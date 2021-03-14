憶臺靜農老師：站在中國現代史前沿，有著人間大愛、年輕鷹揚的生命形象

文：施淑

蹤跡——懷念臺靜農老師

我沒練過寫字，更不懂書藝，能夠親近臺靜農老師的書畫天地，是無法言說的幸運和幸福的事。

一九六○年代臺老師指導我寫《楚辭》研究論文時，有一天到他家，不記得為什麼會談到他寫字，只記得老師起身打開客廳旁邊一扇門。一霎間，我看到那原來該是書房的日式宿舍邊間地板上，隨意堆疊的沒裝裱的字畫。應該是看到我迫不及待翻看的神情，臺老師說：喜歡就拿去。不知天高地厚的我，於是歡歡喜喜地擁有臺老師的字，渾然不知那帶著奇特的美的字跡間，該含藏老師多少情感和心志，只是直覺地認定，在當年保守封閉的中文系，會帶領我走向楚文化考古發現和中國神話傳說，開啟我探討《楚辭》文學的新視野的臺老師，本來就該寫出那樣別開生面的字來。

古典的書畫世界之外，那個時候，引起我更大的好奇的是傳聞中，臺老師曾是五四新文學作家，而且遭受白色恐怖迫害的傳奇故事。

一九六八年葉嘉瑩老師從美國講學回來，見面時免不了談到臺老師，談到他年輕時寫小說的事。有一天，葉老師要我陪她到中研院查資料，在史語所圖書館，我從她找給我的「中國新文學大系」小說集，於是讀到了臺老師寫的〈天二哥〉、〈紅燈〉、〈新墳〉、〈蚯蚓們〉等四篇被魯迅高度評價的短篇，找到了戰後台灣神祕恐怖的中國現代文學史禁區裡的臺老師新文學創作的第一塊拼圖。

往後幾年出國讀書，尋找臺老師的創作蹤跡，尋找與他同時代的左翼文學思潮，成了我給自己的重要功課。哈佛燕京圖書館裡不齊全的《莽原》、《未名》半月刊，小說集《地之子》、《建塔者》，以及牢獄之災……陸續找到的資料，雖不致完全在我意料之外，但仍大幅度改寫一直以來臺老師給予我的，像魯迅筆下那在庸眾中清醒的、落寞的孤獨者的形象─原來他曾有過那樣激越鷹揚的青春歲月，原來他有過那樣政治受難者的孤絕日子。

記得第一次讀《建塔者》，在整個集子高亢的革命語言和若隱若現的〈國際歌〉、〈馬賽曲〉聲中，感覺特別強烈的是當讀到小說裡不只一次描繪，被拘捕的年輕政治犯，入獄的當晚驚愕地發現：必須依照監獄的規矩，大家一齊壓著右膀子睡覺，「其餘什麼睡法都不許」。一下子，卡夫卡式的荒謬就回到我心頭。

而在我讀這部小說集的當時，在一九七○年代初北美校園反越戰和嬉皮運動的餘緒裡，原先在台灣現代主義作品中遭遇到的卡夫卡式的荒謬，或人的生命意義的潰滅，早已隨著新讀到的切．格瓦拉的《革命前夕的摩托車之旅》，消失無蹤，不知去向了。而它居然在臺老師滿布創傷經驗，做為革命時代證言的《建塔者》系列小說，不是經由肉體的刑殺，而是藉著囚禁的儀式附身還魂，著實讓我驚顫於他的藝術表現力和承受的痛苦。

回台灣教書，我像交作業一樣把我寫的關於胡風、關於中國左翼文學運動和作家的幾篇文章拿給臺老師。再次見面，臺老師跟我說：妳寫的有些我都不知道。然後就沒有下文。不擅應對，不知怎麼回答的我，只有把他的話當作是老師對學生的鼓勵。

這麼多年來我一直懊悔錯失良機，沒接著追問他知道和不知道的是什麼，因為做為胡風和中國現代文學思潮的同時代人，他應該會說出一些文學史的重要證言。只不過有時又想到，正因為他是現代中國最早一代的左翼作家，在二十世紀海峽兩岸如出一轍的文藝迫害史中，我能夠而且應該追問那等同於他的創傷經歷的創作經歷的細節麼？

我的遲疑和瞻前顧後，加上一直覺得他身體健康，松柏常青，如同他八十過後寫成丈二巨幅的鮑明遠〈飛白書勢銘〉時說的「老子尚堪絕大漠」的豪語。再等等，我總是有機會聽到他的心聲，看到他們那一代理想主義者留給後世的夢想和憧憬。

