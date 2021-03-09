A字是什麼顏色的？心理學淺談「聯覺」

文：honsww

當你看到「A」字時，你會感覺到它的顏色嗎？對筆者來說，「A」是紅色的、「B」是藍色的、「C」是黃色的；也會對不少的中文字（尤其是對中文全名）產生顏色的「視覺」，若你和我一樣有相似的經驗，那你也可能有「聯覺」。

聯覺，是指一種感官感受（e.g. 聽覺），聯繫到另一種感官感受（e.g. 視覺），因此不少人欣賞音樂的人，會「聽得出」旋律的「顏色」，也會把顏色和「冷暖」掛勾。每個人的聯覺感知意識都不同，它並非刻意「感覺」出來的，而是無意識的感知。聯覺不會影響日常生活，大部分聯覺者甚至會認為這些聯感經歷是令人愉悅的。

上述所提到的，把字母、文字、數字綁定固有顏色，則是一種較普遍的聯覺形式，稱為「顏色—字素聯覺」。至於聯覺的發展成因，有學者推斷是在幼童時期首次深入接觸抽象概念時，因著經驗而建立出來。譬如字母卡上所接觸到的「A」字是紅色的，便把字元與顏色的感覺連繫一併接收到大腦去了。

雖然每人的感知不同，但大量案例發現不同人的聯覺有潛在的相似性。例如，音樂—色彩聯覺者在聽到較高的音高時，會傾向感受到淺色；而字元—色彩聯覺者對每個字母的顏色有明顯的偏好，例如A傾向是紅色、O傾向於黑白色等等。另外，女性比男性較易出現聯覺（8：1），擁有聯覺的人比一般人更有可能是左撇子；聯覺者因著可輕易地地視覺化／聽覺化事物，而有效地促進了記憶。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin