【小說】《水鬼》選摘：睡夢間全身冒汗彷彿浸在水裡，一股惡臭在鼻腔內盤旋

文：天野翔

儘管四周的嘻笑聲漸漸淡去、營區的燈也已經熄滅，廖進良躺在床上，卻怎麼也睡不著。

悔恨、愧疚像是一隻隻的手，將他拖入回憶，不停重演當時的場景。

記憶中的廖進良一直跑著。他逃離了水鬼、跑離了小溪，穿過石橋，直直地往村裡跑去。等廖進良找來大人時，阿堯的頭浸在水裡，擱淺在橋墩下的碎石灘。

阿堯的身體被大人撈起、翻過身。他蒼白的臉色中帶著青紫，一雙眼睜得大大的。布滿血絲的眼睛在陽光的反射下，染成一片鮮紅。

廖進良直視阿堯放大的瞳孔，彷彿就要墜入赤紅的深淵。

當他回過神，廖進良已經被帶進村裡的派出所。

派出所不大，全擠滿了阿堯的親戚，幾乎村子一半的家庭都派人來。一群人就這麼圍著他，逼問著前因後果。

「我、我看見有一隻手把阿堯拖下水。」廖進良結巴地什麼話也講不清楚，只能擠出這句話。

派出所一角的綠色大同電扇轉呀轉，卻無法吹走室內躁熱的情緒。

啪，阿堯的父親衝上前，給了廖進良一巴掌。

「恁這個夭壽囝仔，在這黑白亂講！」阿堯的父親大吼，「我就只有一個兒子，被你害死了！」

在旁人的眼裡，廖進良就像是個板著臉，打死不肯認錯的頑童。阿堯親戚的怒火又燒得更旺，竟紛紛對不過十歲的孩子辱罵。

然而，廖進良根本還沒回神，就連被這一巴掌打到，也忘記哭泣。

「誠歹勢、誠歹勢啦……」

廖進良身旁的父親只能壓著他的頭，拚命地賠不是，把一生累積的尊嚴都賠給對方。說有多卑微就有多卑微。

最後在派出所所長喝令眾人不要妨礙警方偵辦，阿堯的親戚這才漸漸散去，筆錄才得以完成。當廖進良與父親離開派出所，外頭的天空已是一片赤橙。

廖進良的父親嘆了一口氣，長著厚繭的手把廖進良的小手給握得緊緊的。兩人什麼也沒有說，只是在回家的路上拉出一條長長的影子。

「阿良呀，我沒有不相信恁。」

走到一半，廖進良的父親突然說。

「恁阿母就遇過水鬼。你還沒出生前，恁阿母就曾被找上。她呀，睡到一半就會起來，往溪裡去。我找個繩子綁住，也阻止不了，只好跑去找恁莊伯伯，請王爺幫忙。」

廖進良眨了眨眼，沒有說話。

莊伯是廖進良父親的拜把兄弟，是王爺的乩身，專替鄉里解決不可解的事情。

廖進良的父親一邊走，一邊說起當時的狀況。

「那天飄著雨，我扶著恁阿母跪在路中央，兩雙眼只敢盯著地上，怕對王爺不敬。我們當時的心情可緊張了，什麼也看不到，也不知道恁莊伯伯什麼時候過來，一顆心撲通撲通地跳得好快。」

「就在這時候，地面開始震動。當鑼鼓、吆喝聲越來越大，我抬起頭，就發現王爺的隊伍緩緩地從薄霧走出。」

「我跟你說，神轎就這麼停在我們的前面，無論轎夫怎麼扛，神轎也只是在原地打轉。突然間，恁站在一旁的莊伯伯突然起駕。」

他父親自顧自地說。

「恁莊伯伯拿起法器，在我們身邊揮動，開始大罵。恁嘛知影，伊平時客客氣氣，也不和人起爭執，那天簡直變了一個人，像是在和什麼人叫陣。伊呀，大概揮了幾分鐘，開始跑了起來，衝到溪邊。神轎就這麼跟著莊伯，一路走到溪裡，來來回回地走了兩遍。」