接下來，一九八○年代初那幾年，因為兩岸還未通航通郵，臺老師偶爾會教我轉請葉嘉瑩老師趁著到大陸講學之便，替他查詢他念北大時搜集的淮南民歌手稿的下落，探問他抗戰時流徙四川的故交的情況。葉老師回信時偶爾會附上她到大陸旅遊的照片要我轉交。印象特別深刻的是有次她寄來曲阜孔府照片，裡頭有一張是孔德成老師新婚洞房。我送照片到臺老師家的那個晚上，孔老師已在座。看到兩個斑白的頭顱緊靠在書桌上那盞光照不足的檯燈下，聚精會神地看葉老師用傻瓜照相機拍下來的像用肉眼直視的舊時影像，伴著輕輕的喟嘆。那情景真教人神傷，多年難忘。

另外一次，我把大陸改革開放後創刊的《新文學史料》上找到的，臺老師老友李霽野先生的回憶文章拿給他。他接過去看了標題，不發一語，停頓片刻，再重拾話題。幾天以後，我再去看他，他用慣有的呵呵笑聲起頭，談起李先生和他當年在北京加入魯迅創立的未名社，辦《未名》半月刊，美麗的丁玲常往他們那兒跑，因為她大概私下喜歡馮雪峰，而馮雪峰常到未名社拿他翻譯好的稿子請魯迅先生改正，因為他老是把日語否定句譯成肯定。這是唯一一次我從臺老師口中聽到比較有情節，比較故事性的新文學掌故。

估計那時是一九二八年臺老師因未名社出版托洛茨基《文學與革命》，與李先生一道被捕下獄，丁玲到上海發表讓她名揚文壇的《莎菲女士的日記》，被李先生稱道為所有善良的人都會喜歡他的馮雪峰，正開始譯介馬克思文學理論，而「青年叛徒領袖」魯迅還未南下廈門、廣州避難的稍前時段。

同樣是以呵呵笑聲起頭，晚飯後微醺、興致好時的臺老師會以開玩笑的口吻說起他的「新式炸彈」的往事，也就是他一九三二年被北平警察局以共黨嫌疑犯逮捕，第二次入獄的事。他笑著說：被搜查到當罪證的所謂新式炸彈，事實上是朋友寄放他家的化學實驗儀器，而他們還煞有介事地拿到北京城牆根試爆。這個故事，我後來在來台訪問他的魯迅研究者陳漱渝先生的紀念文章裡也看到他提過。

大約就是一九八○年代初那個時候吧，有一天，談到台灣創作界情況，臺老師突然以比平常高的聲量問我：「你們怎麼那麼迷張愛玲？ 我們都不寫那些！」

（無獨有偶，在天津南開大學退而不休的葉嘉瑩老師，最近正為大陸文青順口溜式的：南有張愛玲，北有葉嘉瑩。寢食難安，忿忿不平。）

就是在那些聆聽臺老師隨興清談的日子，最快樂的一件事是跟他談秦始皇陵兵馬俑。因為大陸資料的限制，我那時只能盡量從國外考古學刊物蒐集兵馬俑發掘資料和圖片，影印翻譯給他看。看他驚嘆興奮地看那些出土俑像，按二分之一尺寸複製的銅車馬，聽他一邊評斷秦代藝術的寫實主義，而不是漢朝畫像磚僵化制式的表現手法，恍如回到當年他指導我寫論文，討論楚墓文物發現的時光。後來他果然寫了〈觀秦始皇墓中兵馬〉那首七言絕句。

臺老師會寫舊詩，我本來不知道，只知道他喜歡用小楷抄錄舊詩詞。去找他時，他有時會從雜亂的書堆裡找出他用寫字剩下的紙頭抄錄，看來是讀後有所感觸信手抄下的民國文人詩詞送給我。有次到東京，在鳩居堂看到一個素雅的冊頁，心想老師可以拿來抄寫他喜歡的詩詞，不用再寫在零零散散的紙頭上，於是買回來送給他。

沒想到過了一陣子他打電話給我，去到他家，居然看到是一整冊寫滿他自己的舊詩和畫作的冊頁！ 後來有次跟柯慶明聊天，提到我真是腦殘，送東西也不說明白，害得老師不知花多大心神寫那個冊頁。柯慶明安慰我幸好這樣，否則就看不到老師留下的這麼珍貴的墨寶。我只有接受他的安慰，相信是個美麗的錯誤。

