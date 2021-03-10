《中國對台影響力作戰》報告：從微博到臉書，是中國資訊入侵最重要的途徑

由民間自發組成，彙集媒體工作者、社會科學家、資料科學家與公民運動者組成，調查中國對台進行認知戰的研究單位「IORG」繼去年發表今天發表《中國對台影響力作戰》最終研究成果。IORG從2018年關西機場中國人先上車事件開始，之前就一連調查了「美國利用武漢軍運散播病毒」、「光復美國」，事件裡中國對台進行資訊操弄的痕跡。今天則是新增「中選會做票」、「從微博到臉書」的研究案例。

IORG共同主持人游知澔表示，這次研究報告重點有二：

1. 微博到臉書是中國資訊入侵最重要的途徑

他以「文茜的世界周報」在2020年8月24一則貼文為例，文茜的世界周報標註這則貼文來源是美國財經雜誌Forbes，但其實內容最初來自中國官媒，Forbes貼文有明確標示但「文茜的世界周報」卻忽略這點。

游知澔說明「文茜的世界周報」貼這種混淆來源的貼文最少有10次以上，這種貼文很難用人工審查發現，唯有用資料探索才能發現；另一個更明顯的粉絲頁則是婷婷看世界，在相同資料區間中出現68次直接轉貼中共官媒新聞的貼文，內容主要與武漢肺炎、美中貿易戰有關。

Photo Credit: IORG

2. 跟上次朱學恆、汪潔民狀況一樣，IORG從資料發現不少政論名嘴的言論客觀上有助於受操弄資訊的傳播，而且還可以細分為「來源操弄」、「內容操弄」、「推論誤導」三種類型

像上述「文茜的世界周報」將中共官媒的新聞混淆為美媒Forbes屬第一類來源操弄，而趙少康錯誤類比美國流感與武漢肺炎，並認為美國流感比武漢肺炎更致命，則是屬第三類「推論誤導」。

游知澔對研究方法與資料來源進一步說明，他們是以客觀且可供公開檢驗的資料探勘法，使用中研院開源工具CKIP NLP在去年8月至11月之間，從11447個微博帳號、共33萬4170貼文，以及50168個Facebook粉專、59萬0993貼文中找到「先出現在微博、後出現在Facebook」且關於美國的內容，再藉由資料爬梳方式找出關聯貼文，藉此發現「文茜的世界周報」、「婷婷看世界」是兩組「從微博到臉書」互動最頻繁的台灣Facebook粉專。

IORG研究主任嚴婉玲則指出，研究團隊另外以田野調查、深度訪談，針對中國對青年、民間信仰、村里長、台幹四類人人際滲透進行研究，發現青年相對來說有比較強的本土認同，但基層組織者（宮廟頭人、村里長）當要進行里民服務或回饋鄉親時，中國這時提供低廉參訪交流行程、獎學金，特別容易讓基層組織者進行其自我說服（例如：這是里民服務，不是投共...）。

「這個作法也不是新鮮事，30年前就有了。」

嚴婉玲說，但這幾年中國在文化交流、經濟把持有更不一樣的做法，像冒充港資、竊取高科技商業機密等等，而最近在台灣掀起巨大風波的禁止鳳梨進口，就是很標準的「養套殺」作法，之前龍膽石斑也曾發生一樣問題。

「但這份報告不是讓大家獵巫、指責中共同路人。」游知澔說，這份報告是為了促進台灣公民社會對資訊操弄此一現象的理解，提升防衛意識，進一步促成民主社會團結；「像里長為了提供里民服務帶大家去中國旅遊，不應指責他是中共同路人，政府應該想辦法提供另一種可以讓里長服務里民的管道給他。」

在場的立法委員林昶佐則補充，應該從制度面建制像「境外勢力影響透明法」這種「事前登記」的作法，更容易防止中國對台的滲透效果。

IORG最後預告，接下來將會對8月公投進行另一起研究行動，並嘗試為台灣建立中國對台認知戰的預警系統。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航