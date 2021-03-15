《哈布斯堡帝國》：在瑪利亞・特蕾莎最無助的時刻，匈牙利給她至關緊要的支持

文：彼得・賈德森（Pieter M. Judson）

匈牙利與哈布斯堡家族

有兩百多年歲月，哈布斯堡家族把許多資源用於從鄂圖曼人手裡奪取匈牙利，用於抵禦鄂圖曼人對他們的進一步侵犯，以及在終於打敗鄂圖曼人後，用於強化對匈牙利、克羅埃西亞、外西瓦尼亞的政治控制。隨著攻下匈牙利，哈布斯堡家族終於有機會重新打造他們與匈牙利強大貴族階層間，建立在基本法上的權力分配方式。

一六八七年，匈牙利議會肯定哈布斯堡家族對解放匈牙利的貢獻，給予該家族繼承匈牙利王位的世襲權利。哈布斯堡家族也在南匈牙利、克羅埃西亞、外西瓦尼亞境內，沿著鄂圖曼帝國邊界延伸的一塊長條形領土裡，創建了一個歸他們直接治理的區域，人稱「軍事邊區」（military frontier）。他們以逃離鄂圖曼人統治的難民充實此邊區的人口，其中大多是東正教徒。

這些難民承諾抵禦敵人從南邊對此邊區的進犯，換得繳稅上的優惠。但十八世紀時，哈布斯堡家族財力拮据，對匈牙利的行政控制開始顯得鞭長莫及。這由喀爾文宗、路德宗、東儀天主教的教徒（和支持他們的貴族），在外西瓦尼亞、上匈牙利境內繼續壯大，自成一體，而哈布斯堡家族無力將這些勢力剷除，就可清楚看出。

於是，匈牙利境內宗教的多元程度仍然遠甚於該家族的其他領地。至一七一五年為止匈牙利境內不時爆發的局部叛亂、至一七三九年為止繼續零星發兵攻打鄂圖曼人、哈布斯堡家族倚賴倖存的匈牙利貴族來治理當地，也使匈牙利在哈布斯堡家族的諸領地裡保有獨樹一格的地位。

在匈牙利，不只該地議會不時以行動申明自己不受哈布斯堡家族控制，該地的地方治理也彰顯其自主性。地方治理由郡政府負責，郡政府官員則由貴族選出。在鄂圖曼人漫長的占領期間，中央政府幾乎完全管不到匈牙利大部分地區，地方治理、司法、乃至軍事防禦這些棘手事務，就已由郡政府機關包辦。

哈布斯堡家族攻下匈牙利後的整段行政重整期間，不管是哈布斯堡家族，還是天主教會，儘管重新分配了財產、鼓勵人民遷居中匈牙利並在南部建立了所謂的軍事邊區，還是未有足夠資源創立全新的政治或宗教機構來管理匈牙利。事實上，十八世紀期間，匈牙利境內的郡政府成為反哈布斯堡家族治理的中堅，甚至不同的郡政府彼此磋商好擬出共同策略抵抗國王。

匈牙利的政治機構是依據何種意識形態理念，名正言順地反對國王的中央集權企圖呢？十八世紀，匈牙利議會和郡政府都以拉丁語（他們的傳統公務用語）將自己統稱為natio Hungarica，亦即「匈牙利族」（Hungarian Nation）。他們主張這一古老的「民族身分」賜予他們某些共有的權利。

在加冕典禮上，每位匈牙利國王都得立誓尊重這個「匈牙利族」的集體權利。但對十八世紀的公眾來說，「族」一詞意指為何？在匈牙利，「族」其實指的是國王的子民裡極少數享有特權的一群精英。「匈牙利族」由在匈牙利議會的上下議院裡議事的貴族階層成員、有權利選出議會議員的人、仍享有免繳稅待遇的人構成。但匈牙利國王的大部分子民，甚至應該說住在匈牙利國界內的大部分人，都不被視為「匈牙利族」的一員。