這次池上穀倉藝術館與冊頁等一道展出的尺幅〈鷓鴣天〉詞四首，是臺老師抄錄民國文人詩詞少見的有落款跋語的一件，只不過作者誤寫為黃墨谷，經臺老師書藝研究者盧廷清先生查證，應為著名女詞人沈祖棻作品。

Photo Credit: 有鹿文化提供 圖為行草_黃墨谷詞〈鷓鴣天〉_水墨紙本_34×57.3cm（畫心）_許悔之藏_注：此詞作者應為沈祖棻（1909-1977）

一九八九年毫無疑問是個災年。六四天安門事件，臺老師要被掃地出門，搬離他住了四十多年的臺大宿舍，他一輩子住最久的台北溫州街十八巷六號的家。然後是診斷得了食道癌。看他為房子事煩惱，聽他說他食不下嚥，落寞的神情，一向讓人感覺八風吹不動的老師，真的老了。

聽老師告訴我他食不下嚥的那天，我記起不久前他送我的一條橫幅，是辛稼軒那首京口北固亭懷古的〈永遇樂〉：「千古江山，英雄無覓，孫仲謀處……」，結句「廉頗老矣，尚能飯否」之後，老師的落款寫的是：「丁卯新秋酷熱，靜農書龍坡丈室，年八十六，廉頗能飯，尚未老也。」那個丁卯年，是一九八七年，老師還未生病，而千古江山英雄人物依舊是他的人生對照組的時候。

這幅字，施叔青看了喜歡，跟我要去，裱好裝框，掛在她書房。我跟她要回來，但直到前年捐給臺大，始終沒勇氣懸掛。

老師住院的最後那段日子，有次去看他，神智衰疲，說話已經很費力的老師說，他要讀魯迅，要我拿一本我不能完全聽清楚的魯迅生平的什麼書給他。我找遍臺大附近賣地下出版書的書攤和自己的藏書，就是找不到他想讀的那樣一本書。

直到他去世後，我在他兒子臺益堅先生的紀念文章才知道，那應該是一九八六年他的子女帶他到美國旅遊，在舊金山書店買到的馬蹄疾著《魯迅和他的同時代的人》。那本書，老師在《龍坡雜文》序隱約提到：「前年旅途中看見一書涉及往事，為之大驚，恍然如夢中事歷歷在目。」又說，如果聽朋友們勸告把它寫下來，「這好像一張塵封的敗琴，偶被撥動發出聲來，可是這聲音喑啞是不足聽的。」那麼，他一生懸念，至死方休的就是魯迅與北京未名社那些往事了。

跟老師交往的年輕朋友們常說，老師說話就像《世說新語》，除了《世說新語》般充滿機鋒的清談，對我而言，他那經常缺少上下文讓人對不上話的言語，就像是獨語，是他生命的轉折頓挫，或需要破解的關鍵詞，特別是碰觸到他不願多談的往事的時候。

比如有一次看過他談完話走下他家玄關，他突然說，從小他聽到的都是盧梭、孟德斯鳩。這天外飛來的一句，雖然讓我愣住，但我可以聽懂，可以在心裡對得上話——因為他父親念法政，是西方新觀念的接受者和傳導者。如果不是從小耳濡目染，他不會念小學時與李霽野一道剪辮子，到廟裡砸佛像，或許後來不會寫出《建塔者》裡那些追求自由人權，醉心人類光明未來的烏托邦小說，不會寫出《地之子》裡那些與故鄉泥土及中國生民苦難共同呼吸的作品。

但這樣的機會畢竟少見，較常發生的是他會若有所思地唸出幾個名字，我也據我所知地回答。比如湖畔詩社的憂鬱詩人潘漠華，帶現代主義色調的淺草、沉鐘社成員陳翔鶴和陳煒謨，古典文學研究者孔另境、范文瀾。然而我的回答顯然跟他的心緒有巨大落差，他聽了後也不多說什麼，很快就談別的去了。

直到老師去世，陸續讀到的紀念文章，讓我興起重訪他的文學世界，探尋他的寫作地景，了解他的生命的關鍵詞的願望。

Photo Credit: 有鹿文化提供 《肖像論―臺靜農》，1977，王信攝影

就像盧梭、孟德斯鳩是臺老師的思想啟蒙，瞿秋白自道俄國十月革命帶給他「生命的第二次誕生」，應該也是老師和他的未名社朋友們的共同經驗，而他們的新生命的起點無疑是老北大的紅樓，那座矗立在北京灰撲撲的青磚民居和讓人不能呼吸的琉璃瓦帝王建築之間的紅磚大樓，中國現代文化的發源地。

