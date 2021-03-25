三毛《心裏的夢田》：當一個人，三次向你道謝的時候，他，已是你的了

文：三毛

改作業，又是一個個孤寂的深夜和長跑。低等的孩子，拉他一把，給他一隻手臂，一定成為中等。中等的孩子，激勵他鼓勵他，可能更進一步，成為優等。優等的孩子，最優等的，老師批改你們的心語時，有幾次，擲筆嘆息，但覺狂喜如海潮在心裏上升——

這份不必止住的狂喜，不只在於青出於藍的快慰，也在每一份進步的作業裏。學期初，交來的作文那麼空洞和鬆散，學期末，顯然的進步就是無言的吶喊，在叫，在為老師叫：「陳老師加油！加油！加油！」

孩子，你們逼死老師了，如果老師不讀書、不冥想、不體驗、不下決心過一個完全擋掉應酬的生活，如何有良知再面對你們給我的成績？

謝謝這一切的激勵，我的學生們，老師再一次低低的彎下了腰，在向你們道謝。

學問，是一張魚網，一個結一個結，結出了捕魚的工具。孩子，不要怪老師在文學課講美術的畫派，不要怪老師在散文課念詩，不要怪老師明明國外住了十六年，卻一直強迫你們先看中國古典小說，也不要怪老師黑板寫滿又不能擦的時候，站在椅子上去寫最上層黑板的空邊，不要怪老師上課帶錄音機放音樂，不要怪老師把披風張開來說十分鐘如何做一件經濟又禦寒的外衣，不要怪老師也穿著白襪子平底鞋和牛仔褲，不要怪老師在你的作業上全是紅字，硬軟兼施；不要不要請不要——

這一切，有一日，你長大了，全有答案。

「老師，妳還是走吧！在這兒，真懂得妳的又有幾個？與其在台灣教化出幾批陶陶然不知有他的工匠，莫如好好的在外域落地生根，尋著幸福，化生一樹林中國枝幹的新品種。 自然不能恨妳的走，不是——」

這一封沒有具名的信，字跡眼熟，必是我孩子中的一個塞到宿舍的門縫中來的。

這封信，沒有要我留下，只因痛惜。

看完信，第一個想的是稱呼；這一代的孩子不太會用您，而常常用你，該不該講一講您字裏的距離之美和含意？一字之差，差了下面那個心字，便不相同了，雖是小節，下學期仍是提一提比較周全。

愛我的孩子，你以為老師這份付出得不回當得的代價？要我走卻又不恨我走，又有多少無言的情意、悵然和瞭解。

寫信給我的孩子，雖然你低估了老師，也低估了同學，這全是出於一片愛師之心才寫的肺腑之言，老師感謝你。孩子，看重你的老師——你是看重了，謝謝——老師不是飛蛾撲火的浪漫烈士，老師骨子裏是個有良知的生意人，講課，自然會問：自己給了學生些什麼？學生又給了老師什麼？

如果只是給，而沒有收，老師便退；如果只是收而沒有給，老師更當退。但是急流勇退之前的持、守、進、執的堅持仍然有待時間的考驗和自我價值的判斷與選擇。

春蠶到死，蠟炬成灰的境界並不算最高，但老師的功力目前正走在這一步上，再提升，只在等待自然的造化，目前不能強求，便順其自然的執著下去吧。

這封信裏提到工匠兩字，我個人，卻恰恰十分欣賞工匠的本分和不知有他的陶陶然。如果同學裏，真能造出幾個做人本本分分的工匠來，也算是授業部分的成績了。

再不然——廬山煙雨浙江潮，不到千般恨不消，及至到來無一物，還可以——起腳再尋浙江潮啊。（註：原詩末句「廬山煙雨」四字，被沈君山先生改為「起腳再尋」。）

教學，是一件有耕耘有收穫又有大快樂的事情。一心要做的農夫，終於找到了自己的一百畝田，手裏拿著不同的一把又一把種子，心裏放出了血，口裏傳出了藏在生命中豐盛、豔美和神秘的信息，種子怎麼捨得不發芽生根再茁壯？

答應我的恩師張其昀先生，只回國執教一年，也看見我們的主任高輝陽先生交付在老師手中那份自由與尊重。這都不夠留住我自私的心，這不夠，如果那塊分給我的田，不肯回報我生的歡喜、顏色和果實，我仍然沒有留下來的理由和愛。

田在發芽了，守田的人，你能不能走？

我聽到了青禾在生長的聲音，那麼快速的拚命長向天空，那生長的響聲，如火，燃燒了午夜夢迴時無法取代的寒冷和孤寂。

我的孩子們，再謝你們一次。當一個人，三次向你道謝的時候，他，已是你的了。

孩子，你們是我的心肝寶貝，我的雙手和雙肩暫時挑著各位，挑到你們長成了樹苗，被移植到另一個環境去生長的時候，我大概才能夠明白一個母親看見兒女遠走高飛時的眼淚和快樂。

要老師一年還是永遠？請回答我，我的學生們，請回答我。做母親的愛，當嬰兒誕生的那一剎，卻已是一生一世，地老天荒。

有話要說

愛我的朋友，你們知不知心，真正知心嗎？知道我，也有一顆心，而不只是浮名三毛嗎？

你們如果知心，當知道我回國來是為了誰？又是為了什麼責任和那一份付出？你以為我回來，是為了錦上添花還加織花邊嗎？

人生一世，也不過是一個又一個二十四小時的疊積，在這樣寶貴的光陰裏，我必須明白自己的選擇，是為和朋友相聚的累與歡喜，還是為自己的學生？我不戴錶，可是我知道已是什麼時刻。