「匈牙利族」陳述其為何反國王時，高舉匈牙利為獨立國家且該國的統治者正好也統治其他數個自成一體之領土的觀點。這些人主張，匈牙利肯定不是更大的哈布斯堡國的組成部分，因為它未像波希米亞之類地方那樣隸屬於神聖羅馬帝國。

「匈牙利族」表示，匈牙利也不想被納入哈布斯堡國王所統治的其他領邦共有的任何行政機構。法國政治哲學家孟德斯鳩走訪過匈牙利後，在其一七四八年的《法意》（Spirit of the Law）裡具體提到匈牙利源於習慣的種種權利，部分由於孟德斯鳩的此一提及，十八世紀匈牙利貴族也開始宣稱其傳統的「民族權利」，整個構成一部古老的不成文憲法。

匈牙利議會搬出這個受尊崇、歷史悠久、虛構的憲法，讓其反對完全併入哈布斯堡國的主張，在法理上更有說服力。

另一方面，哈布斯堡國王致力於使匈牙利的治理和其君主國其他地方的治理協調一致。於是，國王搬出其他古老的匈牙利憲法傳統，這些傳統賦予國王廣泛的行政權、司法權和其可為保衛國家而募集軍隊這項無可質疑的權利。國王與匈牙利的敵人交手時，他的軍隊可以說是一支協同作戰的武力，而非自成一體的奧地利軍、波希米亞軍或匈牙利軍。匈牙利議會向來接受這一主張。

瑪利亞・特蕾莎處理各種政務時，只要觸及匈牙利，都幾乎予以個別處理，只有在教育改革上以同一套做法用於匈牙利和她的其他領地。她個人與匈牙利的關係，最明顯的一個特點，在於她對她整個在位期間匈牙利議會在她無助脆弱的時刻，給了她至關緊要的支持一事，心懷感激。

她對自己的匈牙利國王頭銜表達了強烈的自豪，而與她的其他頭銜（例如神聖羅馬帝國統治者頭銜）不同的，她並未與丈夫法蘭茲・史蒂芬共有、也未與兒子約瑟夫共有匈牙利國王的頭銜。這些考量因素使瑪利亞・特蕾莎收斂了她在匈牙利的中央集權作為，使她願意讓匈牙利稍稍有別於她的其他領地，使她更願意尋求透過協商解決與匈牙利的分歧，而非強推她的計畫。

在密集改革的五十年期間，體制上的發展將哈布斯堡的其他地方合為一體，唯獨匈牙利始終置身於這種種發展的邊緣，至少在結構上是如此。

這段期間，在匈牙利境內，也的確出現頗為可觀的國家建造活動。一如在她的其他領邦，瑪利亞・特蕾莎擴大匈牙利境內的公職部門，將治理納歸中央，以更專業的人士管理匈牙利。但在匈牙利，行政官職仍屬貴族的禁臠，中央政府雖把權力授予一批平民出身的官僚，地方貴族的權力卻未因中央官僚體系的擴張而稍減。匈牙利貴族也據有中央政府裡負責匈牙利治理事務的行政職。匈牙利境內的行政改革往往強化該社會有別於哈布斯堡其他地方的自成一體性，只有在軍事領域例外。

瑪利亞・特蕾莎始終需要資金來遂行她的改革和戰爭。但在位四十年期間，她只召開匈牙利議會三次，從而避免了與身為社會精英的「匈牙利族」可能難以消弭的衝突。但一七六七年，瑪利亞・特蕾莎的確推出激進的采邑所有權登記法（urbarium laws），來規範匈牙利境內領主對待農民的方式。

她一反其一貫做法，先著手處理匈牙利境內這個棘手問題，再著手處理哈布斯堡君主國其他地方的同樣難題，原因之一是一七六○年代初期匈牙利西部爆發數起嚴重的農民叛亂，原因之二是為了藉此鎮住拒不服從的匈牙利議會。

瑪利亞・特蕾莎感念勇武的匈牙利人一七四一年出手搭救，但論及他們對待農民是否得當時，肯定未因這份感念失去她的理智判斷。關於農民叛亂，她認為「純粹因為領主的殘酷，這些悲慘之人才幹出如此極端的事」。

