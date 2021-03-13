【散文】吳妮民〈除黴之人〉：人生，或許可以總結成一種除黴的過程

文：吳妮民

除黴之人

從日本帶回的淺藕色帆布包，遭冷落了好一陣，靜置木梯上，我們日日來去，也無人理睬；直至某天我途經，一留心，才赫然發現它長黴了——灰白漣漪自布面散開，星星點點、大圈小圈，以一種充滿爆發力的姿態。細細近觀，還能看見那些菌落並非平面，而是立體的，菌絲勃勃挺舉，孢子在空氣中招搖。

所以說，帆布包，簡直就是個讓黴菌歡暢肆恣的培養基。

不，不只布包，連這房間、這屋子，都是無比巨大的培養皿吧。

搬來山腰居所，約莫四年了。此處位於盆地南緣，長時陰雨，雨時也易閃電雷鳴。山頭，則是有名的植茶區，因而不難想像，這裡，該是怎樣的多氤氳、多水氣。潮濕是令人有感的——打開鞋櫃，皮鞋表面往往不知覺間就結了層白霜，倚著牆根的靴子則泛著木質酸腐氣味；浴室門框鑲著黑線，儲藏箱中過了一季的衣服聞來都如悶滯多時，更別提書櫃上的紙頁沒多久便生出淡淡黃斑……。

只不過打算安棲於一間小小的屋子，清理環境，就已經使我奔忙、疲勞。對我來說，所謂的清潔打掃，就是在替黴菌善後。

雖然黴菌的滋長，並不盡是惡事。工作中常開立的抗生素，最早便由青黴菌提煉而成；素來喜愛的臭豆腐，亦是黴的產物。某年去到安徽，當地食物重「腐」味，代表作之一，是發了綠毛的豆腐干——綠毛，自然是黴菌的菌絲了。席間服務生現煎毛豆腐，抹了油的鍋底冒出滋滋聲響，豆腐上的毛在油裡軟順了，和著熱油，飄散出獨特的香氣，那確實是會令我吞嚥口水的味道啊。我轉頭問鄰座的安徽作家，平常你吃嗎？她苦笑：「我不吃的，不敢吃。」

看來，她是個比我更厭惡黴菌的人。

為了抑制幽靈般出沒的黴，我試過幾種除濕產品。起初，我在家中各個格櫃放了乾燥劑，長條式塑膠盒，內有袋裝粒狀結晶，標榜每袋能吸收四百毫升的水分，吸飽水，可添購蕊芯替換。這款平價除濕產品確有它的作用，每當數週過去、查看乾燥袋時，就會發現袋內水位逐漸攀高、搖晃有聲。哪來的那麼多水呢？我不禁要懷疑，櫃子裡頭是否暗藏了一座海洋，或一朵雨雲？

而區區一種乾燥劑是無法除水務盡的，梅雨季中逛超市，馬上就被售貨阿姨推薦了日本來的衣箱乾燥劑——包裝上寫著「強力湿気とり‧激乾」——好吧，便相信它保證的「激乾」，姑且用之：這是種袋裝化合物，遇水會凝聚成淡藍色膠塊，適合丟進抽屜，據稱能吸水五十五克。但，發霉的長靴該怎麼辦？在同一家超市，我找著了圓筒狀乾燥劑，專為長靴設計，用過還可烈日下曝曬，反覆再生。爾後，為了去臭，我又在網路商店買下一款透明凝凍狀的除黴除臭膏，小圓罐裝，置於鞋櫃中，揮發的氣體能殺菌，兼且分解黴菌產生的異味。

老是覺得，人生，或許可以總結成一種除黴的過程。

安部公房的《沙丘之女》，小說中，一名教師因捕蟲闖入了濱海村落，未料他遭村民設計，身陷沙坑底，與陌生寡婦共同生活。無路可逃的教師目睹寡婦所有清醒時刻皆忙於剷沙、運沙，看似毫無生命意義的舉動，只為了不讓棲身木屋被日日吹拂的風沙掩埋。絕望的他遂向寡婦提出憤怒質疑：「你是為了剷沙而活著嗎？還是為了活著而剷沙？」

