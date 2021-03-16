《操控與反操控》：同性婚姻在許多國家引起激烈討論，「滑坡論證」更是頻繁出現

文：賈誠柯

滑坡論證

一則故事如果已經出現了最嚴重的轉折，那就是到尾聲了。 ──弗里德里希．迪倫馬特（Friedrich Dürrenmatt）

滑坡論證指的是，透過以下說法說服他人：如果我們做出任何一點妥協讓步，就會打開「潘朵拉的盒子」，造成災難性後果。某個要求或建議遲早會導致「山坡滑動」，因此要加以拒絕。

政治領域裡的滑坡論證

近年來同性婚姻在許多國家引起激烈的討論。在這過程中，滑坡論證經常會出現。舉個例子來說，針對婚姻概念擴展到同性伴侶身上，一位前薩蘭邦的首長就這樣大聲斥責：

如果接受這個定義，那就不排除會有其他要求出現：比如說像近親或兩人以上的婚姻。我們真的想要這樣嗎？

先是同性婚姻，再來就是亂倫合法化、多重配偶制合法化......誰會想要這樣呢？但還不只這樣。保守派、很受共和黨員喜愛、2017年四月因被指控對女性性騷擾，而遭電視台開除的訪談節目主持人比爾．歐萊利（Bill O’Relly）就延伸這個論點，在一次廣播訪談中說：

我的看法是，這個行動長期進行下去會想要連婚姻都廢了。他們不想要婚姻，因為婚姻不夠多元......然後你就可以跟18個人結婚，你可以跟一隻鴨子結婚！為什麼不可以？如果你愛上一隻鴨子，那誰能告訴你不可以？

滑坡論證的核心就是危言聳聽。後果越嚴重，震懾的效果就越強，對方也就越有可能認同你，絕對不會跨出第一步。

在滑坡論證中提出的連環後果是否正確，通常很難驗證。而滑坡論證是否能成功說服對方，得看他的判斷力。因此，那些預言永遠都是不精確的，並未經過舉證。因為重點在可能性。需要評價的事件太過複雜，通常不太可能做出合乎邏輯且有效的推論。

日常生活中的滑坡論證

現在你知道了這個原理，以及它成功的可能性，當然就該學學如何在日常生活中使用。而這當然非常簡單。首先你要先定義你反對什麼，接著一步一步把這個想法往荒謬的方向鋪陳。假設你主管囑咐你去學習臉書廣告的操作，而你完全沒興趣，那麼這個滑坡論證就能立刻幫上忙：

如果我們現在投資臉書廣告，那當然就也要投資Google廣告和YouTube廣告。這樣就很貴了。然後我們的競爭對手看到我們用社群媒體打廣告──他們會立刻跟進，而且可能買廣告的錢花得還比我們多，那我們的廣告就完全沒效果了。更糟的是：那些流失的錢，本來可以用在別在的地方。

你可以更進一步，建議把錢投資在哪裡更好，這樣你的論證會更有效果。如此一來，他的注意力就完全從原本的主題上轉移了。

顯著言論

健全的理智不是很普遍。 ──伏爾泰

這項召喚虛假理性的技巧，同樣自古希臘羅馬時期開始就廣為人知。訴諸判斷論證會需要人類健全的理智與自身的判斷力。某件事情會被講述得非常理所當然，不需要再詳細說明理由。特定的副詞（或形容詞）會產生強化作用，比如說：

「毫無疑問地，穆勒先生的建議比邁爾先生的還要好。」

「很明顯地，我們可以把X公司的數字當作我們演算的基礎。」

「鄰居的說詞當然是正確的。」

如果還能讓對方相信「沒有任何一個能理智思考的人會質疑剛才的陳述」，那麼效果又會更強。一樣有幾個例子：

「每個小孩都知道，...」

「這會讓每個理智的人明白...」

「仔細思考過後，你就會知道...」

由於人都不喜歡被歸類為「不理智」，所以後面這些話才那麼有效。然而就算沒有後面這些「可能敗壞名譽」的說詞──例如在前面三句話的例子中──大多數人還是會因為「不想被歸類為不理智」而很少仔細去思考聽到的說法。這就是為什麼，如果你想說服某人去做某件事，這項工具在大多數情況下都很適合。

