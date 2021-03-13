消失中的電影手繪海報（下）：超ㄎㄧㄤ的非洲迦納，是好萊塢與宗教傳統的奇妙融合

文：陳雅雯

往昔的觀影行為像是一場集體狂熱：隨著長長的人龍排隊入場，票根上有著手寫的座位號碼、正片開始前得起立唱國歌、腦後還聽得到放映機嘎嘎作響。

當我們以充滿儀式感的方式趨近銀幕的光與熱之前，是以張貼在戲院前的海報作為起點，那是一扇窺探之窗，勾起了無限想像。本專題系列探討數個電影海報實例，帶領讀者進入充滿草根野性、極具鮮活狂想的視覺手繪海報世界。

「黑人問號」的終極體現—超ㄎㄧㄤ的非洲迦納電影海報

如果你覺得《大俠梅花鹿》的電影海報還不夠獵奇，來非洲迦納看看。這裡大概是世界影壇最邊陲的不毛之地，此地沒有太多的電影院，沒有體制化的發行系統，卻因此衍生出一種極具草根味的映演方式：快閃電影院。

從1980年代開始，一些「放映師」蒐集了幾部盜版錄影帶（舊時的VHS格式），全國跑透透，每到一處，就地放片，賺些蠅頭小利，以跑江湖方式，餵養了迦納一代代的觀影族群。

影片是盜版，自然沒有正版海報，只好請當地畫師，就粗略的劇情大綱，即興發揮，因此誕生出一張張，完全「溢出」影片原本敘事的瘋狂創作：淒美的《第六感生死戀》被畫成魔胎轉世的恐怖片；《金剛》海報出現了大猩猩手撕女主角的謎之場面；《追殺比爾》海報中，鄔瑪舒曼（Uma Thurman）和劉玉玲對決場面，有巨大蟒蛇亂入，難道是白蛇傳番外篇？

正因為這種狂想風格，吸引了紐約策展人的注意，在2019年促成展覽《禮讚肌肉男：迦納手繪電影海報的黃金時代》（Baptized By Beefcake: The Golden Age of Hand-Painted Movie Posters from Ghana）。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 《第六感生死戀》電影海報，約1990年。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 《金剛》電影海報，1992年。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 《追殺比爾》電影海報。

海報貼出來，迦納發大財

究竟是怎麼樣的文化脈絡，誕生如此無厘頭的視覺產物？迦納海報對原版電影的超譯，與宗教和歷史語境有關。迦納在1957年脫離英國殖民統治，成為獨立國家。作為世界最大的可可豆出口國，並且黃金產量佔世界十分之一，迦納原本是非洲大陸上最強經濟體之一。但是獨立後的政局不穩，造成了長達數十年的經濟衰退。並且因為官僚系統的腐敗、金融管理失當，令原本的農業經濟受損、貨幣貶值。

迦納人為了改善生活，積極尋求創新方法發大財，其中一項新興產業，是風行於1980、90年代的「快閃電影院」。業者帶著從非正規的管道取得的盜版錄影帶，巡迴全國各地，映演場地隨心所欲，其中多數是露天空間。為了吸引觀眾，請當地畫家，在粗麻布質料的麵粉袋上手繪海報，隨片走透透。

《禮讚肌肉男：迦納手繪電影海報的黃金時代》展出22張迦納海報，在這些作品中，西方電影不僅是現代化的象徵，也是宗教經驗的傳達工具。每位畫師的獨特風格，反映迦納豐富的繪畫傳統，也反映了西方商業視覺設計如何透過錄影帶封面，影響迦納畫師的創作。

從居家到廣告，無所不在的手繪圖像

繪畫在迦納是備受崇敬的藝術形式。千年以來，從家庭居所到祭祀場所都充斥著手繪圖像，多數為婦女所作，人們向來偏好經過裝飾的空間。到了二十世紀，由於缺乏有效率的印刷方式，繪畫成了最具商業效益的廣告招貼形式。當畫家因其獨特的風格受到重視，他們開始在作品上落款並標記日期。

幾乎所有的畫師都依循著嚴格的師徒制培養而成：許多出身貧困的年輕男孩，如果在小學時期顯露了繪畫天分，會被挑選出來跟隨老師學習三、四年，在這段期間，他們能獲得食宿供應，同時學習繪畫傳統技藝，例如調色、構圖、編排字體。接著開始製作商業廣告或肖像畫，通常是名流人物或美女圖，以銷售給本地人或觀光客。