你是為了除黴而活著？還是為了活著而除黴？

——去年春天，無聲息，也無預兆地，陰翳菌絲悄悄伸進了我。我染上了一場重感冒。有兩週左右，遲遲未癒的劇咳令人難以入眠，失眠剝奪了我的心神，喉嚨的嘶啞使我無法出聲，卻依然得每天看診，只是在口罩邊沿，夾了支迷你麥克風。當時，尚有一些工作中的黏膩、生活的壓力，種種積累，我開始食不下嚥。好幾個傍晚，一坐上返家的捷運，淚便自動掉了下來。所幸，因淚歪扭的臉被覆在口罩後，就算哭了，在寂寞得喧鬧的車廂中，也不會有人介意。

朋友電話裡安慰我：「感冒是會痊癒的。這一切，會有終點的。」同樣身為醫師的他給了我建議，我照他的指示，漸漸地恢復食慾，漸漸能夠睡，漸漸地，不再哭泣。一、兩個禮拜後，那場摧枯拉朽的傷風終於完全好了，當我從頭拾起過日子的注意力、重又見到某些來診病人時——一個切去左乳的中年婦女、一位克服過鼻咽癌的大叔，以及，長時揹負著各式艱難的眾生，而他們在日常中竟還有餘力笑出聲來——我才發現，被感冒、被僅僅一些人世中的小惡就能擊垮的自己，是多麼脆弱的無用之人。

我明白，真正乾爽的日子是不可能的，全無疼痛的生活，是不可得的。孢子總在空中飄飛著，菌絲的枝節也將持續地往事物表面蔓生。這世界恆常發霉，我能做的，唯有在自己的角落裡，事前預防、與事後用力刷洗。為了活著而除黴，或許是繼續好好活著的必要手段吧。週而復始，我巡視屋子，剪開集水袋、把飽和溶液倒進馬桶，一邊替除濕盒換上新的乾燥劑，彷彿是以徒勞抵抗必然，以薛西弗斯式的苦行輪迴不止——清乾淨，就為了準備容納下一次的敗壞，畢竟，肉眼看不見的地方，一定有什麼，正在無休無眠地發芽著。

書籍介紹

本文摘錄自《小毛病》，有鹿文化出版

作者：吳妮民

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吳妮民最新醫事書寫

從孤獨死到追憶生，從疾病到女性身體……

時間滴滴答答，不讓步也不寬容；

生命只能往前，與萬物微微變幻。

黃信恩vs.吳妮民《聯合報》副刊專欄「文學相對論」經典醫事散文——特別收錄

生而為人，我只能往前，是無法重新來過了。但是，行到此時，我期待自己，以平靜的心迎接日常中不可避免的變化，對應它，容納它——或者，那是最適合的狀態也說不定。——吳妮民

吳妮民以《小毛病》回歸她所廣為人知的醫事書寫，異於《私房藥》中初畢業於醫學院的青澀眼光，習醫、行醫、寫作十餘年的打磨，她探看診間的病老與生死，旁觀肉體的衰壞與不可逆；她反照女性書寫意識，溫柔展開與己身的對話。《小毛病》可說是「時間」之書：吳妮民沿著時間的軌道寫作，時間則碾壓過所有人：女性每月逐漸減少的卵子是時間，病房診間的回診次數是時間……時間能治癒，時間也毀滅，它滴滴答答，不讓步也不寬容；生命只能往前，與萬物微微變幻。

本書依照月亮的盈虧做為編輯骨架：食甚、生光、復圓、初虧、食既。從人生真相與終點說起，孤獨死、老之種種折磨、小病小痛的反覆無常，逐步回溯曾經美好的身體、青春的詠嘆。由前順讀或自後倒讀，都形成生命的迴圈——在各種不能復返的時光與肉身裡，寫作者，或做為人的我們，仍能回頭望去曾經，曾經的閃亮，曾經的豐厚……

Photo Credit: 有鹿文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航