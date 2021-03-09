鄭宗龍經典舞作《十三聲》在台重新巡演，雲門舞集落實「蒲公英計畫」扎根台灣偏鄉學校

因應全球「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的肆虐，2021是雲門舞集在家鄉台灣調整生息的一年。雲門舞集在今（9）日媒體餐敘上，公布2021年將會在台灣重新巡演經典作品《十三聲》，並且攜手文化部與贊助企業積極落實「蒲公英」計畫，走入偏鄉學校傳遞舞蹈能量，向下扎根，蓄積舞蹈能量。

2020年初，由藝術總監鄭宗龍領軍的雲門舞集，以鄭宗龍編舞、音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、影像設計王奕盛等人共同打造的《十三聲》，巡迴法國巴黎、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩等11座城市，完成63天、27場的歐洲巡演。而後武漢肺炎在全球爆發，各大產業幾乎都被重創，藝文產業更是首當其衝，而國與國之間也關閉了實體交流渠道，雲門舞集原訂在法國、中國、美國共38場的巡演也被迫重新安排，延宕至2022年及2023年。

Photo Credit: 劉振祥攝影，雲門舞集提供 《十三聲》

於是雲門舞集預備深入台灣各鄉鎮，經營在地，今年《十三聲》在台灣的重新巡演，將在4月起於雲門的根——「淡水雲門劇場」開跑，而後陸續於5、6月在桃園、彰化員林、嘉義、台南、花蓮、屏東7個城市共計22場演出，刻意避開台北、台中、高雄等三個表演重鎮，因此在行銷宣傳上，對雲門舞集來說也是不小的挑戰。鄭宗龍最後說：「創作《十三聲》是想給民間風景一個舞台，用此刻的眼睛，串起我們的過去、現在和未來。」

鄭宗龍成長於萬華街頭，從小耳濡目染庶民生活，從廟街、夜市等文化的視覺色彩、聽覺聲響等成為創作的養分靈感，進而啟發他在雲門2編舞《十三聲》，鄭宗龍稱《十三聲》是自己的童年往事。

*上面Podcast鄭宗龍接受採訪時還是雲門2的藝術總監

《十三聲》在2016年首演之後，獲得法國媒體以「流暢的身體，永恆的傳奇」為題，高度稱讚舞蹈連結了台灣文化與記憶，而創刊超過1世紀的英國倫敦《金融時報》，也以〈台灣夢〉（Taiwanese dreams）為標題，報導《十三聲》在巴黎演出的熱烈迴響。《十三聲》結合了多變的聲音與豐富的意象，成為鄭宗龍的代表作。而後的《毛月亮》以及正式從林懷民手中接棒雲門的首部作品《定光》皆獲得高度評價。

去年底由羅德里奇出版社（Routledge&CRC Press）出版的專書《五十位當代編舞家》第三版，鄭宗龍從百位活躍於全球的當代編舞家中脫穎而出，進入前50大代表編舞家，也是此書唯一一位來自台灣的編舞家。

當被問到為何是挑選《十三聲》在台灣重新巡演，鄭宗龍表示：「舞團在歐洲巡演了很多場，其中的過程我一直在調整、修改《十三聲》的編舞，身為創作者總是覺得作品可以更好，據舞者所說已經更改了7個版本，跟2016年的時期已經是完全不同的作品，而在歐洲巡迴後想放手了，經過時間的整理後，這個作品的樣貌是什麼？想重新呈現給台灣觀眾。」

Photo Credit: 雲門舞集提供 鄭宗龍

特別的是，因為去年受到疫情影響，雲門舞集也和各大表演團隊一樣，嘗試透過線上平台持續和各國觀眾見面、交流，雲門也串流了駐紐約台北文化中心、芝加哥大劇院及密西根大學音樂協會，在線上播出《十三聲》的首支導賞影片，而這支導賞影片，也將在今年於台灣問世，名為「《十三聲》創作溯源」，邀請林強、何佳興、王奕盛，以《十三聲》的聲音、色彩、身體等面向解構舞碼元素。

「《十三聲》創作溯源」將在4月的雲門劇場於《十三聲》表演後一同播映，未來也將放在雲門官方網站、YouTube和文化部國際影音串流平台「Taiwan+」放映，讓民眾深入了解《十三聲》的創作起源與文化脈絡。

今年雲門舞集在台灣除了巡演《十三聲》之外，也將推廣蒲公英計畫，此計畫以平均學生人數約40名的特極偏遠學校為主要對象，最遠至蘭嶼並深入台東、嘉義等地，預計完成34場的講座與演出，希望能種下台灣中小學的舞蹈種子。蒲公英計畫上週則已經在池上開跑。

Photo Credit: 王弼正攝影，雲門舞集提供 蒲公英計畫

《十三聲》台灣巡演場次

4/11、4/17-18 ，14:30，淡水雲門劇場​

5/8-9，14:30，桃園展演中心展演廳​

5/15-16，14:30，彰化員林演藝廳表演廳​

5/22-23，14:30，嘉義縣表演藝術中心演藝廳​

5/29-30，14:30，臺南文化中心演藝廳​

6/5-6，14:30，花蓮縣文化局演藝廳​

6/12-13，14:30，屏東藝術館（3/12啟售）

《十三聲》巡演相關資訊詳情請點雲門官網查詢。

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核稿編輯：楊士範