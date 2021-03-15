《美股投資學》：如何做好資產配置，循序漸進打造個人化投資組合？

文：財女Jenny

【打造最適合的投資組合】

在了解美股中的趨勢產業以及各類公司的分析方式後，回到本書一開始提到的問題：該如何將這些資產進行篩選與配置，打造一個穩健成長的投資組合？接下來就從最基本的資產配置開始，幫助你循序漸進地打造個人化的投資組合。

了解自己，才能做好資產配置

什麼是資產配置？就是將資金配置到多元資產類別，彼此之間的走勢呈現相反情況，具有負相關性，然後藉由不同標的的組合達到降低整體投資風險的目的。在這個過程中包含三個重要元素，分別是「時間」、「分散配置」與「風險承受能力」，投資人選擇投資標的時，也應該盡可能降低交易成本，並定期將投資組合調整回一開始設定的比例，這個過程稱為「再平衡」。

投資標的中可選擇的主要資產包括現金、股票、債券與不動產，如果投資組合過度集中在某個特定資產，當資產價格大幅波動時就會影響投資人的情緒，結果提早離開市場而錯失應得的利潤，這是多數投資人長期投資時最常面臨的重大阻礙。由於我們無法預測短期內會繼續上漲或下跌，因此要以獲取穩健合理的報酬為目標，規畫一個長期的投資計畫，時間才會變成你的朋友！

在開始資產配置之前，先問自己下面幾個問題：

一、你有多少時間可以花在投資研究上？

首先問自己有多少時間可以理解一個產業，深入去研究公司，來規畫你的投資組合。一般投資人由於有本業收入，投資是增加額外財富的工具，如果希望在擁有工作的同時，透過儲蓄與投資來累積更多的退休金，讓老年的生活品質更好，可以選擇ETF作為主要配置。但是選擇做一位主動投資人，則一定需要有更多時間來投入，了解景氣的循環、盤勢的變化及個別公司的營運動向，才能做出最好的判斷。

二、你能夠承受的損失有多大？

風險承受度決定了我們的投資風格，以及應該配置在哪一種類型的資產上。積極型投資人會將更多資產配置在風險較高的資產，以獲取更高的報酬；保守型投資人則會將風險降低，提高波動較小的資產比重，追求持續且穩定的收益。

此外，進行資產配置是為了讓投資人在長期下獲得滿意的報酬，但短期內仍有可能碰到虧損狀態，因此投入到市場的資金必須是短期內不會動用到的，如此才有辦法長期持有，避免突發狀況導致被迫停損出場，無法達到累積資產的目標。

三、你的長期目標是什麼？

年齡決定了我們的投資期限。人一生中的每個階段都會有不同的優先選擇，投資目標也會跟著改變。試想一位正值壯年的投資人和一位屆臨退休的投資人，他們的投資組合怎麼會一樣呢？年輕人趁著還有高生產力的優勢，可以賺取更多的勞動收入，同時試著提高自己的投資風險承受度，打造更積極的投資組合；而年紀漸長的人重視穩定增值，將重心轉往現金流的組合。

資產配置並不是一個固定公式，而是依照每個人不同的情況，包括年齡、資金規模與風險承受度等因素，綜合評估之後找到最適合自己的比例。因此進行投資之前，應該先了解自己的投資風格、目標報酬率與風險承受度，才有辦法打造出最適合的投資組合。

股債配置比例

最基本的資產配置，就是將資金分成「股票」與「債券」兩個部分。股票是風險性較高的資產，因此能獲得的報酬自然比固定收益型的債券商品更高。但債券的「固定收益」特性，使得它面對風險加大時具有保護作用，例如發生金融海嘯、疾病傳布、恐怖攻擊等無法預期的事件時，債券的價格會因為資金湧入而升高。

有趣的是，當市場一片樂觀時，沒人會想到風險，更不會被債券的低報酬率所吸引，而放棄令人垂涎的高風險、高報酬資產。既然風險無法預期與避免，我們在風平浪靜時就應該先做準備，時時保有風險意識，並實踐在自己的投資決策裡。

投資台股時，由於台灣的避險工具較不盛行，選擇性也較少，所以往往無法達到最有效的資產配置。但美股中可以藉由債券ETF的配置來避險，包括政府公債ETF與綜合債券ETF。有些投資人會配置高收益債券（俗稱「垃圾債」），不過高收益債券的性質其實更像股票，而且有高度的違約風險，不適合作為固定收益與避險資產。