訴諸情感

世上有一半錯誤產生的原因是，我們在應該思考的地方感受，在應該感受的地方思考。 ──約翰．喬爾頓．科林斯（John Churton Collins）

訴諸情感，或者Argumentum ad passiones，是一種修辭方法，透過訴諸聽者的情感，說服他某些事情，而不是客觀地去證明你的論點。相較於接受理性理由的引導，很多人比較喜歡相信直覺。想要影響這些人，訴諸情感就會是一個成功機率很高的方法。

亞里斯多德認為有三大說服法：論證、講者性格、引發聽者情緒。我想補充一下，亞里斯多德把講者性格和引起情緒稱作「附加物」，並把論證視為修辭學的重點核心。（修辭學，第一冊，第一章）

情感本身非常多樣，訴諸情感的方法也各式各樣。我們可以訴諸恐懼（ad Metum）、訴諸嫉妒（ad invidiam）、訴諸優越（ad superbiam）、訴諸厭惡（ad odium）、訴諸中庸（ad temperantiam）、訴諸憤怒（ad iram）、訴諸權威（ad Verecundiam）──但當然也可以訴諸一些正面的情感，比如說像愛情、友誼、感謝之類的。其中的一些已經我已經在本書開頭提過了。

然而問題是，在具體情況裡，應該要訴諸哪一種情感呢？這個問題的答案是：依對方性格來判斷。我們假設──根據希波克拉底（Hippokrates von Kos）──人分種四種類型：易怒的人、憂鬱的人、冷靜（缺乏熱情）的人以及樂天（爽朗活潑）的人。每種類型分別要訴諸不同的情感：

易怒的人一般來說很容易被激怒、情緒不穩定、容易暴怒。如果激起他的憤怒或厭惡，他很快就會失去理智，容易出差錯。同時很明顯的，一個人如果生氣，你就是找到了他的弱點。當你知道他的阿基里斯腱在哪，他就難逃了。 憂鬱的人一般情緒悲傷、心情沉重，而且極度敏感。但因為他也很忠誠、正派、有正義感，訴諸同情和「插足入門」技巧的效果特別好。 冷靜的人一般不活潑、安靜、害羞。他們同時也很友善，常扮演中間人的角色，所以特別容易做出妥協。而又因為他們充滿憂慮、遲疑不決，也很容易受到訴諸恐懼技巧的影響。 樂天的人一般很活潑、開朗、樂觀、外向和健談。正面的性情使他們容易受到正面情感的召喚，正面情感跟他們的性格最有共鳴，尤其是訴諸友誼、訴諸優越和樂觀陷阱在他們身上非常容易成功。

當然上述這四組只是理想形式，很少人單純屬於某一個類型，每個人都混合了不同成分，成為自己獨特的性格。操縱技巧好的人，同時也很會「看人」，能在短時間內判斷對方是什麼樣的人，找出他主要的性格類性，然後訴諸相對應的適當情感。

關於性格的描述，除了希波克拉底的四種類型以外，當然還有其他模組。近十年尤其像法蘭克．雪倫（Frank M. Scheelen）的四大顏色模組以及五大性格特質模組特別受歡迎，其中五大性格特質為現代性向測驗的基礎。

書籍介紹

本文摘錄自《操控與反操控：德國法律人都在使用的日常修辭邏輯與謬誤偵知法》，遠流出版

作者：賈誠柯

譯者：廖芳婕

果人讓自己成為一條蟲， 就不要抱怨別人老是踩在他身上。 ────康德

沒錯，當好人的時代已經過去了。今天在職場及日常生活中，每個人都拼了命在算計、情緒勒索、要你付出免費勞力。你辛苦之後，卻只看到他們轉身露出得意的笑容。這樣的你，很心酸吧？

是時候了。本書幫助你重新建立公正的語言環境，把我們日常最需要、最頻繁使用的議論、修辭邏輯及謬誤辨識方法，做了有系統的整理，讓人一目了然，方便運用。

作者受過嚴格的法律與邏輯訓練，獲有德國「完全法律人」資格，是歐陸的權威修辭教練。書中案例都是長年累積的科學實驗成果與智慧，讓你可以自保並積極維護自己的權益。

本書結構清晰易懂，有許多名言金句可以輕鬆引用（增加你的權威感），以及許多足以震懾人（但對你卻非常簡單）的拉丁文專業詞彙，更以容易理解的五大結構，建立起專屬你的「議論學（argumentation）」知識

Photo Credit: 遠流

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航