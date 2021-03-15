《美股投資學》：如何從ETF投資三大指數＆從產業選擇最佳標的？

文：財女Jenny

從指數投資開始

投資美股一定要認識三大指數，這三大指數具有不同的代表意義，可以綜合評估整體市場的表現。對新手來說，一開始投資的標的也可以從指數成分股中最強的公司開始認起。

大盤指數可以用來判別行情走勢，評估當前市況、版塊強弱與產業趨勢，以下分別說明「道瓊工業指數」（Dow Jones Industrial Average Index，美股代號DJIA）、「標普五百指數」（S&P 500 Index，美股代號SPX）與「那斯達克指數」這三大指數的差異與特色。

道瓊工業指數

道瓊工業指數是追蹤美國紐約證券交易所（New York Stock Exchange, NYSE）和那斯達克交易所（NASDAQ）最受市場關注的三十家上市大型藍籌股，也代表美國整體經濟的發展。藍籌股是指擁有可追溯的營運紀錄、是市場上公認最具品牌優勢及財務狀況相當良好的公司，所以道瓊工業指數的成分股通常是一般投資人耳熟能詳的大型企業，包括迪士尼（Walt Disney Company ，美股代號DIS）、微軟（Microsoft，美股代號MSFT）、蘋果公司與Visa（美股代號V）等公司。

二○二○年道瓊工業指數調整成分股時，加入了雲端產業龍頭「Salesforce」公司（美股代號CRM），曾經紅極一時的能源產業龍頭「艾克森美孚石油」（Exxon Mobil，美股代號XOM）同時被剔除，表示雲端產業在美股中已成為主導經濟的支柱之一，而能源產業則受到嚴峻挑戰。

標普五百指數

雖然道瓊工業指數可被用於衡量美國整體經濟的變化，但成分股只有三十檔，觀察上難免與實際的整體股市狀況出現偏差，沒辦法反應整體市場的狀況。而標普五百指數是由美國五百家最大的上市公司組成，除了市值、流動性之外，還必須符合在外流通股數的限制，以及營運表現連續四個季度都獲利的條件，才足以被納入標普五百指數，代表美國最強的五百家企業。二○二○年底，電動車龍頭特斯拉達成連續五季獲利，市值突破六千億美元，也確定被納入到標普五百指數。

投資人應該觀察標普五百指數的變化，因為該指數約占了美國股票市場八○％的市值，是用來衡量美國大型股最好的指標，可以更真實地呈現美股市場的價值變動。標普五百指數採用「市值加權法」（market value weighted）來計算每家公司在指數中所占的權重，市值愈大，在標普五百指數中的重要性就愈高。

那斯達克指數

那斯達克指數涵蓋在那斯達克交易所上市的兩千五百多家企業，包含了在美國上市的國外企業存託憑證（ADR）、普通股、房地產投資信託等標的，其中將近五○％的成分股都是科技股，所以被視為呈現科技股表現的代表指標。該指數採用「市值加權法」來計算每家公司在指數中所占的權重，市值愈大，在指數中的重要性就愈高。

不過更多投資人關注的是那斯達克一百指數，該指數涵蓋那斯達克交易所上市、剔除金融股後市值前一百大的公司，更集中於科技巨頭的表現，光市值前五大的公司就占了整個指數四○％的權重。

那斯達克指數與標普五百指數都是採用「市值加權法」來分配每家公司在指數中的權重，市值愈大的公司所占的權重愈大。美股中市值最大的蘋果公司在那斯達克一百指數中占比為十二．三％，在標普五百指數中占比則為六．七％。

而道瓊工業指數與前兩者不同，採用「價格加權法」來分配每家公司的指數中的權重。公司股價愈高，所占的權重就愈大，對指數的影響也愈大。目前指數中價格最高的「聯合健康保險公司」（UnitedHealth Group，美股代號UNH）股價為三五一美元，占指數的權重為七．五％。

從ETF投資三大指數

無論是專注於指數化投資、希望跟著大盤成長且穩定獲利的被動投資人，或是在茫茫股海中挑選最佳標的、希望獲取超額報酬的主動投資人，都應該先了解大盤，從指數投資開始，將它納入投資組合之中。

而上述三大指數中，以標普五百指數最能代表美國整體股市的變化。原因在於，與道瓊工業指數相比，標普五百指數的成分股更多，涵蓋的範圍更廣、更分散，因此更具代表性。而與那斯達克指數相比，那斯達克指數以科技股為主，指數的波動幅度也更大。在行情多頭下，三大指數的趨勢同步上漲，代表整體市場呈現強勢的狀態，當其中一個指數的上漲趨勢反轉，投資人也應該密切關注其他兩個指數是否有轉弱趨勢，以評估未來的市場方向。

那麼，該如何投資三大指數呢？投資人可以買進追蹤指數的ETF（參表8），例如「SPDR 道瓊工業平均指數ETF」（美股代號DIA）追蹤道瓊工業指數，最近十年的年複合報酬率為十二．三二％，不過雖說道瓊工業指數是三大指數之一，具有一定的重要性，但將資金投入道瓊成分股，集中在三十家公司較無法提供分散風險的作用。

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在追蹤標普五百指數的ETF中，除了規模最大的「SPDR 標普五百指數ETF」（美股代號SPY）以外，還有先鋒基金公司（Vanguard）推出的「Vanguard 標普五百指數ETF」（美股代號VOO）以及安碩（iShares）的「iShares 核心標普五百指數ETF」（美股代號IVV），投資人可以選擇其中費用率最低的一檔投資，節省交易成本。

