疫情來了，假訊息的量就多到爆炸。」

弗拉貝和卡圖斯都認為，捷克境內大多數的假新聞大多來自俄羅斯網軍。

弗拉貝說：「他們創造出最大程度的混亂，讓民眾不再知道該相信什麼，終極目的就是要撕裂西方社會結構。」

弗拉貝表示，可以證明不實資訊來自俄國的一個證據，就是假新聞網站持續吹捧的疫苗只有一家，那就是俄製的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

根據《法新社》統計，捷克過去14天，每10萬人就有1570人確診、23人病故，感染率與死亡率分居全球第一與第二。

​​ 根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計資料，截至3月9日，捷克的武漢肺炎確診人數達132萬5291人，死亡人數為2萬1882人。 另根據科技政策研究與資訊中心的資料，若不只看14天內的數據，而是自疫情爆發統計至3月8日為止，全球每100萬人口出現多少確診人數的確診比例前5名，依序為安道爾（14萬2756例）、蒙特內哥羅（12萬7004例）、直布羅陀（12萬6143例）、捷克（12萬3599例），以及聖馬利諾（11萬5421例）。捷克為第四名。 ​​ ​​

但民調顯示，捷克是歐洲疫苗接種最不踴躍的國家之一；對於網路上的反疫苗宣傳，也不見當局採取行動。

身為貸款經紀人的杜瑞科瓦（Jarka Tureckova）告訴《法新社》，自己「絕對」不會去打疫苗。她說：「疫苗還有很多懸而待解的問題。武漢肺炎本身沒什麼，但對藥廠而言可是門大生意，他們操控民眾的心智。」

弗拉貝說：「我們從去（2020）年10月就警告當局關於疫苗假新聞的危險性，但沒人要聽。」

疫情居高不下，捷克已向中國請求疫苗援助

而由於嚴峻的疫情，《路透社》報導，捷克總統府發言人日前表示，捷克總統齊曼（Milos Zeman）已尋求習近平的協助，而這個要求是來自總理巴比斯（Andrej Babis）。發言人指出：「根據捷克駐北京的大使館回報，中方已經決定立刻滿足這項需求。」

捷克會急著向北京求援，其實與獲歐盟批准的3大藥廠疫苗──輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）配送嚴重延宕有關，許多中歐國家皆相繼表示無法取得上述3家疫苗。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範