美印日澳「四方安全對話」本週預計舉行元首線上會議，下月將與法國、阿聯等國聯合軍演

（中央社）「四方安全對話」架構下的美國、印度、日本和澳洲4國海軍，預計4月將與法國和阿拉伯聯合大公國舉行2次海上軍演，以驗證參與國在波斯灣到麻六甲海峽等海域可取得優勢。

由於四方安全對話（Quad）近來討論容納更多民主國家（Quad-Plus）以對抗專制中國在印度太平洋地區的軍事擴張活動，法國和阿拉伯聯合大公國海軍和四方安全對話4國海軍舉行聯合海上軍演，備受關注。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）今天報導，四方安全對話4國海軍將與法國及阿拉伯聯合大公國海軍在4月分別舉行2次海上聯合軍演，包括航空母艦打擊群、反潛機和攻擊潛艦等都參與協同作戰演習。

雖然四方安全對話4國與法國、阿拉伯聯合大公國的多次海上聯合軍演日期還需要最終確認，但法國海軍拉佩魯茲號（La Perouse）巡洋艦預計4月4日到7日將與印度、美國、日本和澳洲海軍軍艦，在拉佩魯茲號帶領下，一起在孟加拉灣展示實力，舉行包括飛彈驅逐艦、巡防艦、潛艦和偵察機等複雜的演練。表達對維護海上航行自由的承諾。

印度目前唯一服役運作的航艦維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）正在維護中，將無法參加這次與法國及四方安全對話國家的海上軍演，但印度海軍派出驅逐艦、P-8I海神式巡邏機及潛艦參加這場軍演。

美國這次也未派出航艦打擊群參加上述演習。在嚇阻中國的軍事擴張思考下，美國全年至少有3個航艦打擊群部署在南海和印度洋。

擔心中國威脅，法國近年與印度強化軍事合作，除法國海軍軍艦3月訪問克勒拉省（Kerala）柯枝港（Kochi Port），隨後是拉佩魯茲號巡洋艦4月初到孟加拉與四方安全對話海軍軍演。

分析人士說，接下來法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）也將率領航艦打擊群，於4月25日到27日在波斯灣，與印度加爾各答級驅逐艦（Kolkata-class destroyer）及阿拉伯聯合大公國海軍舉行演習。

阿拉伯聯合大公國已經證實，海軍將參加與印度和法國的三邊海上演習。這是阿拉伯聯合大公國首次參加印度與法國的聯合軍演。

根據一名不願透露姓名的印度海軍西部司令部前指揮官表示，法國拉佩魯茲號巡洋艦參與四方安全對話國家軍演，象徵Quad-Plus海軍武力可在印太地區任何地方合作，目標是在印太地區從亞丁灣到北太平洋、遠東太平洋及美國西岸取得優勢。

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「四方安全對話」將在本週舉行線上元首會議

除了軍演外，《CNN》報導， 美國、日本、印度和澳大利亞的領導人將於本週舉行一次線上峰會，據一位直接了解談判情況的日本消息人士9日對CNN表示 四方安全對話的元首 會議可能很快在12日舉行。這將是四國元首之間的首次會談，而這4個國家都在各種問題上與中國的緊張關係日益加劇。

除了軍演外，「四方安全對話」所促成的各項合作

《金融時報》報導，四方安全對話也加強了美國與印度間的合作。 美國印度太平洋司令部司令菲利普・戴維森（ Philip Scot Davidson ）上將本週表示，美印軍事合作「顯著推進」，美印進一步合作的潛力是21世紀的「戰略機遇」。他表示軍方共享更多情報，並稱讚印度購買了美國和澳大利亞使用的P-8間諜飛機，以增強兩國軍隊的協作。

一月份，印度加入了其他 四方安全對話 成員以及加拿大進行的反潛戰演習； 去年，它首次從美國租借了海上守護者號偵察無人機。 布魯金斯學會（Brookings Institution）的印度專家丹維・馬丹（Tanvi Madan）表示，印度還與美國和澳洲簽署了協議，讓他們在印度基地加油。她認為儘管許多合作獨立來看顯得很小，但綜合考慮這些合作卻更為重要。

澳洲國立大學（Australian National University）亞洲安全專家， 羅里・梅德卡夫（Rory Medcalfe）表示， 四方安全對話 還可以在其他領域進行合作，包括在技術供應鍊和網路政策方面。

韓國學者投書，分析韓國也開始有意加入

韓國總統的政策顧問黃智煥（音譯 Jihwan Hwang ）與 倫敦國王學院國際關係副教授拉蒙・帕切科・帕多（Ramon Pacheco Pardo）在3月8日投書《國會山莊報》 ，文中分析韓國開始有意加入 四方安全對話。 此前韓國 一直不願意加入 ，因為 川普政府曾讓世界其他國家認為這是一個反華論壇。 「韓國沒有加入反華論壇的動力，但是拜登政府希望將 四方安全對話的性質， 轉向聯合志趣相投的盟國。」他們補充說：「這更接近文在寅政府的喜好，他可能將 四方安全對話 的成員身份，視為進一步加強與美國的聯繫，並獲得美國對其外交政策支持的一種手段。」

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責任編輯：彭振宣

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