愛我的朋友，你們不知心，你們的電話鈴吵得我母親幾乎精神崩潰，吵得我永遠不敢回家，吵得我以為自己失去了禮貌和不通人情。事實上，是你們——我的朋友，不懂得君子之交淡如水的道理，更沒有在我的付出和使命裏給我過尊嚴、看重和支持。你們只是來搶時間，將我本當交給教育的熱忱、精力和本分，在一次又一次沒有意義的相聚裏，耗失。失禮的是你們，不是我。

這個社會，請求你，給我一份自己選擇的權利，請求你，不要為著自己的一點蠅頭小利而處處麻煩人，不要輕視教育工作者必須的安靜和努力，不要常常座談，但求自己進修。不要因為你們視作當然的生活方式和來往，摧毀了一個真正願意為中國青少年付出心血的靈魂。請求自己，不要在一年滿了的時候，被太多方式不合適於我的關心再度迫出國門，自我放逐。

請求你，不要我為了人情包袱的巨大壓力，常常瀟瀟夜雨，而不敢取捨。不要我變成泥菩薩，自身難保。請支持我，為中國教育，再燃燒一次，請求你，改變對待我的方式，寫信來鼓勵的時候，不要強迫我回信，不要轉託人情來請我吃飯，不要單個的來數說你個人的傷感要求支持，更不能要求我替你去佈置房間。你丟你撿，不是你丟叫我去撿；你管你自己，如同我管理我自己吧！

誰愛國家，是你還是我？

當我，為中國燃燒的時候，你——為什麼來擾亂？你真愛我嗎？你真愛中國的希望嗎？問問自己！

母親不許我發表這篇稿子。母親是個經歷過人世風霜的周全人，她因此有懼怕，本能的要保護她的女兒。

可是，女兒是不悔的人，這份不悔之前，有她的三思而後行，有她一向不為人知的執著、冷靜與看守自己。人，看到的只是三毛的眼淚和笑容，在這份淚笑之間，還有更巨大的東西在心裏醞釀，成熟，壯大。反過來說，萬事都是有益，在這一場又一場永無寧日的應酬和勉強裏，我被迫出了心裏的話，被迫出了不屈服的決心，也更看清楚了，自己的付出，在哪一個方向才是真有意義。

回過來說我的教學和孩子，我知道要說什麼。孩子，我們還年輕，老師和你們永遠一起年輕而謙卑，在這份沒有代溝的共同追求裏，做一個勇士，一個自自然然的勇士。如果你，我的學生，有朝一日，屈服於社會，同流合污，而沒有擔起你個人的責任和認知，那麼，我沒有教好你，而你，也不必再稱我任何一個名字。

©黃陳田心女士、陳聖先生、陳傑先生_經皇冠文化集團授權 三毛

三毛，妳又胡鬧了，妳還不去中南美洲，妳還在中國又中國，妳走不走？

不要急，故事慢慢的總會講，我去了一趟回來都還沒講完，你沒去的怎麼急成那個樣子。

我們先一起在中國工作工作，再去遊玩中南美洲好不好？

妳不是自相矛盾，妳上一段文章裏不是工作時遊戲、遊戲時工作嗎？自己講的話，怎麼又反悔了？三毛——

我沒有矛盾，這是你個人體驗的層次問題。

道可道，非常道，名可名，非常名。這句話，你懂了嗎？我不曉得。我懂了嗎？我確定懂了。

這個社會的可恨與可憫，就在於如我母親那樣怕事的人太多，而怕事後面一次又一次的教訓，卻是使得一個人不敢開口的原因。

但是，當一個發願做清道夫的人，難道怕衣服髒嗎？

當，沉默的大眾，不再是大多數，而是全部的時候，我們這一群平凡的人，到哪裏去聽真理的回音？

不，你又弄錯了，我的朋友，我仍然記掛你，愛你，沒有因為教書而看輕了任何人世的情懷、溫柔和社會人際關係的重要。我只是在請求一份瞭解、認同和生活方式、時間控制的改變；也更在於自我的突破和智慧，這都又還不夠，我只能要求自己，在一份行動的表現裏，付出決心、毅力和不斷的反省與進步。

不然，什麼都是白說了。

書籍介紹

本文摘錄自《心裏的夢田【三毛逝世30週年紀念版】》，皇冠文化出版

作者：三毛

我愛哭的時候便哭，想笑的時候便笑，只要這一切出於自然。我不求深刻，只求簡單。人之所以悲哀，是因為留不住歲月，更無法不承認，青春是如此的悄然易逝。過去的三毛，是敏感脆弱的「二毛」，她的內心總是飄著雨，筆下的世界彷彿只有迷失和苦痛，而那份對萬事不肯遷就的固執，更讓她背對陽光走了好久好久。

當時光邁開步伐，三毛開始在流轉的歲月裡獲得力量。她變得堅強，即使喪失摯愛，也能在層層深淵中開出花朵。她變得柔軟，學會享受平凡，發覺簡單就是幸福。她變得開朗，抱持對生命的好奇，從一粒粒沙子裡，看見一座座天堂。

生命中的每個瞬間都住著過往，此刻也都是昔日堆疊出來的模樣。三毛用勇氣為曾經的蒼白填上色彩，讓每一瞬間都不負自己。唯有生活和時間能帶人走出磨難，而所有的峰迴路轉和柳暗花明，都會是一番不同的風光。

Photo Credit: 皇冠出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航