此時，他們正好走到出事的那條溪前。

只見他的父親突然蹲低身子，一隻手摸了摸廖進良的頭。

「恁免驚。」廖進良的父親難得溫柔，「剛才也請道士來看過，沒事的。」

廖進良點了點頭，但臉上的陰沉卻沒有一絲消散。

他也不清楚自己是否害怕水鬼，還是恐懼自己害死阿堯的事實，死亡對於年幼的廖進良來說過於沉重。但在他的內心裡多少還是希望水鬼能像父親說的，被道士給驅離。

只要水鬼不見，那麼這些恐怖的事情就能劃下句點吧？

在父親的牽引下，廖進良還是走向那道窄石橋。

當通過橋中央時，廖進良忍不住地往白鱗般的波紋下望去——水面下沒有水鬼，也沒有那雙紅色的眼睛，彷彿今天發生的一切只不過是自己的錯覺。

廖進良鬆了一口氣。

就像父親說的，水鬼被道士給趕走了，廖進良心想。

然而，就在他轉頭的瞬間，一道紅色的軌跡從他的眼角竄過。

廖進良的身體無法動彈。

那不是錯覺，而且閃過的身影比之前要來得細長。

回到家，廖進良不明原因地高燒。

睡睡醒醒間，廖進良全身冒汗，內衣吸著汗，全身彷彿浸在水裡，一股惡臭在鼻腔內盤旋不去。

水聲潺潺。

儘管廖進良睜不開眼，但他知道阿堯就站在他的床邊。他的聲音帶著怨懟。

為什麼不救我？

廖進良想要開口，但喉嚨卻乾得發疼。然而他是真的不能開口，又或者只是無法辯駁。

「不是，我是去找大人幫忙……」

騙人。

水聲潺潺，屋裡屋外下著鮮紅的雨。轉眼間，血水浸到屋內，淹過矮凳。廖進良朝床外探頭，在一片深紅裡，他看見阿堯的身影。倒影裡的阿堯如同生前，沒有腐爛，臉部也沒有因為痛苦而扭曲。

然而，阿堯的臉上卻沒有笑容。

剎那間，阿堯的倒影伸出手，手穿過水面，抓住廖進良的肩膀。他的力道之大，廖進良還眨眼間就被拽進水裡。液體灌進嘴中，一股惡心感堵在喉間，喉嚨彷彿被火焰灼燒。

廖進良的心裡也有什麼東西斷了。

他掙扎地離開水面，在他的面前，阿堯不再是那個帥氣的孩子王，現在的他只是一具浮腫的屍體。

廖進良的後腦勺被阿堯押住，再次被壓入水中。

為什麼不是你去死——

「阿良！」

老父親的聲音驚醒了半夢半醒的廖進良，當他回過神時，發現自己蹲坐在河邊，頭已經埋入水中半截，準備將自己給溺死。

那時的他全身發抖。那並非出於恐懼，而是積在胸口的憤怒。

幾天後，等到廖進良的病情好轉，父親便帶著他到當地的王爺廟。

說到王爺，他那一生在田地耕作的老農夫父親，可說是有著堅定的信仰，每到王爺生日肯定是帶著自家種的米與玉珍齋的鳳眼糕，千里迢迢地跑去祝壽。

書籍介紹

本文摘錄自《水鬼：橋墩下的紅眼睛》，聯經出版

作者：天野翔

繪者：愚星

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童年的玩伴，摸上岸的水兵，電鍍廠的廢棄物，

已經永恆被束縛在這條溪裡了，

和水鬼一樣，沒有任何人能得到真正的解脫。

新銳小說家天野翔凝視台灣冷戰戒嚴最前線

如一則水鬼交替的寓言

傳說，水鬼只是怨靈，沒有明確的身形，也有人說水鬼矮矮小小，皮膚暗黑，手腳長著青蛙的蹼，一雙紅眼睛在水面下窺視。

目睹童年玩伴阿堯於戲水時溺斃的記憶，糾纏著日後的廖進良，潛伏為夢中那雙紅眼睛，伴隨他經歷八零年代海域對峙、戒嚴肅殺的金門前線，關於匪軍的謠言如隱伏的波濤。退伍後，回到家鄉，面對的是已為電鍍廠廢棄物破壞的水田。

小說家天野翔寫厄運的抓交替、寫水鬼傳說一如禁忌的象徵，要聽過這故事的人別接近水邊，切勿走近人心晦暗的赤眼妖物，以免發生意外。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航