此外，還有「Invesco 那斯達克一百指數ETF」（美股代號QQQ）則是追蹤那斯達克一百指數，買入在那斯達克上市前一百大的公司。雖然這檔ETF的費用率最高，但在目前美股市場上仍是科技股獨霸的情況下，報酬率也是最優異的。在趨勢發展的過程中，我認為QQQ是相當值得配置的標的之一。

除了上述五檔ETF，還可以考慮另外兩檔以全世界股票市場與全美國市場為投資組合的ETF（參表9）。

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ETF是適合長期持有、賺取長期穩定收益的資產。選擇大盤ETF作為投資組合的基底，可以避免在盤勢波動劇烈時，投資人的心理受到影響而賣出股票，卻錯過了後續的反彈行情。當然，也可以將其他主題型、趨勢型與主動型ETF，與個別公司的股票進行資金配置，隨著市場的變化波段操作獲利，幫自己在大盤平均報酬外增添額外收益。

從產業選擇最佳標的

對於不熟悉美股個股的投資人，除了大盤ETF以外，還能藉美股的產業分類來做進一步的資金配置。在景氣循環週期中，每一個階段市場中的領導類股也會不同，當市場熱絡時，投資人應該觀察目前盤面上的領導類股，並找出該類股中最強勢公司的最大勝率，資金動能推升股價上漲，顯示出強者恆強的現象。而當經濟開始有衰退疑慮、市場中不確定性升高時，資金通常會流向穩健且具固定收益特性的類股，投資人若觀察到該類股有增強趨勢，便可以提高警覺，進行部位的調控來因應未來可能發生的變化。

美股中的產業依據「全球行業分類系統」（Global Industry Classification Standard, GICS）來進行分類。全球行業分類系統是由標準普爾與摩根史丹坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International, MSCI）於一九九九年八月共同開發的行業分類系統，涵蓋全球股市九五％的公司，將上市公司分類至十一個主要的經濟部門，並將這些部門向下細分至不同的次產業別，共有四級分類，是研究員與投資者重要的參考依據。

二○一八年，由於行業的創新與發展，指數委員會將「臉書」（Facebook，美股代號FB）、「字母控股公司」（Alphabet，美股代號GOOGL）、「推特」（Twitter，美股代號TWTR）以及遊戲類股公司「藝電」（Electronic Arts，美股代號EA）、「動視暴雪」（Activision Blizzard，美股代號ATVI）等企業，從資訊科技類股移到由電信類股更名的通訊服務。所以，目前的十一大產業分類依序如下：

一、原物料（Materials）：化學製品、金屬採礦、紙產品和林產品。

二、非必需消費品（Consumer Discretionary）：汽車、服裝、零售和休閒消費。

三、必需消費品（Consumer Staples）：日用品、食品和藥品零售。

四、能源（Energy）：能源設備與服務、石油和天然氣開採。

五、金融（Finance）：銀行、金融服務和保險。

六、醫療保健（Medical & Health）：醫療保健服務、醫療產品、藥品和生物技術。

七、工業（Industry）：資本財、運輸、基礎設施、航空和國防。

八、資訊科技（Information Technology）：軟體服務、硬體技術和設備、半導體。

九、通訊服務（Communication Services）：電信服務和媒體娛樂。

十、公用事業（Utilities）：電力、天然氣、水利事業。

十一、房地產（Real Estate）：房地產開發、管理及相關信託。

想要投資上述產業，同樣可以買進相關的ETF，參表10。

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我們可以藉由了解各行業的特性，擬定並執行自己的投資策略。例如面對景氣的擴張期，成長性最大的金融與科技類股似乎是最好的選擇；進入趨緩期，可以配置受景氣影響較小的必須消費類股與健康照護類股；當景氣落入衰退，防禦型的必需消費類股與公用事業類股最受到市場青睞；等待景氣谷底翻揚、重新進入復甦期時，再將資金投入到非必需消費類股與房地產類股，跟著經濟的復甦一起成長。

美股中能夠選擇的ETF相當多，除了被動追蹤特定指數、依照指數成分股來調整投資組合配置，並追求與指數一致的報酬外，也有以主動選股、目標為打敗指數報酬的主動型基金，前文提到的方舟投資就是一例。

方舟投資目前主要的五個旗艦基金如表11，規模最大的「新興主動型ETF」（美股代號ARKK）主要以投資破壞性創新科技為主，產品或服務可能會改變世界工作方式的公司，涵蓋基因科技、能源、網際網路與金融科技等產業，而其他規模較小的ETF則是再把重要的主題獨立出來。

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比較方舟投資與一般被動型ETF的主要差異，這五支旗艦型基金的持股都相當集中，平均持股數低於五十家公司，且管理費用○．七五％也偏高，但這些基金公司具有專業的投資團隊和經理人，擁有比一般投資人更多的資源，所以也適合想要投資成長股、卻沒時間研究的投資人，作為資產配置的一部分。

相關書摘 ►《美股投資學》：如何做好資產配置，循序漸進打造個人化投資組合？

書籍介紹

本文摘錄自《美股投資學：跟著JC錢進美股，打造高速成長、穩健收息的投資組合，擁抱世界財富》，遠流出版

作者：財女Jenny

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