資料中說，一九二○年代的紅樓有老師提過的世界語學會，有李大釗領導的馬克思學說研究會（會員裡有一個不知所終的基隆人王錚，還有一九三四年參加台灣文藝聯盟的彰化人謝廉清）。紅樓地下室是印刷工廠，北大共產黨地下黨的文宣都由它印行，它的工人有馬克思學說研究會會員。紅樓外沙灘大街有個本來叫蒙瑪區，後來改稱拉丁區的學生街，就在這個複製巴黎河左岸想像的街區裡，人民共和國成立前後的一些重要文化人物都曾在那兒落腳：潘漠華、馮雪峰、胡風、王實味、王凡西……而臺老師他們一九二五年成立的未名社就在紅樓對面的一間小租屋裡。

《建塔者》中有篇描寫一對逃避北洋政府鷹犬獵捕的革命青年的小說，標題叫〈昨夜〉，裡頭有一句法文對白：「Je marche tout seul dans la nuit!」我在暗夜獨行！當年讀到這兒不禁大笑，沒想到老師居然曾這麼文藝青年，這麼浪漫過。這篇以第一人稱敘述的小說，以及具有象徵意義的法文對白，不難看出是一九二○年代北大紅樓外拉丁區的浪漫的左翼青年的寫照，也是臺老師個人傳記的一部分，因為小說中的逃亡者「秋」，正是一九三二年老師二次入獄的「新式炸彈」事件的關係人，時常出入未名社的共產黨員王冶秋。

根據研究資料，促使一九二○年代那些自覺在暗夜獨行的北大拉丁區知識青年，從根本上改變他們的思想軌跡和生命形態，或如瞿秋白所說獲得「生命的第二次誕生」的關鍵事件之一是一九二六年的三一八慘案。在這個被魯迅稱為「民國以來最黑暗的一天」裡，為抗議日本聯合英美等八國公使下最後通牒，無理要求北洋政府撤除天津大沽口軍事設施，北京群眾和學生發起大規模示威遊行，北洋政府執政段祺瑞下令射殺示威群眾，造成四十餘人死亡，兩百多人受傷。示威活動領導人李大釗在接續下來的大逮捕中，於次年四月被捕，受絞刑殺害，同時被殺的有二十人。因為親歷大屠殺，因為激於義憤，一九二七年北大地下黨黨員人數明顯增多，臺老師就在這行列中。

經歷過三一八慘案，北大拉丁區的革命青年在緊接下來的一九三○年中共中央八一抗日救國宣言，一九三一年九一八事變，一九三二年淞滬戰爭，以及每一年五一勞動節的示威或紀念活動，可說無役不與。他們的抗爭方式之一是「飛行集會」，也就是以最短的時間在街頭演講、發傳單，講完就跑。看來現在的快閃行動，古已有之，不自今始。

不過差別在於，抗爭之後，有的閃進了官府，有的是閃不過官府的緝捕，僥倖逃過，新的苦難經常等在後頭。比如前面提到的曾駐足紅樓外拉丁區的王實味，他的妻子劉瑩常被分派飛行集會任務，他自己則是延安時代被拿來為文藝整風祭旗的「野百合花」事件的主角。胡風，人民共和國成立後最大規模的文藝迫害運動的罪魁禍首。王凡西，與陳獨秀推動中國共產黨左派反對派工作，畢生奉行托洛茨基第四國際理念，流亡港澳，最終客死英國。

至於老師生前常若有所思地提到的潘漠華，這個與馮雪峰等人共組湖畔詩社的抒情詩人，曾翻譯震驚舊俄文壇並被查禁的無政府個人主義小說《沙寧》。一九二六年自北大外文系輟學，全力投入共產黨地下組織工作，參與和策劃抗日示威及北京地下黨公葬李大釗等重大政治活動，多次被捕後於一九三四年十二月病死獄中。在這之前的一九三○年末，他與臺老師負責組織中國左翼作家聯盟北方分盟，也就是一般所知的「北方左聯」。

從一九二八到一九三四年，是臺老師在改名為北平的老北京城裡生活最不平靜也是最後的幾年。在這段波濤洶湧的時間裡，除了組織北方左聯，他一改前此被魯迅讚賞為「把鄉間的死生，泥土的氣息移到紙上」的寫作取向，連續發表以地下黨革命青年為主題的小說，為那些被他稱為「先知」的暗夜獨行者和自己留下肖像，成為白色恐怖的文學見證。

