博取他人關注？什麼是「戲劇化人格異常」？

文：K（香港城市大學心理學三年級生）

（注：此文謹為科普文章，不構成任何臨床建議，如有需要，請向相關專業人員查詢）

根據DSM-V（精神疾病診斷與統計手冊第五版），戲劇化人格異常（histrionic personality disorder）被歸類為B群人格障礙症（Cluster B），患有B群人格障礙症最常見的特徵為過度情緒化以及常常做出一些不可預測的行為，因此Cluster B當中亦包括自戀型人格障礙（narcissistic personality disorder）、反社會型人格障礙（antisocial personality disorder）與邊緣性人格障礙（borderline personality disorder）。

患有戲劇化人格異常的患者有著強烈表演慾，以及想被他人注意的慾望，他們渴求着成為世界的焦點，因此為了博得他人的關注，他們便會透過極端手段進而獲得他人注意，例如他們會在公眾場所穿着過於暴露的衣服、亦都會誇大自己的情緒以及行為。同時，為了與他人建立親密關係，他們常常帶有恐嚇性威脅，例如透過以自殘、自殺等帶有情緒勒索的行為要求他人繼續與他們進行聯絡。戲劇化人格異常的患病率全球只有2%，而患者多數為女性。

根據DSM-V的診斷，患者至少要出現五項或多個以下的特徵：

當自己不能成為焦點的時候會感到不舒服 出現誘人或挑釁的行為 利用外觀引起他人注意 情緒起伏大 容易受到他人的影響 說話模糊、缺乏細節 戲劇性或誇大的情緒 自以為與他人的關係很親密

患有戲劇性人格異常的成因有著不同說法。根據調查，患者多數於童年時得不到適當的照顧，例如缺乏父母的注目以及關心，而導致他們缺乏與他人建立良好人際關係的能力。因此，為了避免再次被別人遺棄忽略、不再感到孤獨，他們便會做出一些較戲劇化的行為以博取他人的注意。所以說，他們的行為、情感比較容易受到他人的影響，例如他們的自尊感大多是取決於他人的認可，而不是來自於他們對自我價值的認同。

此外，大約三分之二的患者會同時出現反社會人格的特徵，這兩種人格障礙症亦強調着童年對於個人成長的影響。所以說，幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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