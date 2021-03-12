從晶片大戰到太空計畫，背後大多指向美中的「稀土戰爭」

中國工信部部長在今年3月，表示稀土中國只賣出「土」的價格，卻沒賣出「稀」的價格。此話一出，除了幾隻稀土概念股應聲大漲之外，言下之意，就是稀土戰爭的硝煙味，又開始浮出檯面。

而稀土之所以重要，是因為當代的技術發展，總少不了稀土這個角色。

稀土，是17種稀有金屬的統稱，在各種當代的高科技產業，舉凡消費性電子產品，電動車，再生能源發電，到化工，機械，紡織，國防工業，核心零組件等，都脫離不了稀土的使用。

根據美國地質調查局（USGS）的數據，中國稀土礦儲量佔全球約38%到40%左右，卻負擔著全世界超過80%的供應量，也是唯一擁有稀土完整產業鍊的國家，所謂完整產業鍊，就是從原礦開採，到分離冶煉，進而加工，和製成工業成品，都可以在中國找到專業的生產聚落。也因此，中國不僅是稀土出口第一個國家，也從其他國家進口稀土，製成半成品或成品後，再出口到其他國家。

例如緬甸，本身不只有稀土礦藏，也如同中國，有廉價的勞動力和較不嚴謹的環保規範。因此在過去，很大部分的稀土都會出口到中國進行加工。很多人會分析中國曾在2018年禁止進口緬甸稀土（但在2019年又逐步恢復），來說明對價格的影響。但事實上，緬甸的出口量並不足以撼動市場價格，會有禁運的事件，有部分原因是中國政府要打擊非法盜採而採取的措施。

什麼意思？因為開採稀土是伴隨極高污然，需有政府特許，持有牌照才能執業並外銷。近年因為稀土價格攀升，不少業者會非法盜採，然後先偷運到緬甸，再從緬甸「進口」回到中國，進行二次加工，然後出口，如此規避掉審查。查不盡抓不完的情況下，中國政府乾脆禁運緬甸稀土，試圖杜絕掉這些盜採的非法人士。

需要廉價勞力又高污染的稀土，中國願意用環境代價交換

我們從1950-2000全球的稀土供應數據可以觀察到，中國大約是在1980年代中到1990左右，稀土供應才取代美國，成為世界第一。

這並非表示美國與其他地區的稀土資源枯竭，而是基於開採過程中嚴重的環境污染，加上適逢改革開放的中國，廉價的勞動力和極度寬鬆的環評標準，相當具有經濟效益，而西方國家與日本等，在全球化分工之下，也順理成章地把工廠遷到中國境內，於是中國的稀土產量因此大幅增加。

可能很難想像，開採稀土的污染到底有多嚴重，這麼說吧，稀土之所以「稀」，是因為在原礦中的含量極低，而為了要把它分離並提煉出來，需要用到大量的水和化學原料，以中國最大的稀土礦區：內蒙古白雲鄂博為例，當地的土壤重金屬污染極為嚴重，從衛星圖上來看，幾乎一片死黑，方圓百里之內，根本不適合動植物的生存。

Photo Credit: NASA NASA於2006年拍攝的白雲鄂博礦場

中國既然付出了沈重的環境代價，總要好好利用一下這個國際戰略稀有物資。而有了高度的市佔率，最能操作的莫過於價格戰。無論是價格下跌或是上漲，背後其實都不乏有深思熟慮的佈局。舉例來說，2011年其實就已經發生過一次稀土戰，當時的稀土價格上漲，加上中國採取出口配額限制的做法，引起美國和墨西哥向WTO提出訴訟，案件拖了兩年多雖獲勝訴，但許多歐美的中小企業早已扛不住，紛紛先倒閉了一波。

這就是先用低價養成依賴，突然的限制出口，使價格陡升，先幹掉那些無法承受斷貨的國外小廠，再放出政府手中的庫存，讓價格暴跌，進一步打擊那些對價格波動抵抗力較弱的供應商。有那麼點當年阿拉伯國家，操控石油價格打擊美國頁岩油業的策略。

到了近幾年，除了在價格上搞動作之外，中國政府也不斷提高對稀土出口的管制和關稅，同時卻並未限制稀土製成品的出口，甚至在某些領域，還給予政策優惠和補貼。許多國際廠商乾脆直接在中國設廠，進行生產製造，例如特斯拉，因為從第二代的電動車開始，特斯拉採用的是永磁式馬達，裡面含有「釹鐵棚」磁鐵，而「釹」正是稀土金屬之一。

如果稍微看一下釹的出口價格，不難發現它已從今年初的每噸20多萬人民幣，短短兩個月漲到如今的70萬人民幣，而預估不久後還可以攻上100萬大關。在台灣經營磁鐵貿易的廠商苦笑說，現在的報價必須一日一報，給的價格如果下游廠商沒能及時回復同意，那隔天就又是另外的價格。不過，比起2011年那次的稀土戰爭，當時甚至是每4小時報價一次，因為行情波動真的太大，背後，少不了人為（政府）操作的因素。

能這般控制價格，除了中國本就以「黨」領國，對國內擁有無上的話語權之外，這幾年也著手進行了不少企業整併，截至2020年底，已形成幾大稀土集團，分別是：中國中鋁，北方稀土集團，中國五礦，廈門鎢業，南方稀土集團等，同時，也積極佈局海外，例如盛和資源控股，早就從2013年開始，陸續與澳洲，格陵蘭島等地的公司簽署備忘錄，開展共同開採稀土的業務。

甚至有傳言，盛和也有透過多層次複雜的SPV架構，入股了幾大國際稀土公司，進而取得一定的影響力。

和稀土抗衡的，就是晶片

既然中國以稀土作為要脅，企圖掌控高科技產業鏈中，已開發國家極為仰賴且脆弱的一塊，作為反制，那什麼東西是中國最匱乏的資源，卻又非得深深依賴不可得？答案是晶片。於是，以美國為首組成的「半導體同盟」，順理成章成為抗衡中國的重要手段。既然你掌握稀土，我就掌握晶片，甚至是其他尖端領域的原材料，要禁運，就大家來比誰的底氣長，撐得久。

Photo Credit: AP / 達志影像

此外，西方國家也積極組隊，無論是打造排除「中國製造」的稀土供應鏈，或是在各個高科技領域，尋求替代稀土的「配方」，以強力磁鐵為例，釹鐵棚本就是當年日本科學家在實驗室中「意外」配置出來的，在材料科學日新月異的現代，沒道理不能找出其他方式，來達成一樣的效果。

當然，除了務實層面上的攻防，輿論上的心理戰也打得如火如荼，這幾年不難看到媒體動輒報導「xxx又發現了大量的稀土礦藏」，「xxx計畫開採海底稀土」，甚至連前美國總統歐巴馬簽署的太空法案，都能被解讀為美國打算掌握太空資源探勘與開採的獨家權利。為何？因為隕石中就富含稀土金屬，而且純度還超高。

綜觀人類歷史，爭奪稀有資源總是貫穿著不同的時代，左右國家的興衰與地緣政治的彼消我長。在稀土的領域，強權間的爭霸，無論是檯面下或是檯面上，即便未見煙硝，但仍能感覺到火藥味十足。1990年代鄧小平曾說過「中東有石油，中國有稀土」，一語道破該資源在國家戰略層面的重要性，以及如同石油主宰著整個20世紀一樣，稀土勢必成為博弈場上的旗子。

只不過，在全球化極度交錯複雜的情況下，用稀土來打貿易戰是不是個好的策略，抑或是個可傷敵一百卻自損八十的下下策，倒也還不一定。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航