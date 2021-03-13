葉門人道危機與盧安達大屠殺（上）：西方不介入第三世界內戰，是好是壞？

文：王臻明

是說新上任的拜登政府已宣布將退出在葉門的戰事，不過仍將繼續留在當地執行反恐任務，讓這場漫長又血腥的人道危機，添加新的變數。

葉門戰事起因於北葉門的胡塞組織，這個隸屬於伊斯蘭什葉派的組織，不滿當時葉門政府的腐敗與政策，因此從2004年開始，與政府軍爆發衝突。再加上當時的葉門執政者與伊斯蘭遜尼派關係較好，跟同是遜尼派的波斯灣國家積極合作，常引發胡塞組織的強烈抨擊，更讓這一連串的武裝衝突，陷入宗派之爭的陰影中。

戰事擴大的關鍵，在於同是什葉派的伊朗，從暗中支持胡塞組織，轉為公開介入。伊朗的目標，除了是宗派的原因外，更是想要擴大伊朗在阿拉伯半島上的影響力，牽制與伊朗關係緊張的沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

但此舉立刻引發阿拉伯國家的不滿，同時擔心位於阿拉伯半島尾端的葉門，萬一情勢失控，落入什葉派的手中，會影響自己的利益。於是出面號召阿拉伯國家，組成了以沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國為首的阿拉伯聯軍，正式介入葉門戰事。

美國身為該區域的龍頭國家，自然不可能置身事外。由於反美的伊朗不斷嘗試發展核武，被美國視為是邪惡國家，葉門政府過去一向親美，組成阿拉伯聯軍的國家又都是美國在當地的傳統盟友，而胡塞組織內有許多激進份子，與恐怖組織素有淵源。

因此在反恐戰爭的大旗下，美國選擇支持阿拉伯聯軍，希望能快速控制葉門局勢，也就不令人意外。只是以美國為首的西方國家出兵後，情況卻直轉急下，胡塞組織快速佔領多個北方省份，戰事進一步擴大。

以美國為首的西方國家在軍事介入後，胡塞組織卻日益壯大，關鍵原因在於西方國家不太願意介入戰事太深，因為撇開阿拉伯聯軍與胡塞組織，連葉門政府內部的情勢都錯綜複雜。

這場戰事除了是宗派衝突，希望南葉門獨立的力量，也介入其中。再加上前任總統與當地軍閥之間的權力鬥爭，整場戰事之混亂與複雜，遠遠超過單純的反政府武裝革命，也讓國際救援難上加難。長期的混戰，大批百姓流離失所，聯合國因此稱葉門戰事是21世紀初期世界最大的人道危機。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

而讓這場人道危機雪上加霜的，是阿拉伯聯軍的手段兇殘，常常成為西方媒體譴責的焦點。畢竟阿拉伯聯軍不像西方國家的軍隊，會儘量避免嚴重的附帶傷亡，在清剿胡塞組織游擊隊時，往往攻擊每一個可疑目標，常導致大量平民的死傷，這也讓站在阿拉伯聯軍這一方的美國與西方國家，受到國內輿論的嚴厲批評。拜登政府會決定退出在葉門的攻擊性軍事行動，其中有很大一部份原因，就出在這個問題上。

但以美國為首的西方國家退出葉門戰事後，這場人道危機就能解決嗎？若有這種想法那也太過於天真了，畢竟在背後支援胡塞組織的伊朗不放手，這場戰事就沒有結束的一天，阿拉伯國家也勢必無法坐視葉門淪為伊朗的禁臠，南葉門的獨立勢力更不會乖乖束手就擒。更何況伊斯蘭世界的宗派戰爭，已持續千年，雙方的衝突從來沒有結束過，又如何期望在這個世紀，雙方會握手言和。

過去有許有多人會認為，西方國家的介入是導致戰火不斷的主因，這種想法肇因於過去西方帝國主義殖民時期的無情殘忍剝削，隨後的二次世界大戰與冷戰時期的代理人戰爭，讓戰火蔓延到許多無辜的地方，導致生靈塗炭，也讓這種看法逐漸獲得許多知識份子的認同。但這種論述的最大盲點在於，遠在西方帝國主義入侵之前，這些殖民地就不是什麼和平樂土，多的是因為權力競爭、部族衝突與宗教問題而爆發的大大小小戰爭。

西方帝國主義的殖民剝削，只是這些悲苦歷史的下一個篇章罷了。當時序進入21世紀，帝國主義被民主制度所制約，西方國家即使船堅砲利，卻畏於輿論批評而狼狽撤軍時，難道這些原本就因各種複雜原因而陷入動蕩的地區，會在一夕之間恢復和平嗎？我們稍微想一下就知道這絕對不可能。

甚至更殘酷一點來說，今日的西方國家往往是以維和名義出兵，在最低限度上，還能維持當地的秩序與提供人道援助，當西方國家部隊撤出時，戰事往往更為失控，連最起碼的援助管道也隨之斷絕。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

只是這樣的殘忍真相，並不會引起關注，原因在於西方國家的維和部隊保護了記者與媒體的安全，讓人道危機的畫面可以傳遞出去，引起世界關注。但當這些西方國家的維和部隊撤出後，記者與媒體也會隨之離開，因為戰地變得更為危險。

同時這些西方國家的主流媒體，在母國的部隊撤出後，也缺乏繼續報導下去的目標與動機。於是只剩下偶而會出現的一、兩則消息，如聯合國警告飢荒與戰亂已再度重創這個滿目瘡痍的地區，呼籲各個富裕國家伸出援手云云，但早已經乏人問津了。

在這個媒體主宰議題的時代，沒有報導的戰爭就不存在，沒有人關注的人道危機就不重要。未來葉門的情況，大概就會是如此，大混戰並不會馬上停止，甚至還會變本加厲。人道危機依然持續，只是會漸漸淡出主流媒體，彷彿一切都沒有存在過。

偶而有個左派知識份子會想起來這件事，撰文批評西方國家在介入葉門戰事以後，拍拍屁股走人，最後留下難以收拾的爛攤子。並感嘆一下帝國主義之心不死，其幽靈仍然在世界各個角落徘徊，伺機為惡。

而保守派的知識份子則痛陳介入他國事務的不智，所謂的人道干預只是製造更多的災難，想當世界警察只會惹來一身腥，並列舉美國介入海地、索馬利亞、波士尼亞與科索沃的前例，說明這種政策是如何的失敗。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航