她決定在此時處理農民問題，也出於其他戰略考量。一七六四年，經過七年戰爭，她的政府就要宣告破產，為此希望匈牙利議會自願解囊相助。她和她的顧問也想讓那些真的在匈牙利繳稅的人（全不是貴族！）和構成軍中普通士兵的人少繳一些稅。但匈牙利議會懷疑維也納作風愈來愈專制，不願撥錢給中央政府，反倒向其皇后呈上議會不滿的兩百二十八件事。大抵為了回應這一公開冒犯，瑪利亞・特蕾莎決定要匈牙利議會務必把農民生活困苦的問題納入議程。

一七六七年的采邑所有權登記法制定一套固定的賦稅和義務，要農民與其地主遵守，並視地方情況予以調整。在她位於匈牙利境內的國王領地裡，瑪利亞・特蕾莎做法更激進，把農民要付出的勞役和作物全改成以金錢支付的地租。但雖有這些影響深遠的改革，瑪利亞・特蕾莎未能像在波希米亞王冠領地、世襲領地那樣要匈牙利的貴族全部繳稅。

匈牙利不定期貢獻的軍費，以匈牙利的國土遼闊來說，也仍然相對較少，這尤其令負擔了大半軍費的波希米亞人心裡頗不是滋味。但碰上招兵、供應軍隊食物、統兵之事，匈牙利自成一體的說法就不大管用。一七一五年，也就是頒布「國事詔書」之前，就有法律核准招募匈牙利兵進入混合的哈布斯堡軍隊。自那之後，常有匈牙利部隊被併入哈布斯堡軍隊，到了十八世紀中期，匈牙利軍人作戰的地方，已不只匈牙利戰場或外西瓦尼亞戰場（鄂圖曼戰爭期間他們就在這些地方作戰），而是遍及全歐。

瑪利亞・特蕾莎把匈牙利部隊與哈布斯堡君主國的其他部隊合在一塊，藉此使軍隊成為少數能讓匈牙利的非貴族人士透過軍階晉升，達成大幅社會流動性的場所之一。但軍事改革本身使地方的郡政府掌管本郡部隊的招兵、補給事宜，從而在無意間擴大了這些人的權力。

匈牙利境內抵抗哈布斯堡專制統治的主力，正是此時由專制統治作風予以哺育、壯大的這些地方治理機關。

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書籍介紹

本文摘錄自《哈布斯堡帝國：翱翔歐陸的雙頭鷹家族，統治中歐四百年的多民族混融帝國》，馬可孛羅出版

作者：彼得・賈德森（Pieter M. Judson）

譯者：黃中憲

哈布斯堡家族，歐洲歷史上最顯赫、統治領域最廣的王室

哈布斯堡是如何在一片充滿不同民族、不同文化的中歐建立綿延數百年的統一帝國？

她又該如何面對工業革命、啟蒙思潮、法國大革命等時代變局？

作者賈德森以綜覽全局的視角，發前人所未發的觀點，重新評價哈布斯堡帝國，讓世人認識帝國為何曾在如此悠久的歲月裡，對中歐數千萬人如此的重要。

《哈布斯堡帝國》是本大膽的翻案之作，摒棄了正在形成之諸民族其流於片斷的歷史，審視政府是如何弭合族群間的差異和隔閡，為帝國帶來長治久安。哈布斯堡的君王支持建設新學校、法院、鐵路，推動科學、藝術，使皇帝的權威穩穩屹立於中歐的諸文化、諸經濟體裡。帝國全境日益提升的生活水平，也提高了哈布斯堡王朝統治的正當性，因為公民開始利用帝國的行政機構來造福自己的鄉里。

哈布斯堡帝國為了治理眾多的領邦和族群，祭出了諸多饒富新意的辦法，也遭遇許多解決不了的棘手問題。這些遺產仍深深影響帝國解體後繼之而起的中歐諸國，留下久久不消的印記。哈布斯堡帝國雖已逝去，但仍深深影響著現代的歐洲與世界。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航