一九三二年十一月，魯迅由上海到北平，就文藝問題發表有名的北平五講和二次密會，臺老師是重要的參與者，其中第二次與北方左聯的密會就在他家舉行。會議後不到一個月，老師被捕，直接原因是保釋地下黨員孔另境。一九三四年第三次被捕，同案被捕，一齊押解到南京服刑的有范文瀾。

讀中文系的都知道老師談話中若有所思地提到的孔另境和范文瀾，前者研究古典小說，後者是《文心雕龍》專家，但跟當年的我或許同樣不知道的是，孔另境一九三二年在天津被捕下獄前，擔任的工作是中共地下黨與國外聯絡的通訊員。

范文瀾，一九三四年與老師被捕時兩人同在北平女子師範學院教書，一起工作。在這之前，一九三○年他曾被查抄住宅，搜出北京地下黨刊物《紅旗》。七七事變後創辦抗日講習班，編寫抗日三字經。一九四○年到延安。想來他編寫的抗日三字經，從內容到形式，與日據時代台共地下黨人為台灣勞苦大眾編寫的「三字集」，應該有共通性，因為他們思想同源。

為了紀念臺靜農老師逝世三十周年，由林懷民、蔣勳發起，在池上穀倉藝術館舉辦他的書畫展。在展出前後的這段日子，我止不住反覆零亂地想起做他學生時一些零亂的然而忘卻不了的記憶，想起已然化成記憶的所在的他的台北溫州街舊居。我有幸親近臺老師的書畫天地，也因受他啟發涉足他曾親歷其中的中國現代左翼文學領域，那個如他所說像暴風雨中的海燕一般的時代先驅的精神居所。然而我能記下的只是這些零亂的往事，他的生命的蹤跡。

精於書道的人常以「字外有字」論斷書家的懷抱和境界。不接受訪談，不寫回憶錄，只在記述故交的雜文裡偶然透露自己的過往的臺老師，在我心中，始終是個古典而又現代的傳奇。在他常被論定為「鬱結」的書藝精神之間，我總是不期然地會感受到，他那站在中國現代史的前沿，有著〈國際歌〉，有著〈馬賽曲〉，有著人間大愛的年輕鷹揚的生命形象。

書籍介紹

本文摘錄自《萬寂殘紅一笑中：臺靜農與他的時代（附贈「蔣勳十講／我們敬愛的臺靜農老師」影音導覽DVD）》，有鹿文化出版

作者：蔣勳

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

一方小紙、幾點墨痕

如淚如血，字外有字，書盡生命情操

點捺頓挫間的生命美學

臺靜農先生逝世30周年、120歲冥誕，蔣勳追憶之作

二十世紀最重要的人文精神，可以使人心中長嘆

隨書附贈「蔣勳十講／我們敬愛的臺靜農老師」影音導覽DVD

在墨的斑爛與筆的虬結之中

生命在倔強傲岸裡迸放華彩

臺靜農（1902-1990）的一生，幾乎等同於五四一代的文人縮影。他關懷社會家國，寫詩、寫散文、寫小說；他對美的追尋，轉化為印刻與墨筆；他執掌臺大中文系二十餘年，當年的敬重他的後輩，如今都是受人敬重的老師。

「有沒有在夢裡作詩？」臺靜農先生曾經這麼問，這是蔣勳幾十年來記憶最深刻的問題之一。一九八○年代，蔣勳因為擔任《雄獅美術》雜誌編輯而結識臺靜農先生，彷彿校外弟子，一生影響深遠，而因緣又在臺先生逝世三十周年之際，將其作品集結在池上穀倉藝術館，以「我們敬愛的臺靜農老師」為名展出。

三十年悠悠過去，臺靜農先生的創作與精神，並未隨時間湮滅。他在點捺頓挫之間流露出生命情操，字外有字，令人長嘆；他是一位以生命做為修行的人文典範。

一九七六年我從歐洲返台，負責美術雜誌編輯，一天偶然經過裱畫店，看到臺老師一幅字，使我停住，看了很久，好像四十年間一個生命漫長沉默的修行都即刻懂了，熱情還在燃燒，迸散激濺成墨的斑斕，憤怒抑壓在扭曲的線條裡流走，「啊……」——蔣勳

本書特色

收錄2020年與1980年代蔣勳書寫臺靜農先生專文 特別刊載：林文月、施淑、林懷民、陳文茜、許悔之追憶文字 「我們敬愛的臺靜農老師」展品、重要書信、釋文全收錄 收錄攝影家莊靈、王信、張照堂珍貴影像紀錄 隨書附贈「蔣勳十講／我們敬愛的臺靜農老師」作品影音導覽DVD

Photo Credit: 有鹿文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航