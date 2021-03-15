沒有奶茶文化的菲律賓人也愛台灣手搖飲料，口味更甜、用在地食材是關鍵

菲律賓是東南亞年輕人口最多的國家之一。菲律賓年輕人性格樂天，敢於追求最新潮流，因此台灣流行文化所帶起的手搖飲成了當地最夯的商品。對異國文化接受度高的菲律賓民眾，更青睞進口品牌，而非本土品牌。面向外資友好的菲律賓消費群體，新進的台灣手搖飲廠商要如何發揮優勢，開拓當地市場呢？

品牌聲量分析：台灣品牌穩紮穩打 澳門品牌勝在杯身造型

i-Buzz Asia菲律賓十大手搖飲品牌聲量調查顯示，台灣和菲律賓本土品牌各佔四家，澳門和中國品牌則各有一家。來自澳門「澳門皇茶」以其出眾的杯身設計，藉助社群媒體IG打卡進行社群行銷，擊敗了東南亞手搖飲龍頭「日出茶太」（Chatime），成為菲律賓最受歡迎的品牌。

相較之下，最先進入菲律賓的台灣品牌「日出茶太」、貢茶和Coco依靠穩定的品質與合理的價格來建立忠實顧客群。其在手搖飲款式上依循傳統的菜單，產品設計也略顯保守。新進的台灣品牌「老虎堂」則主攻利基市場，面向當地的黑糖珍奶愛好者。

菲律賓本土品牌大多結合其他商品一併售賣，像是Black Scoop Cafe主打咖啡與奶茶，Chowking則將中華料理與珍奶搭配。唯一對台灣品牌構成威脅的Serenitea由留學台灣的菲律賓華人創辦，基於更了解當地文化，推出豆花奶茶廣受歡迎。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為菲律賓的連鎖中式速食店Chowking超群。

熱門品類分析：外帶咖啡突破傳統 奶茶文化源自台灣

觀察菲律賓手搖飲熱門品類，可發現奶茶最受歡迎、咖啡緊隨在後。與印尼和馬來西亞人類似，菲律賓咖啡文化歷史悠久，可追溯自18世紀西班牙殖民時代。菲律賓還一度成為世界第四大咖啡出口國，如今菲律賓人喜歡沖泡三合一即溶咖啡，作為白天提神醒腦的飲料。而台式手搖飲的引進，為當地人帶來「外帶咖啡」的選項，也間接打破了菲律賓美式連鎖咖啡館的壟斷。

與泰國和馬來西亞有別，菲律賓未曾發展出自己的奶茶文化 ，這歸因於當地未受印度和英國的茶文化影響。菲律賓人對奶茶的態度，很大程度是被台式手搖飲所改變。台灣奶茶的一大特色是在飲品中加入各種不同的餡料，如珍珠、西米露和椰果。無獨有偶，菲律賓最有名的甜點「halo-halo」和糯米粉圓湯（bilo-bilo）有類似珍奶的餡料和口感。消費者對便於攜帶的台式手搖飲感到好奇，其「吃喝兼具」的性質與菲律賓傳統甜品相似。嗜甜如命的菲律賓人逐漸接受同屬「高糖分」甜品的台灣珍奶。

產業關鍵字分析：配料具有當地特色 口味貼近本土飲食

i-Buzz Asia菲律賓手搖飲產業熱門關鍵字顯示，當地網友最關注「飲料配料、口味、消費者需求」三大面向。如同印尼消費者，菲律賓人喜歡充滿配料的飲品，而配料當中以起司最受歡迎。菲律賓飲食以融合對立口感著稱 ，如在甜糯米蛋糕（bibingka）加入鹹起司。因此起司奶蓋的搭配正好契合當地人的喜好。其他熱門配料還包括冰淇淋、珍珠、香芋、果凍和紅豆，與傳統甜品「halo-halo」的配料相符。

口味方面，除了乳製品和咖啡，他們也喜歡冰檸檬紅茶（Nestea和Lipton）的檸檬味。當地人對起司和紅糖味的熱愛，亦源自菲律賓傳統美食香芋起司蛋糕（ube）和杯裝豆花（taho）。當消費者品嚐黑糖珍奶時，會想起口味近似、以紅糖作基底的杯裝豆花。值得一提的是，菲律賓人非常看重飲料的甜味，當地的手搖飲一般比台灣來得更甜。

消費者需求方面，運送和外送服務在新冠疫情期間最熱門。他們主要在Grab、Foodpanda和Lalafood三大平台點餐。隨著中產階級消費能力提升，菲律賓都市人開始關注手搖飲採用新鮮的材料。

「甜味」是消費者核心需求 產品應與傳統甜品結合

「i-Buzz Asia菲律賓手搖飲產業研究報告」分析發現，菲律賓消費者傾向與當地飲食文化結合的產品，其大多搭配香芋、起司、紅糖和粉圓等餡料。因此，手搖飲口味上應更貼近菲律賓甜品，而非台灣相對清淡的茶飲。台灣廠商在前進菲律賓市場時，除了考量當地人對口味口感的需求，若能在產品外觀設計發揮創意與巧思，或許能更吸引當地追求新潮的年輕人。

本文獲i-Buzz網路口碑研究中心授權刊登，原文在此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元