英國人曾經在迦納設立歐洲模式的藝術學校，許多公立學校也教授視覺傳播，為廣告產業提供源源不絕的人才。到了1980年代，廣告畫師發展出一種新的圖像學：手繪的美國國旗塗滿了整棟建築，美式的名字聽起來又潮又酷，成為熱門的商品命名方向，例如理髮店常常以福特、波音707、華爾街為名。

西方文化蘊涵豐富的行銷潛力。當長久習於觀看手繪圖像的迦納人，遇上了美式流行文化核心的好萊塢影像，就此激盪出一幅幅充滿狂想又根植於草根文化的海報圖像。

好萊塢和宗教傳統的奇妙融合

迦納海報強調高度吸睛、震撼的圖像，其實是草根文化和五旬節信仰象徵的混種產物，好萊塢的經典人物如「藍波」、「魔鬼終結者」等，成了道德意識形態的使者，成就了大眾文化和宗教的誇張混搭。

從十九世紀中期開始，不同的基督教教派開始進入迦納，其中以五旬節教派最為成功。五旬節教派強調載歌載舞、幻象、預言、驅魔、精神治療力量等，與迦納原生部落的許多傳統概念不謀而合。許多皈依基督教的信徒，將他們原本信仰的部落眾神，投射成基督教教義裡的魔鬼，更強化原有的民間信仰。此一重塑（Recasting）的過程，產生一種充滿混種特質的廣義基督教。

迦納獨立於1957年，當時的首相為了宣示對殖民霸權的拒斥，宣布禁映西方電影，同時將電影院國有化，只准播映教育和宗教影片。一時之間，宗教介入了大眾文化，許多產品行銷也披上宗教宣傳的外衣。教堂和露天的敬拜場所也成了娛樂中心、主辦演唱會派對和電影放映直至深夜。

1980年代，五旬節教派獲致更大成功，因為很多人從鄉村到城市工作討生活，初來乍到異鄉打拼的他們，在教會裡找尋、締結一個新的社群、寄託鄉愁。到了1990年代，宗教電影映演結合教會敬拜活動，已經深植於公眾活動的核心，由此不斷強化五旬節信仰中「善惡對立」的道德價值觀。

當西方電影開始經由黑市流入迦納，大眾已習於在一套意識型態的框架之下觀看電影。片商偏愛引進動作片和科幻片，部分原因在於片中主角經常面對現代文化例如貧窮、酒癮、賣淫、貪汙、不公等困境和衝突，這些都是宗教講道常見的議題。

在此框架下，阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）可以被視為是耶穌救世主，而暴力、性、以及其他種種罪，原本是迦納文化裡的禁忌，但在電影的世界裡，都能被視為成道之路上的淨化、救贖，因而能被接受，前提是：電影結局必定是邪不勝正。

不敵數位科技，手繪海報黃金年代消逝

到了1990年代晚期，全球化市場機制下，商品低價化、電視日漸普及，DVD也開始流通，迦納經濟也改善了。由西方傳入的照相平版印刷技術，漸漸取代了手繪海報，而行動車電影院也漸漸自大城市中退場，轉戰偏鄉。地方商家也開始委託製作以數位技術拼貼的廣告，普遍認為這才是夠「潮」的風格。

傳統海報畫師因應訂單減少的困境，轉而從事畫看板甚至彩繪棺材的工作。有些畫師開始接受海外訂單，或為迎合觀光客品味繪製電影海報，但和草創時期的作品相比，已經失去過往那種又瘋狂又質樸的魅力，迦納海報曾經的黃金年代，已然消逝。

精選作品

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 左圖是湯姆漢克（Tom Hanks）1984年主演的《美人魚》原版海報，右圖為迦納版，可以注意到美人魚的臉孔已消失。迦納民間傳說有位水神，名為Mamiwater，看過《美人魚》的觀眾，將水神形象投射為電影主角，離場時以手觸摸海報上的臉，深信這會帶來好運，因此造成這張海報的臉被磨損無法辨識。原本僅供觀看的展示物件，成了可觸的魔法介質，在世界各地的民間信仰都可見。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 左圖為1987年的電影《鐵血戰士》，由阿諾史瓦辛格主演。右圖為迦納版，其中怪獸擄走裸女的場面在電影中並不存在，估計是畫師自行「超譯」。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 左圖為1993電影《侏儸紀公園》的經典款海報，右圖的迦納版選擇呈現電影中相當驚悚的一幕：暴龍將躲在廁所的人類一口吃掉。（這隻胖嘟嘟的龍乍看有點可愛？）

註：原文標題為〈消失中的街頭風景—電影海報（二）〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航