既然基本的資產配置有「股票」與「債券」兩部分，那麼我們應該如何分配比例呢？根據不同類型的投資人，以下有三種股債配置（參圖46）：

Photo Credit: 遠流出版

一、保守型投資人：股票二○％，債券八○％。保守型投資人通常將投資組合中很大一部分的占比配置在債券資產上，以保護本金，獲取穩定的現金流為目標。

二、穩健型投資人：股票五○％，債券五○％。由於穩健型投資人希望資產能夠穩定增長，因而願意承擔適度的風險，以保護通貨膨脹帶來的影響，他們會以尋找優質且能支付股息的證券資產為主要目標。

三、積極型投資人：股票八○％，債券二○％。積極型投資人允許資產價值有劇烈的波動，他們以資產能快速增值為目標，挑選具有爆發性成長潛力的股票，藉此獲取比市場平均值更高的超額報酬。

由於本書以主動選股為主，接下來就以積極型投資人為例（即希望長期以高效率的方式獲取報酬、累積資產，更快達到財務目標），結合前面介紹過的內容，建構一個積極成長的投資組合。

股債配置

如前面所述，積極型投資人的股票配置占八○％，債券占二○％，因此在這八○％的比例中，建議大盤ETF至少配置四○％以上，而剩餘四○％可依投資人對市況的研究、產業的觀察與個股的分析，配置在看好的標的上（參圖47）。

Photo Credit: 遠流出版

至於我自己則以主動選股為主，投資組合中有四○％為大盤ETF，包括「SPDR 標普五百指數ETF」（美股代號SPY）與「Invesco那斯達克一百指數ETF」（美股代號QQQ），另外四○％則配置在趨勢產業的ETF、穩健成長股、房地產類（REITs）與高速成長股。

趨勢產業ETF包括當前高速發展中的金融科技、電子商務與電動車概念，在美股中有相當多標的可選擇，而穩健成長股則以公司營運穩定、財務體質良好的股息成長股或 REITs 為主，最後再搭配股價波動大的高速成長股或技術型態面有突破的公司，作為短期收益來源。

我的目標是打造一個長期正向循環的投資組合（參圖48）。

Photo Credit: 遠流出版

在這個組合中，我將具有現金流入帳的資產再投資，並將短期操作的獲利再投入到這些穩健增長的標的上，讓資產可以更快速累積。累積資產的方式有以下兩種，讀者可參考並進行操作：

一、定期定額：即固定將收入的一定比例，以定期定額的方式投入到市場，進行股債配置，追求長期穩健的增長。根據過去歷史的紀錄，自一九二六年以來，股票八○％加債券二○％的積極型投資組合每年可創造九．四％的平均報酬率，優於保守型和穩健型的投資組合，原因就在於政府政策與持續的生產力創新，推升資產價格上升，股市持續走高，長期的表現優於債市。這也是為什麼現今的投資人一定要投資的理由，因為長期投資能讓我們在上市公司賺取的利潤中分一杯羹。

二、正向投資組合循環：除了定期定額，還可以將固定收益證券、有支付股息的標的再進行投資，包括股息成長股與REITs，使用券商提供的股息再投資計畫（Dividend Reinvestment Program, DRIP），將配發的股息自動再買入公司的股票。目前有許多美股券商提供了股息再投資計畫是不收手續費，更可以節省成本，長時間累積複利效果。除此之外，成長股的波段操作在獲利了結後也要再投入到市場中，讓這些獲利帶來更高的價值。我通常會把短期的獲利分為兩部分，其中一部分等待其他好機會便積極出手，另一部分則投入到大盤指數，為這些資金尋求長期的坡道，持續地滾雪球，讓雪球愈滾愈大。

如同巴菲特所說：「人生就像滾雪球，你只要找到溼的雪和很長的坡道，雪球就會愈滾愈大。」人生的每一件事都是經驗的累積，而投資也是經驗的累積，幫助我們在過程中愈來愈順，愈快達到自己想要的目標。

相關書摘 ►《美股投資學》：如何從ETF投資三大指數＆從產業選擇最佳標的？

書籍介紹

本文摘錄自《美股投資學：跟著JC錢進美股，打造高速成長、穩健收息的投資組合，擁抱世界財富》，遠流出版

作者：財女Jenny

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